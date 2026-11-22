Ngày Chủ nhật, 22/11/2026, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ Ngày Canh Tý thuộc nạp âm Bích Thượng Thổ, mang ý nghĩa là đất trên vách tường đóng vai trò che chở và bảo vệ cho ngôi nhà trước nắng mưa giông bão. Nguồn năng lượng của hành Thổ này đại diện cho sự vững chãi, nguyên tắc và tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi khi cũng có phần cứng nhắc, bảo thủ trong giao tiếp.

Khi xét về ngũ hành tương sinh tương khắc, Bích Thượng Thổ rất cần có Hỏa sinh trợ để thêm bền chắc và kỵ gặp Mộc vì cây cối dễ làm rạn nứt tường vách. Do đó, mọi công việc thực hiện trong ngày này sẽ diễn ra thuận lợi nhất nếu bạn duy trì sự kiên định, làm việc có kế hoạch rõ ràng và chú trọng củng cố nền tảng thay vì vội vàng mạo hiểm.

Theo tử vi học, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và dễ gặt hái tài lộc nhất trong ngày Canh Tý, 22/11.

Con giáp tuổi Thìn: Đón nhận vận trình tài lộc khởi sắc

Nhờ cục diện Tam hợp nâng đỡ mạnh mẽ trong ngày Canh Tý, người tuổi Thìn sẽ là con giáp đón nhận vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh duy trì ở mức ổn định và có xu hướng tăng trưởng rõ rệt nhờ những thành quả nỗ lực từ trước đó.

Những người đang làm công việc tự do hoặc nhận thêm dự án bên ngoài dễ dàng ký kết được các thỏa thuận béo bở và thu về khoản lợi nhuận xứng đáng. Đối với người kinh doanh buôn bán, lượng khách hàng tìm đến tấp nập giúp doanh thu trong ngày cuối tuần tăng vọt ngoài kỳ vọng. Tuổi Thìn cũng có cơ hội gặp gỡ những quý nhân am hiểu thị trường, từ đó nhận được lời khuyên giá trị giúp tối ưu hóa dòng vốn đầu tư. Các khoản nợ khó đòi hoặc tiền bạc bị đình trệ trước đây bất ngờ có tín hiệu được hoàn trả đúng hẹn.

Dòng tiền lưu thông thuận lợi giúp người tuổi Thìn trút bỏ được nhiều áp lực chi tiêu và tự tin hơn vào kế hoạch tích lũy cuối năm. Tuy nhiên, bạn vẫn nên giữ sự tỉnh táo để phân bổ ngân sách hợp lý thay vì vung tay quá trán cho các sở thích nhất thời. Nhìn chung, đây là một ngày Chủ nhật viên mãn về mặt tiền bạc, tạo đà vững chắc cho sự thịnh vượng của con giáp tuổi Thìn trong tuần mới.

Lời khuyên: Với vận khí Tam hợp dồi dào, bạn hãy tự tin triển khai các ý tưởng kinh doanh mới hoặc chốt những thỏa thuận quan trọng đã ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng để bảo toàn thành quả tài chính vừa thu về.

Con giáp tuổi Thân: Vận may tài chính hanh thông

Nằm trong bộ Tam hợp Thân – Tý – Thìn, người tuổi Thân sẽ là con giáp bước vào ngày 22/11/2026 với vận may tài chính hanh thông và nhiều cơ hội kiếm tiền bất ngờ. Sự nhạy bén với thời cuộc giúp bản mệnh nhanh chóng nắm bắt được những ngách kinh doanh mới mang lại tỷ suất sinh lời cao.

Người làm công ăn lương tuy đang trong ngày nghỉ nhưng vẫn có thể nhận được tin vui về tiền thưởng nóng, hoa hồng hoặc phụ cấp xứng đáng với công sức bỏ ra. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho tuổi Thân nhiều lời mời hợp tác làm ăn đầy triển vọng trong tương lai gần. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô buôn bán hoặc thử sức ở một lĩnh vực đầu tư nhỏ, đây là thời điểm thuận lợi để con giáp này khởi động.

Tài lộc không chỉ đến từ công việc chính mà còn gõ cửa thông qua những món quà tặng, lộc ăn uống hoặc các khoản trúng thưởng nhỏ đầy thú vị. Việc quản lý chi tiêu khoa học giúp bản mệnh giữ vững được thành quả tài chính và gia tăng đáng kể khoản tiền tiết kiệm cá nhân. Bạn chỉ cần lưu ý kiểm tra kỹ các điều khoản trước khi chuyển tiền hoặc xác nhận giao dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khép lại ngày cuối tuần, túi tiền rủng rỉnh chính là nguồn động lực lớn giúp con giáp tuổi Thân cảm thấy phấn chấn và an tâm.

Lời khuyên: Nhờ cát khí Tam hợp hội tụ, bạn hãy chủ động mở rộng mạng lưới kết nối vì quý nhân có thể xuất hiện ngay trong những buổi gặp gỡ cuối tuần. Sự linh hoạt và quyết đoán đúng lúc sẽ giúp con giáp tuổi Thân gia tăng đáng kể nguồn thu nhập phụ trong ngày này.

Con giáp tuổi Sửu: Tài lộc vượng phát bền vững

Được cục diện Nhị hợp Tý – Sửu che chở, người tuổi Sửu sẽ là con giáp có một ngày Chủ nhật ngập tràn cát khí với phương diện tài lộc vượng phát bền vững. Sự chăm chỉ, kiên trì và chữ tín trong công việc giúp bản mệnh thu hút được nguồn tài nguyên dồi dào từ cả đối tác lẫn khách hàng thân thiết.

Những người làm nghề dịch vụ, thương mại hoặc kinh doanh tự do sẽ có một ngày bội thu nhờ sức mua tăng cao và các giao dịch diễn ra suôn sẻ. Các kế hoạch tài chính từng gặp bế tắc trước đó bất ngờ tìm được hướng giải quyết ổn thỏa, giúp dòng tiền quay vòng nhanh chóng. Bản mệnh có thể đón nhận một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc lợi nhuận chia cổ tức từ những hạng mục đầu tư an toàn trước đây.

Quý nhân xuất hiện đúng lúc không chỉ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn mà còn giới thiệu cho tuổi Sửu những cơ hội gia tăng thu nhập dài hạn. Nhờ tính cách cẩn trọng và biết tính toán, con giáp này sẽ tránh được những cạm bẫy đầu tư rủi ro và bảo toàn trọn vẹn nguồn vốn hiện có. Bên cạnh việc gia tăng tích lũy, bản mệnh cũng sẵn lòng trích một phần ngân sách để chăm lo cho gia đình mà không hề cảm thấy áp lực. Ngày Canh Tý thực sự mang lại cảm giác đủ đầy, vững vàng và sự thịnh vượng rõ nét cho túi tiền của người tuổi Sửu.

Lời khuyên: Nhờ có cục diện Nhị hợp nâng đỡ, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt các cơ hội hợp tác hoặc gặp gỡ đối tác tiềm năng trong ngày cuối tuần. Đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và chia sẻ niềm vui tài lộc cùng những người thân yêu trong gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm