Một chuyến xe cứu thương tưởng như bình thường bỗng biến thành trải nghiệm kinh hoàng với một nữ bệnh nhân 50 tuổi tại Mỹ. Điều khó tin hơn cả là lý do khiến tài xế rời khỏi xe giữa đường và gọi phương tiện khác để trở về nhà: Cô cho biết mình đã hết giờ làm.

Theo Cleveland 19 News, sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 28/10/2026, tại khu vực đường West 150th, Cleveland, bang Ohio. Nữ bệnh nhân đang được một xe cứu thương tư nhân vận chuyển từ Toledo đến Cleveland Clinic trong tình trạng đau ngực. Tuy nhiên, tài xế được cho là đã bị lạc đường khi hệ thống định vị liên tục dẫn xe đi vòng quanh.

Thay vì tìm cách xử lý hoặc liên hệ đơn vị điều phối, nữ tài xế bất ngờ tuyên bố mình đã hết giờ làm. Sau đó, cô xuống xe và gọi Uber (một ứng dụng đặt xe công nghệ tương tự Grab tại Việt Nam) để trở về nhà, bỏ lại nữ bệnh nhân cùng một nhân viên y tế khác vẫn đang có mặt trên xe cứu thương.

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Theo News 5 Cleveland, khi lực lượng cấp cứu của thành phố đến hiện trường, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và ở trạng thái ổn định. Nhân viên y tế còn lại trên xe được cho là đã gọi 911 để nhờ hỗ trợ. Sau đó, Cleveland EMS tiếp nhận bệnh nhân và đưa cô đến Cleveland Clinic an toàn.

Trong cuộc phỏng vấn với FOX 8, bệnh nhân được xác định là bà Lema Tackett-Kuscmaul, 50 tuổi, sống tại Toledo của bang Ohio. Cô cho biết mình đến Cleveland để điều trị chấn thương cột sống gặp phải hồi tháng 6. Các bác sĩ dự đoán cô sẽ ổn, nhưng thời điểm có thể xuất viện và trở về nhà vẫn chưa rõ.

Người phụ nữ kể lại rằng mình vô cùng hoảng loạn khi tài xế rời đi. Cô thậm chí còn muốn được uống aspirin vì lo sợ có thể bị đau tim trong tình huống hỗn loạn đó.

Công ty Lynx EMS, đơn vị vận hành chiếc xe cứu thương này cho biết đã thực hiện các bước xử lý ngay khi nhận được thông tin và đang xem xét lại toàn bộ sự việc. Công ty không tiết lộ tình trạng công việc của nữ tài xế.

Đau ngực đột ngột, cần làm gì trong lúc chờ cấp cứu?

Câu chuyện "dở khóc dở cười" này mới trở nên viral gần đây không chỉ bởi lý do rời đi bất ngờ của nữ tài xế xe cấp cứu, mà còn bởi sự lo lắng của cộng đồng mạng trước câu hỏi: "Liệu tôi có thể làm gì trong trường hợp đó?".

Câu hỏi này được nhiều người đặt ra với nhiều vị trí giả định khác nhau như người nhà bệnh nhân, người đi đường muốn giúp đỡ hay là tài xế tiếp quản chiếc xe đó và nguy hiểm nhất là nếu gặp người có triệu chứng tương tự nhưng không có nhân viên y tế. Điểm chung là họ thắc mắc nên làm gì để kiểm soát tình hình, giú đỡ người có triệu chứng đau ngực trước khi kịp tới phòng cấp cứu.

Đầu tiên, phải khẳng định rằng đau ngực là triệu chứng không thể chủ quan. Dù có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đây cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim, tức tình trạng dòng máu nuôi cơ tim bị tắc nghẽn, khiến cơ tim thiếu oxy và tổn thương.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), người bị nhồi máu cơ tim có thể cảm thấy ngực bị đè nặng, bóp nghẹt, đau hoặc khó chịu ở giữa ngực. Cơn đau có thể kéo dài vài phút, biến mất rồi tái phát, lan đến cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc vùng bụng trên. Khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh và chóng mặt cũng là những dấu hiệu cần chú ý.

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Điều đáng lo ngại là không phải ai cũng xuất hiện triệu chứng điển hình. Một số người chỉ cảm thấy mệt bất thường, khó chịu ở ngực hoặc đau ở những vị trí khác. Vì vậy, đừng đợi đến khi cơn đau trở nên dữ dội mới tìm kiếm trợ giúp.

Theo hướng dẫn sơ cứu năm 2024 của AHA và Hội Chữ thập đỏ Mỹ, khi gặp người trưởng thành đột ngột đau ngực, cần ưu tiên những việc sau:

1. Gọi cấp cứu ngay lập tức

Tại Việt Nam, hãy gọi 115, mô tả rõ triệu chứng, thời điểm bắt đầu đau và địa điểm của người bệnh. Không nên chờ xem cơn đau có tự hết hay không.

Đặc biệt, không khuyến khích người bệnh tự lái xe đến bệnh viện. Xe cấp cứu có nhân viên chuyên môn và trang thiết bị để theo dõi, xử trí nếu tình trạng đột ngột chuyển biến xấu trên đường vận chuyển.

2. Giúp người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế vận động

Trong lúc chờ xe cấp cứu, hãy để người bệnh ngồi hoặc tựa lưng ở tư thế thoải mái, nới lỏng quần áo chật và tránh mọi hoạt động gắng sức. Không để họ tự đi lại, leo cầu thang hoặc cố gắng làm việc.

Người hỗ trợ nên ở bên cạnh, quan sát tình trạng tỉnh táo và nhịp thở, đồng thời ghi nhớ thời điểm xuất hiện triệu chứng để thông báo cho nhân viên y tế.

3. Có thể cân nhắc aspirin trong trường hợp phù hợp

Đây là chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện của Lema. Theo hướng dẫn AHA năm 2024, người sơ cứu có thể khuyến khích người trưởng thành còn tỉnh táo, bị đau ngực cấp tính không do chấn thương nhai và nuốt aspirin liều 162-325 mg trong lúc chờ cấp cứu.

Tuy nhiên, không áp dụng nếu người bệnh dị ứng aspirin hoặc đã được nhân viên y tế dặn không sử dụng thuốc này. Nếu không chắc chắn, có thể chờ nhân viên cấp cứu đến để được hướng dẫn. Không tự ý cho người bệnh uống thuốc khi họ bất tỉnh hoặc không thể nuốt an toàn.

4. Nếu người bệnh bất tỉnh, cần kiểm tra nhịp thở

Đau ngực có thể là dấu hiệu báo trước một biến cố tim mạch nghiêm trọng. Nếu người bệnh đột ngột ngất, hãy kiểm tra phản ứng và xem họ có thở bình thường hay không.

Nếu họ bất tỉnh nhưng vẫn thở bình thường, cần tiếp tục theo dõi và làm theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu. Nếu họ không phản ứng, không thở hoặc chỉ thở ngáp, hãy nghĩ đến ngừng tim.

5. Ép tim ngay nếu nghi ngờ ngừng tim

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Gọi 115, nhờ người khác tìm máy khử rung tim tự động AED nếu có. Đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, đặt hai bàn tay chồng lên nhau ở giữa ngực và ép thẳng xuống.

Với người trưởng thành, thực hiện ép tim với tốc độ 100-120 lần/phút, độ sâu khoảng 5-6 cm, để lồng ngực nở lại hoàn toàn sau mỗi lần ép. Nếu chưa được đào tạo thổi ngạt, có thể ép tim liên tục theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu. Khi có AED, bật máy và làm theo chỉ dẫn.

Điều quan trọng nhất là không tự chẩn đoán nguyên nhân đau ngực tại nhà, không trì hoãn gọi cấp cứu và không bỏ mặc người bệnh. Trong những tình huống liên quan đến tim mạch, hành động đúng trong những phút đầu tiên có thể tạo ra khác biệt rất lớn đối với cơ hội sống của một người.

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