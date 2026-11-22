Từ ngày 1/1/2026, một nhóm người lao động sau khi nghỉ việc vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng BHYT, kể cả trong một số trường hợp tạm dừng nhận trợ cấp theo quy định.

Câu 1: Nhóm người nghỉ việc nào từ 1/1/2026 được cơ quan BHXH đóng BHYT từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

A. Mọi người lao động vừa chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp

B. Người lao động đang thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định ✔

C. Người lao động đơn phương nghỉ việc trái pháp luật và chưa có việc mới

D. Người lao động tự do chưa từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc

Giải thích:

Theo khoản 4 Điều 39 Luật Việc làm 2025, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được cơ quan BHXH đóng BHYT từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách này không áp dụng đại trà cho mọi người nghỉ việc mà yêu cầu người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đáp án đúng là: B. Người lao động đang thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

Câu 2: Quyền lợi BHYT được giải quyết thế nào khi người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp?

A. Bị cắt quyền lợi BHYT ngay lập tức cùng thời điểm tạm dừng trợ cấp

B. Bị thu hồi thẻ BHYT và phải tự đóng tiền mua thẻ BHYT hộ gia đình

C. Vẫn tiếp tục được hưởng chế độ BHYT trong thời gian tạm dừng trợ cấp ✔

D. Chỉ được thanh toán 50% chi phí khám chữa bệnh khi đi bệnh viện

Giải thích:

Theo khoản 4 Điều 39 và khoản 2 Điều 41 Luật Việc làm 2025, người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (do không thông báo tìm việc làm hằng tháng) tuy không được nhận tiền trợ cấp trong thời gian tạm dừng nhưng vẫn được duy trì chế độ BHYT theo quy định.

Đáp án đúng là: C. Vẫn tiếp tục được hưởng chế độ BHYT trong thời gian tạm dừng trợ cấp

Người lao động sau khi nghỉ việc, nếu đáp ứng các điều kiện và được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, sẽ được bảo đảm quyền lợi BHYT trong thời gian hưởng theo quy định. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Không thông báo tìm kiếm việc làm bao lâu sẽ bị chấm dứt hẳn trợ cấp thất nghiệp và BHYT diện này?

A. Không thông báo tìm việc trong 1 tháng

B. Không thông báo tìm việc trong 2 tháng

C. Không thông báo tìm việc trong 3 tháng liên tục ✔

D. Không thông báo tìm việc trong 6 tháng liên tục

Giải thích:

Theo khoản 4 Điều 41 Luật Việc làm 2025, người lao động không thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng trong 3 tháng liên tục sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi bị chấm dứt hẳn trợ cấp, quyền lợi đóng BHYT từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng dừng lại.

Đáp án đúng là: C. Không thông báo tìm việc trong 3 tháng liên tục

Câu 4: Thời hạn tối đa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày chấm dứt hợp đồng là bao lâu?

A. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng

B. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng

C. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng ✔

D. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng

Giải thích:

Theo Điều 38 Luật Việc làm 2025 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP, người lao động phải nộp đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Đáp án đúng là: C. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng

Câu 5: Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc thứ bao nhiêu sau khi nộp đủ hồ sơ?

A. Ngày làm việc thứ 5 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

B. Ngày làm việc thứ 7 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

C. Ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ ✔

D. Ngày làm việc thứ 15 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 39 Luật Việc làm 2025, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (nếu trong 10 ngày làm việc đầu không thuộc diện loại trừ như có việc làm mới, đi nghĩa vụ quân sự...).

Đáp án đúng là: C. Ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ



