May mắn của ngày Chủ nhật đến từ những việc rất đời thường. Một tin nhắn được hồi âm, một cuộc cà phê có người giới thiệu mối mới, hay một khoản thanh toán về đúng lúc cũng đủ để ba con giáp này bước vào tuần mới nhẹ đầu hơn.

Chủ nhật 22/11/2026 rơi vào ngày Canh Tý, tức 14/10 Âm lịch. Theo cách xét địa chi, Tý lục hợp với Sửu và nằm trong bộ tam hợp Thân – Tý – Thìn. Và đây là ba tuổi nổi bật trong ngày, mỗi tuổi có một chuyện dễ gặp thuận lợi.

1. Tuổi Sửu dễ gặp người giúp đúng lúc

Tuổi Sửu có thể nhận ra một việc mình loay hoay mãi lại chỉ cần hỏi đúng người. Chẳng hạn, một lá thư chưa biết nên gửi cho ai, một kế hoạch gia đình mãi chưa thống nhất, hay một phần việc cứ phải sửa đi sửa lại. Chủ nhật này, thử gửi một tin nhắn nói rõ mình đang vướng ở đâu. Người từng làm qua có thể chỉ cho tuổi Sửu một cách xử lý đơn giản, hoặc giới thiệu đúng đầu mối để đỡ mất thêm vài ngày tự dò.

Chuyện trong nhà cũng dễ thu xếp hơn khi tuổi Sửu chịu mở lời. Nếu cả tuần đã ôm từ việc mua sắm đến sắp lịch cho mọi người, dịp này có thể nhờ mỗi người nhận một việc cụ thể. Có khi tin vui nhất của ngày nghỉ chỉ là xong việc sớm, còn nguyên một buổi chiều để đi đâu đó hoặc nằm nhà đọc nốt cuốn sách đang dở.

2. Tuổi Thân dễ gặp cơ hội trong một cuộc hẹn bình thường

Một buổi cà phê, cuộc gọi hỏi thăm hay lần tình cờ gặp lại người quen có thể mang đến cho tuổi Thân một thông tin đáng để ý. Có người đang tìm cộng tác viên đúng mảng bạn làm, có người nhớ ra một chỗ đang tuyển, cũng có người từng thấy sản phẩm của bạn và muốn đặt thử. Điểm thuận nằm ở những cuộc trò chuyện vốn chẳng có lịch trình gì lớn, nên cứ tự nhiên kể mình đang làm gì và muốn thử sức ở đâu.

Nếu có ai ngỏ ý kết nối, tuổi Thân có thể gửi ngay một mẫu công việc hoặc hẹn thời gian nói chuyện cụ thể. Một lời “để hôm nào bàn thêm” rất dễ trôi qua cùng ngày nghỉ. Một tin nhắn có giờ hẹn rõ ràng sẽ giúp bạn biết đầu mối nào đáng theo tiếp khi sang tuần.

3. Tuổi Thìn dễ có tin vui về một khoản tiền đang chờ

Tin vui của tuổi Thìn có thể đến từ khoản tiền vốn đã nằm trong kế hoạch. Đó có thể là tiền công của một việc đã bàn giao, khoản hoàn tiền từ đơn hàng cũ, hoặc khách quen nhắn đặt thêm sau vài hôm im ắng. Nếu đang bán hàng hay làm thêm, Chủ nhật là dịp để kiểm tra những tin nhắn còn bỏ sót và phản hồi các đơn hỏi dở. Đôi khi khách vẫn muốn mua, chỉ đang chờ một câu xác nhận về giá hoặc ngày giao.

Tuổi Thìn cũng dễ nhẹ đầu khi chốt được một việc liên quan đến chi tiêu trong nhà. Một món định mua có thể tìm được giá vừa túi tiền, hoặc sau khi xem lại, bạn nhận ra mình đã có sẵn thứ dùng được. Khoản tiền giữ lại ấy tuy nhỏ nhưng giúp danh sách chi tiêu tuần tới bớt chật chội, nhất là khi cuối năm có nhiều dịp phải mở ví.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.