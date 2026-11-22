Có những lần mất việc khiến người ta cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhất là khi chưa biết bao giờ mới tìm được công việc tiếp theo. Thế nhưng, với một số người, bị sa thải lại trở thành bước ngoặt ngoài dự tính. Sau khoảng thời gian thất nghiệp, nghỉ ngơi và loay hoay tìm hướng đi mới, họ không chỉ tìm được công việc phù hợp hơn mà thu nhập còn cải thiện đáng kể.

Trên các diễn đàn và nền tảng MXH Trung Quốc, những người từng bị sa thải, từng bồn chồn bất an đã kể về cuộc sống, công việc và thu nhập hiện tại của mình, giống như một lời khích lệ cho những ai vừa mới trải qua cú sốc thất nghiệp.

Ren Zai Shao Nian: Bị sa thải, sốc mất 2 năm trước khi tìm được việc mới với mức lương cao gấp 6 lần

Tôi tốt nghiệp một trường đại học khá có tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2019, vì thành tích học tập và kinh nghiệm thực tập xuất sắc, tôi nhanh chóng tìm được việc làm tại một doanh nghiệp vốn nước ngoài. Công việc của tôi thuộc lĩnh vực bán dẫn, mức lương khá tốt, bản thân tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến năm 2021, công ty thu hẹp hoạt động và tôi bất ngờ nằm trong danh sách nhân viên bị cắt giảm.

Thời điểm ấy, tôi thực sự không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ trong cuộc sống của tôi tương đối thuận lợi, nên việc đột nhiên bị đuổi khiến tôi sốc vô cùng. Cảm giác như thể 18 năm là học sinh xuất sắc, nhưng cuối cùng đi thi lại bị đánh rớt vậy.

Ảnh minh họa

Mặc dù công ty có hỗ trợ cho tôi một khoản tiền đủ để xoay sở cuộc sống trong vài tháng, nhưng thú thực lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc mình đã thất bại. Suy nghĩ tiêu cực ấy khiến tôi thậm chí không còn sức để sửa CV hay tìm việc mới. Ngay cả việc xuống dưới nhà ăn một bát mì cay - món ăn yêu thích nhất cũng không làm tôi cảm thấy khá hơn. Có lúc, tôi nghĩ tương lai của mình chẳng còn hy vọng gì.

Đến năm 2023, tôi quyết định vực dậy tinh thần và bắt đầu tìm việc trở lại. Lần này, tôi gia nhập một công ty trong lĩnh vực linh kiện ô tô. Mức lương khởi điểm chỉ khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 14,4 triệu đồng), gần tương đương công việc trước đây. Tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau khi vào làm, tôi đã được thăng chức từ Kỹ thuật viên cấp 1 lên Kỹ thuật viên cấp 2, thu nhập cũng dần được cải thiện. Đến tháng 10 vừa qua, sau 3 năm cố gắng, tôi nhận được email bổ nhiệm từ trụ sở Đức, chính thức trở thành quản lý.

Hiện tại, mức lương của tôi đã tăng gấp 6 lần so với thời điểm mới vào công ty. Tính cả thưởng cuối năm, tổng thu nhập của tôi khoảng 400.000 NDT/năm (khoảng 1,44 tỷ đồng).

Tôi từng nghĩ việc bị sa thải là một trong những điều tồi tệ nhất xảy ra với mình. Nhưng nếu không có khoảng thời gian đó, có lẽ tôi cũng không có cơ hội nhìn lại bản thân, trải nghiệm những điều mới và tìm được công việc hiện tại. Vì vậy, tôi muốn nói với những người đang thất nghiệp hoặc mới bị sa thải rằng đừng vội từ bỏ hy vọng. Những trải nghiệm khó khăn đôi khi chỉ là một đoạn đường ngắn đưa bạn đến với môi trường tốt hơn.

Nhân vật ẩn danh: Thất nghiệp 7 tháng, kiên trì tìm hướng đi mới và nhận được công việc với mức lương tăng 20%

Tôi bị sa thải vào đầu tháng 9/2023. Sau 7 tháng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nhận được lời mời làm việc từ một công ty mới. Đây là doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, hoạt động trong lĩnh vực có nhiều triển vọng hơn so với nơi làm việc cũ. Đặc biệt, mức lương thực nhận của tôi cao hơn 20% so với công việc gần nhất.

Ảnh minh họa

Tôi có 6 năm kinh nghiệm, từng làm việc tại hai công ty nhỏ. Công việc đầu tiên kéo dài 4 năm, công việc thứ hai kéo dài 2 năm. Sau khi bị sa thải, tôi dành hai tuần nghỉ ngơi rồi bắt tay chuẩn bị hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, quá trình tìm việc không diễn ra thuận lợi. Trong 7 tháng, tôi nhận được 14 cuộc gọi trao đổi từ nhà tuyển dụng, tham gia 7 buổi phỏng vấn và có 3 lời mời làm việc.

Tôi từng khá bị động khi tìm việc, chỉ ứng tuyển những vị trí có mức độ phù hợp rất cao hoặc chờ nhân sự tuyển dụng chủ động liên hệ. Ban đầu, tôi cũng không chuẩn bị tốt cho các câu hỏi phỏng vấn phổ biến. Nhưng qua từng lần phỏng vấn, tôi dần hiểu nhà tuyển dụng quan tâm điều gì và biết cách trình bày kinh nghiệm của mình rõ ràng hơn.

Trong thời gian thất nghiệp, tôi cũng dành nhiều thời gian đọc tài liệu chuyên ngành, báo cáo thị trường và các hướng dẫn chuyên môn. Thậm chí, tôi còn xem lại hồ sơ những dự án từng tham gia để tìm ra các chi tiết có thể sử dụng khi phỏng vấn. Có những kinh nghiệm trước đây tôi tưởng không quan trọng nhưng lại trở thành điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng.

Khoảng 4 tháng đầu, tôi vẫn giữ được tâm lý tương đối bình tĩnh. Khi có người liên hệ thì tôi đi phỏng vấn, nếu không có cơ hội mới thì dành thời gian học tập. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, tình hình trở nên khó khăn hơn. Hồ sơ gửi đi không nhận được phản hồi, số lượng vị trí tuyển dụng cũng ít dần. Khi thời gian thất nghiệp vượt quá nửa năm, tôi bắt đầu thực sự lo lắng.

Tôi quyết định thay đổi chiến lược: Chủ động liên hệ lại với những người từng làm công tác tuyển dụng, mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các lĩnh vực có thể tận dụng kinh nghiệm cũ thay vì chỉ giới hạn trong ngành nghề trước đây.

Cơ hội cuối cùng đến từ một tin tuyển dụng thuộc lĩnh vực mà tôi không có quá nhiều kinh nghiệm. Dù không hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu của nhà tuyển dụng, tôi vẫn thử ứng tuyển và giải thích rõ những kỹ năng có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Kết quả, tôi nhận được lời mời phỏng vấn rồi chính thức có việc mới với mức lương tăng 20%.

Nhìn lại hành trình 7 tháng tìm việc của mình, tôi nghĩ rằng khi thất nghiệp, điều quan trọng là không nên quá khắt khe với bản thân. Nếu tìm kiếm trong thời gian dài mà không có kết quả, hãy thử xem lại hồ sơ, điều chỉnh hướng ứng tuyển hoặc cân nhắc những công việc có thể tận dụng kỹ năng sẵn có. Đôi khi, cơ hội tốt lại xuất hiện ở một lĩnh vực mà trước đó chúng ta chưa từng nghĩ đến.

Vậy đấy, bị sa thải nói riêng hay thất nghiệp nói chung, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thất bại. Đó chỉ là khoảng nghỉ không nằm trong kế hoạch của bạn, để bạn đánh giá lại điều mình thực sự muốn, bổ sung những kỹ năng còn thiếu và mạnh dạn thử sức với những vị trí mới. Tất nhiên, không phải ai bị sa thải cũng nhanh chóng tìm được công việc tốt hơn, nhưng hai câu chuyện trên cho thấy thực tế: Mất đi công việc hiện tại chắc chắn không đồng nghĩa với việc mình sẽ chẳng tìm được cơ hội nào tốt hơn trong tương lai.

(Nguồn: Douban)