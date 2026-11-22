Theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Thiên Tỷ tại Đài Loan (Trung Quốc), khuyến cáo cần phân bổ lượng protein hợp lý trong ngày, tránh ăn quá mức.

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Bà dẫn trường hợp một nam sinh viên ngoài 20 tuổi. Theo lời khuyên của huấn luyện viên thể hình, nam sinh này ăn 8 quả trứng vào bữa sáng, cùng nhiều ức gà vào bữa trưa và tối để kết hợp tập luyện, nhằm phát triển cơ bắp.

Một ngày, nam sinh cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói và được đưa đến khoa cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng thận suy giảm cấp tính, mức lọc cầu thận chỉ còn 50-60.

Mức lọc cầu thận (eGFR) là chỉ số ước tính khả năng lọc máu của thận, tính theo lượng máu mà cầu thận lọc được trong một phút, chuẩn hóa theo diện tích da 1,73 m². Ở người trưởng thành khỏe mạnh, eGFR thường đạt từ 90 mL/phút/1,73 m² trở lên. Khi chỉ số này giảm xuống 50-60, chức năng lọc của thận suy giảm ở mức nhẹ đến trung bình.

Theo chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt, tình trạng suy giảm chức năng thận ở nam sinh viên có thể liên quan đến thói quen ăn quá nhiều protein trong thời gian dài.

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Cùng nhận định về việc ăn đủ và đúng lượng, chuyên gia Đàm Đôn Từ, Trung tâm Độc chất lâm sàng, Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh Lâm Khẩu, nhắc mọi người nên đa dạng hóa nguồn protein. Theo bà, bổ sung đủ protein rất quan trọng, nhưng điều cốt yếu là ăn đúng lượng, không quá ít cũng không quá nhiều. Bà cho rằng người châu Á tốt nhất không nên ăn quá 3 quả trứng mỗi ngày.

Trước xu hướng ăn nhiều trứng luộc mỗi ngày đang phổ biến, bà Đàm Đôn Từ cũng khuyến cáo nên đa dạng nguồn protein, gồm đậu, cá, trứng và thịt. Theo một nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh, người châu Á nên ăn tối đa 3 quả trứng mỗi ngày để phù hợp hơn với nhu cầu dinh dưỡng, tránh tiêu thụ quá mức.

Sai lầm phổ biến cần tránh khi ăn trứng vào bữa sáng Ăn quá nhiều trứng trong một bữa Nhiều người cho rằng trứng bổ nên ăn càng nhiều càng tốt, đặc biệt vào buổi sáng. Thực tế, nhu cầu protein của cơ thể mỗi ngày có giới hạn. Việc ăn 3 - 4 quả trứng trong một bữa không giúp tăng hấp thu dinh dưỡng mà còn gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Lượng protein dư thừa có thể khó tiêu, gây đầy hơi, khó chịu. Ngoài ra, lòng đỏ trứng chứa cholesterol. Dù cholesterol trong thực phẩm không hoàn toàn gây hại, nhưng tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ở một số đối tượng nguy cơ. Ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ Một số người có thói quen ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào vì cho rằng giữ được nhiều dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là Salmonella. Vi khuẩn này có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn, sốt. Trường hợp nặng có thể dẫn đến mất nước hoặc biến chứng nguy hiểm, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có miễn dịch yếu. Ngoài ra, protein trong trứng sống khó tiêu hóa hơn so với trứng đã nấu chín. Do đó, ăn trứng chín kỹ vẫn là lựa chọn an toàn và tối ưu cho hấp thu dinh dưỡng. Ăn trứng ngay khi bụng đói Ăn trứng khi vừa thức dậy, lúc dạ dày còn trống, có thể gây khó chịu ở một số người. Khi đó, axit dạ dày tiết ra nhiều, kết hợp với lượng protein cao trong trứng có thể gây đầy bụng, ợ hơi hoặc trào ngược. Ngoài ra, khi chưa có thực phẩm khác trong dạ dày, hệ tiêu hóa có thể hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến việc tiêu hóa protein trở nên khó khăn. Giải pháp là nên ăn trứng cùng với các thực phẩm khác như bánh mì, ngũ cốc, rau xanh hoặc trái cây để cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Ưa chuộng trứng chiên nhiều dầu mỡ Trứng chiên là món ăn phổ biến nhưng không phải lựa chọn tối ưu cho sức khỏe, đặc biệt khi chiên ở nhiệt độ cao và dùng nhiều dầu. Quá trình chiên có thể làm giảm một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt. Đồng thời, dầu mỡ khi đun nóng lâu có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Về khả năng hấp thu dinh dưỡng, trứng luộc hoặc hấp được đánh giá cao nhất. Trứng chiên kỹ có tỷ lệ hấp thu thấp hơn do biến đổi cấu trúc protein và chất béo. Do đó, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp hoặc chần để đảm bảo dinh dưỡng và hạn chế chất béo không cần thiết.



