3 con đường cụt, được đặt biển tên nhiều năm vẫn dang dở ở Hà Nội

Theo quyết định phê duyệt số 6121/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND TP. Hà Nội, đường Đoàn Khuê dài 40 m có điểm bắt đầu từ trụ sở Công an quận Long Biên và nối ra phố Ngô Gia Tự. Tuy nhiện, hiện, đoạn đường vẫn đang bị "cụt" ngay tại vị trí trụ sở Công an quận Long Biên do chưa thể giải phóng mặt bằng tại khu vực này.