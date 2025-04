Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, đại diện Công an xã Tân Lập cho biết, trên khu đất dịch vụ Tân Tây Đô hiện có hơn 250 hộ dân sinh sống. Đến nay, không có trường hợp nào được đăng ký tạm trú. Nguyên nhân là bởi mục đích sử dụng của khu đất này là "Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp" chứ không phải để ở. Căn cứ theo Luật Cư trú thì không thể cấp đăng ký tạm trú cho người dân được. Công an xã cũng đã giải đáp nhiều lần cho người dân, kể cả tại các buổi tiếp xúc cử tri. Thậm chí, người dân cũng đến Bộ Công an để hỏi và đều được trả lời là chính quyền địa phương làm đúng.