Buổi sáng mùa lạnh ngay sau khi thức dậy được xem là thời điểm nhạy cảm nhất với sức khỏe, đồng thời cũng là khung giờ dễ bùng phát các biến cố nguy hiểm do tắc nghẽn mạch máu ở tim. nhất là nhồi máu cơ tim nguy hiểm tính mạng!

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Sau một đêm dài không nạp nước, máu trở nên cô đặc hơn, kết hợp với nền nhiệt sáng sớm giảm sâu khiến mạch máu toàn thân co lại để giữ nhiệt. Lúc này, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm huyết áp và nhịp tim tăng vọt, buộc dòng máu phải chịu áp lực lớn khi đi qua những mạch máu tim đang bị thu hẹp.

Với người khỏe mạnh, cơ thể có thể tự thích nghi trước sự thay đổi nhiệt độ và nhịp sinh học này. Ngược lại, nếu hệ thống mạch máu ở tim đã tồn tại mảng xơ vữa hoặc tắc nghẽn âm thầm, cơ thể sẽ phát ra 6 dấu hiệu cảnh báo ngay khi bạn vừa mở mắt vào sáng mùa lạnh:

1. Tê bì, lạnh buốt tay chân bất thường

Sau khi ngủ dậy vào sáng trời rét, nhiều người thấy tê cứng hoặc châm chích ở tay, chân, đặc biệt rõ rệt ở nửa người bên trái. Tình trạng này không đơn thuần do nhiễm lạnh hay nằm sai tư thế mà có thể bắt nguồn từ việc các mạch máu ở tim bị hẹp tắc. Khi dòng máu nuôi tim suy giảm làm giảm hiệu suất bơm máu, tuần hoàn ngoại vi kém đi khiến máu không lưu thông đủ tới các chi, gây tê bì kèm lạnh cóng khó làm ấm.

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2. Tim đập nhanh, lồng ngực có cảm giác bị đè nén

Không ít người bệnh mô tả cảm giác như có vật nặng đè chặt lên vùng ngực khi vừa tỉnh giấc giữa sáng lạnh, kèm theo sự hụt hơi và lo âu bất thường. Một số trường hợp khác lại nhận thấy tim đập dồn dập không rõ nguyên nhân, hoặc nhịp tim lúc nhanh lúc chậm xen kẽ. Đây là phản ứng điển hình khi cơ tim rơi vào trạng thái thiếu máu cục bộ do lòng mạch máu tim thu hẹp dưới tác động của khí lạnh sáng sớm.

3. Suy giảm thị lực thoáng qua khi vừa mở mắt

Một số người khi vừa thức dậy buổi sáng bỗng thấy mắt mờ nhòe, tối sầm hoặc mất thị lực trong vài giây rồi hồi phục. Nhiều người dễ nhầm lẫn biểu hiện này với bệnh lý tại mắt hay thiếu máu não đơn thuần, nhưng thực tế tình trạng tắc nghẽn mạch máu ở tim cũng làm sụt giảm lượng máu bơm đi toàn cơ thể. Khi dòng máu giàu oxy đưa lên não và dây thần kinh thị giác bị gián đoạn tức thời, thị lực sẽ lập tức bị ảnh hưởng.

4. Chóng mặt, khó thở khi thay đổi tư thế

Vừa tung chăn ngồi dậy vào sáng mùa lạnh đã thấy nghẹt thở, khó hít sâu, kèm theo cơn choáng váng, đau đầu nhẹ là dấu hiệu không nên chủ quan. Khi nhiều mạch máu ở tim tắc nghẽn, lưu lượng máu cung cấp cho não và các cơ quan không kịp đáp ứng nhu cầu tăng vọt lúc cơ thể chuyển từ trạng thái nằm sang ngồi hoặc đứng. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa chăn ấm và không khí lạnh bên ngoài càng khiến tình trạng co thắt mạch máu trầm trọng hơn.

5. Mệt mỏi rã rời, buồn nôn ngay sau khi thức giấc

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Nếu buổi sáng mùa lạnh thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, tay chân rã rời dù đêm trước đã ngủ đủ giấc, bạn cần cảnh giác với tình trạng tắc nghẽn mạch máu nuôi cơ tim. Khi cơ tim không nhận đủ dưỡng chất và oxy, toàn bộ cơ thể sẽ suy giảm năng lượng nghiêm trọng. Một số người còn xuất hiện cảm giác buồn nôn, nôn khan hoặc cồn cào vùng thượng vị, dễ bị nhầm lẫn với đau dạ dày hay nhiễm lạnh thông thường.

6. Đau thắt ngực thoáng qua

Đau tức ngực là biểu hiện điển hình nhất cảnh báo mạch máu ở tim đang gặp sự cố tắc nghẽn. Vào sáng sớm mùa lạnh, sự gia tăng hormone căng thẳng cùng phản xạ co mạch do nhiệt độ thấp khiến cơn đau dễ khởi phát hơn. Người bệnh thường cảm thấy đau thắt, bóp nghẹt ở vùng trước tim hoặc sau xương ức, cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai trái hoặc dọc cánh tay trái trong vài phút rồi dịu đi.

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Những cảm giác bất thường kể trên dù chỉ thoáng qua nhưng đều là lời cảnh báo sớm của tình trạng tắc nghẽn mạch máu ở tim, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp và suy tim nếu không được can thiệp kịp thời. Đặc biệt trong mùa lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường hoặc người cao tuổi tuyệt đối không nên chủ quan. Nếu các dấu hiệu lặp lại vào buổi sáng hoặc gặp lần đầu nhưng nghiêm trọng, hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra hệ thống mạch máu, tránh bỏ lỡ thời gian vàng bảo vệ tính mạng.