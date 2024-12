3 chủ nợ thành cổ đông, TTC Land (SCR) giảm bớt gánh nặng tài chính

Trước thách thức từ thị trường, các doanh nghiệp bất động sản đã áp dụng nhiều giải pháp để duy trì ổn định hoạt động, bao gồm: thanh hoán dự án, tài sản, … đặc biệt các giải pháp phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) là một trong số các doanh nghiệp bất động sản đã triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, cải thiện bảng cân đối kế toán. Đây được xem là một trong những giải pháp tối ưu giúp tiết giảm chi phí trong giai đoạn chờ thị trường bất động sản hồi phục.

TTC Land thành công tăng vốn, giảm nợ vay

Như thông tin TTC Land đã công bố trước đó, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ vay, giảm áp lực tài chính và nâng vốn điều lệ. Theo đó, vốn điều lệ Công ty tăng từ 3.957 tỷ đồng lên 4.306 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 5.115 tỷ đồng lên 5.464 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh trong năm 2024 của TTC Land có nhiều kết quả khả quan.

Theo TTC Land, việc hoán đổi nợ thành cổ phiếu này không chỉ giúp Công ty giảm bớt áp lực nợ mà còn cải thiện tình hình tài chính và tăng khả năng thanh khoản, tăng thêm niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư vào hoạt động của TTC Land.

Xét về cơ cấu nợ, theo BCTC quý 3/2024, nợ vay ngắn hạn ngân hàng tại ngày 30/9/2024 giảm đáng kể so với đầu năm, còn 233 tỷ đồng, giảm 24%; vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả cũng giảm còn 376 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm; vay dài hạn ngân hàng giảm từ 1.376 tỷ còn 1.185 tỷ đồng, giảm 14%. Nhìn chung, các chỉ số tài chính của công ty đều ở mức an toàn so với trung bình ngành.

Số liệu BCTC quý 3/2024 cho thấy, TTC Land giảm bớt áp lực nợ và cải thiện tình hình tài chính, tăng khả năng thanh khoản.

Tổng tài sản TTC Land tại thời điểm 30/09/2024 là 10.891 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Cụ thể, tỷ lệ nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu là 32%, tỷ lệ nợ vay dài hạn/tổng tài sản là 11% và tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 59%. Sau khi hoàn tất tăng vốn, chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 112% xuống 99%, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm từ 59% xuống 52%, giúp giảm rủi ro tài chính. Đồng thời, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản tăng từ 46% lên 50%, cho thấy việc tiếp cận được nguồn vốn từ cổ đông tốt hơn là từ nợ.

Bảng so sánh chỉ số tài chính TTC Land trước và sau khi tăng vốn so với trung bình ngành. (Nguồn dữ liệu: TTC Land, Vietcap)

Song song với việc giảm nợ vay ngân hàng, được sự chấp thuận từ chủ nợ trở thành Cổ đông của các Công ty, bao gồm Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Thành Thành Nam cho thấy sự tin tưởng, sẵn sàng đồng hành của Cổ đông và Nhà đầu tư trong các định hướng, chiến lược phát triển hướng đến ổn định và bền vững của TTC Land.

Loạt động thái diễn ra, TTC Land đang tái cấu trúc "mạnh mẽ"

Trước đó, TTC Land đã ban hành các Nghị quyết HĐQT về việc giải thể một loạt các công ty con cho thấy Công ty đang định hình lại ngành nghề cốt lõi trong thực thi chiến lược. Bên cạnh đó, TTC Land quyết liệt triển khai nhiều hoạt động tái cấu trúc toàn diện, bao gồm thay đổi sơ đồ tổ chức, tinh gọn bộ máy, … nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành.

Theo số liệo số liệu tại ngày 30/9/2024, chi phí vận hành được tiết giảm 47% so với cùng kỳ, từ 90 tỷ đồng xuống còn 48 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 39%, từ 19 tỷ đồng còn 11 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 48%, từ 72 tỷ đồng còn 37 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TTC Land tích cực thanh hoán các tích sản tại quận 7, quận 9, huyện Củ Chi, Phú Quốc, chuyển nhượng bất động sản tại Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú) thu về tổng gần 180 tỷ đồng. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc hoạt động của Công ty diễn ra liên tục từ đầu năm 2024, tạo nền tảng và tiềm lực vững chắc cho năm 2025.

Bên cạnh đó, TTC Land đẩy mạnh hoạt động cho thuê sàn thương mại tại các dự án Jamona City, Belleza, Jamona Heights, … và công tác bán hàng tại dự án Panomax River Villa (quận 7) dự kiến thu về 197 tỷ đồng, doanh thu năm 2025 của dự án TTC Plaza Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) dự kiến thu về 498 tỷ đồng,… Các hoạt động kinh doanh tại Công ty đang được đẩy mạnh nhằm chuẩn bị nguồn lực mạnh mẽ cho chiến lược 2026-2030.

Sau AeonMall Việt Nam, dự án TTC Plaza Đà Nẵng tiếp tục chào đón “ông lớn” TUI Hotels & Resorts quản lý vận hành khách sạn mang thương hiệu TUI SUNEO Đà Nẵng.

Về tiến độ triển khai dự án TTC Plaza Đà Nẵng, TTC Land đã hoàn tất ký kết hợp đồng thuê tổng 4 tầng khối đế để triển khai TTTM Aeon Mall với Aeon Mall Việt Nam vào ngày 9/9/2024. Mới đây nhất, TTC Land tiếp tục ký kết hợp đồng dịch vụ kỹ thuật và thỏa thuận hợp tác quản lý vận hành khách sạn thuộc dự án TTC Plaza Đà Nẵng với TUI Hotels & Resorts (thuộc Tập đoàn Du lịch và lữ hành lớn trên thế giới TUI Group, có trụ sở tại Đức) vào ngày 9/12/2024.