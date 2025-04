ĐHĐCĐ DC4: Đổi tên thành DICERA Holdings, mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 43%

Tại đại hội, ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT DIC Holdings nhận định, năm 2024 có nhiều thay đổi khá tốt của nền kinh tế do Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công nên nhiều ngành vì thế cũng được đà phát triển.

Trong tình hình đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Dic Holdings cũng có nhiều thuận lợi, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Kết thúc năm 2024, giá trị sản lượng hợp của Công ty đạt 979 tỷ đồng, vượt gần 11% kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.106 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 120,4 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Chia cổ tức 15%.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT DIC Holdings

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cổ đông đã thông qua kế hoạch giá trị sản lượng hợp nhất 1.950 tỷ đồng tăng 99,2% so với năm 2024. Tổng doanh thu hợp nhất 1.820 tỷ đồng tăng 64,5% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 172 tỷ đồng tăng 42,8% so với năm 2024.

Năm 2025, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 866 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% còn lại của năm 2024 và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động nhân kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.

Đặc biệt, để phù hợp với phát triển thương hiệu, quy mô và định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn tiếp theo, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung quan trọng là đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thành Công ty Cổ phần DICERA Holdings (tên viết tắt: DICERA Holdings).