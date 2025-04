La Pura thành điểm sáng trên bản đồ trung tâm Đông Bắc TP.HCM

Sau khi sáp nhập, Bình Dương từ nơi "giãn dân" trở thành tâm điểm "giữ dân"?

Ngày 12/4/2025, Nghị quyết số 60-TQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành đã thống nhất chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Theo phương án được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, dự kiến sáp nhập tỉnh Bình Dương vào TP.HCM.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM sẽ mở ra không gian phát triển mới, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. Sau sáp nhập, đô thị TP.HCM mới sẽ có một nền kinh tế mạnh mẽ hơn với tổng GRDP ước tính lên tới 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm gần 24% trong tổng quy mô kinh tế. Thành phố mới sẽ là nơi tập trung các ngành công nghiệp trọng điểm, thu hút nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Hiện tại, TP.HCM và Bình Dương đã có mạng lưới giao thông kết nối khá tốt, với nhiều tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, và các cầu nối giữa hai địa phương. Đặc biệt, Quốc lộ 13 được xem là "xương sống" giao thông giữa TP.HCM và Bình Dương, đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. TP.HCM cũng đang nghiên cứu nâng cấp các tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh để kết nối với Quốc lộ 13, tạo thành trục giao thông nhanh về trung tâm thành phố.

Hạ tầng tốt tạo tiền đề để nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dự án nhà ở phát triển mạnh mẽ dọc theo các trục giao thông chính. Đồng thời, sự kết nối thuận tiện với TP.HCM cũng giúp gia tăng giá trị bất động sản Bình Dương, khi nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho cư dân muốn sở hữu nhà ở với mức giá hợp lý nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận nội đô TP.HCM.

La Pura đón đầu tiềm năng sinh lời của siêu đô thị

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 – trục đại lộ huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương, La Pura sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất khu vực trung tâm Đông Bắc TP.HCM, nơi hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư và mở rộng.

Phối cảnh La Pura sở hữu vị trí chiến lược mặt tiền Quốc lộ 13, tương lai có đường sắt trên cao số 2 ngang nhà

Với vị trí chiến lược này, từ La Pura, chỉ trong 5 phút, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến AEON Mall Bình Dương Canary, LOTTE Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, các trường quốc tế và công lập trong khu vực… Đặc biệt, khi quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng trong 2027 – 2028, trong bán kính 15 phút, La Pura kết nối trực tiếp đến khu Hàng Xanh; chỉ 30 phút di chuyển tới Nhà thờ Đức Bà hay sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, La Pura còn nằm ngay tuyến đường sắt trên cao số 2 của Bình Dương, kết nối trực tiếp với TP.HCM. Khi tuyến đường sắt trên cao đi vào vận hành kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng giao thông sẵn có, khu vực này sẽ bùng nổ về khả năng kết nối, thương mại và phát triển đô thị, đẩy giá trị bất động sản lên tầm cao mới.

Phối cảnh vườn gieo hạt lành, xanh hoá tầm nhìn cư dân tại La Pura

Mặt khác, với xu hướng chuyển dịch dân cư từ TP.HCM về các khu vực vệ tinh, trung tâm Đông Bắc TP.HCM trở thành điểm đến tiềm năng. Xu hướng dịch chuyển này không còn là lựa chọn tạm thời mà đã trở thành tư duy sống mới: sống sát nội đô TP.HCM nhưng trong một không gian đô thị mở, kết nối vùng và chi phí hợp lý, đi kèm với môi trường đầy đủ tiện ích. Thực tế này đặt ra yêu cầu các dự án bất động sản phải đầu tư một cách bài bản hơn và thay đổi tư duy phát triển.

Để đáp ứng nhu cầu này của khách hàng, La Pura áp dụng mô hình "Urban Healing in Nature" - "Với 300m mặt tiền xanh, 4 tầng thiên nhiên, 10 tầng phủ cây, cầu hoa đi bộ trên cao, La Pura không thể mang rừng về phố nhưng lại có thể xanh hoá tầm nhìn của cư dân", đại diện nhà phát triển Realty Holdings cho biết.

Hồ bơi phong cách resort trên tầng 20 của dự án

Dự án còn sở hữu hàng loạt các tiện ích sang trọng và đẳng cấp như Đại sảnh thông tầng cao 8m như khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại trong nhà, 35 không gian dành cho trẻ em, 12 hồ bơi đa phong cách trên độ cao 70m,... Đặc biệt, trang thiết bị vệ sinh bàn giao từ thương hiệu hàng đầu châu Âu là Duravit hoặc Kohler.

Theo các chuyên gia, với hàng loạt lợi thế vượt trội, La Pura không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lý tưởng của khách hàng mà còn là lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư. Bởi thứ nhất, đây là dự án hiếm hoi sở hữu lợi thế khởi động và bàn giao trùng với dịp triển khai và hoàn thành hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 13.

Thứ hai, việc đầu tư 100 tiện ích "all -in -one" kết hợp sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM thì La Pura được kỳ vọng trở thành lựa chọn ưu tiên của giới chuyên gia cao cấp, sẽ không còn là "sáng Bình Dương – tối TP.HCM" mà sẽ là "sáng làm việc tại TP.HCM – tối ở và tận hưởng cuộc sống cao cấp cũng tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM".