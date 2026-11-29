Ngày Chủ nhật, 29/11/2026, tức ngày 21 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, Ngày Đinh Mùi thuộc nạp âm Thiên Hà Thủy, mang ý nghĩa là dòng nước mưa từ trên trời cao rơi xuống giúp tưới mát và nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi trên mặt đất. Nguồn năng lượng của hành Thủy này đại diện cho sự tinh tế, mềm mại, giàu lòng trắc ẩn và khả năng lan tỏa rộng khắp nhưng đôi khi cũng dễ thay đổi thất thường theo cảm xúc.

Khi xét về mối quan hệ ngũ hành, Thiên Hà Thủy rất cần có Kim sinh trợ để nguồn nước thêm dồi dào và ít bị ảnh hưởng bởi Thổ ở dưới mặt đất vì nước trời không sợ đất ngăn cản. Do đó, mọi công việc thực hiện trong ngày Đinh Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ nhất nếu bạn biết ứng xử linh hoạt, giữ tâm thế bao dung và lan tỏa sự hỗ trợ tích cực đến mọi người xung quanh.

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp dễ gặt hái lộc trời nhất trong ngày Đinh Mùi 29/11, nên biết cách để tối ưu.

Con giáp tuổi Ngọ: Lục hợp nâng đỡ - Tiền bạc hanh thông

Nhờ cục diện Lục hợp Ngọ – Mùi che chở mạnh mẽ trong ngày cuối tuần, cũng là ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ và tràn đầy sinh khí.

Nguồn thu nhập chính của bản mệnh duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ những thành quả nỗ lực kiên trì từ suốt tuần qua được ghi nhận xứng đáng. Những người làm công ăn lương tuy đang trong ngày nghỉ nhưng vẫn có cơ hội nhận tin vui về tiền thưởng nóng, phụ cấp hoặc hoa hồng dự án. Đối với người kinh doanh buôn bán, trực giác tài chính nhạy bén giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các cơ hội giao thương béo bở và chốt đơn tấp nập.

Tuổi Ngọ còn có duyên nhận được sự hỗ trợ vốn liếng từ gia đình hoặc những lời mời hợp tác làm ăn đầy triển vọng từ đối tác thân thiết. Các khoản lộc bất ngờ như quà tặng tri ân hay tiền thu từ nghề tay trái đồng loạt đổ về ví giúp túi tiền của con giáp này thêm phần rủng rỉnh. Dòng tiền lưu thông thuận lợi giúp người tuổi Ngọ trút bỏ mọi áp lực chi tiêu và tự tin sắm sửa cho bản thân cũng như gia đình.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên phân bổ ngân sách hợp lý cho các mục tiêu dài hạn thay vì vung tay quá trán cho những sở thích nhất thời. Nhìn chung, đây là một ngày Chủ nhật viên mãn về mặt tiền bạc, tạo bước chạy đà hoàn hảo cho con giáp tuổi Ngọ bước vào tuần mới.

Con giáp tuổi Mão: Quý nhân soi lối - Tài lộc dồi dào

Nằm trong bộ Tam hợp Hợi – Mão – Mùi trùng khớp với cả tháng Kỷ Hợi lẫn ngày Đinh Mùi, người tuổi Mão bước vào ngày 29/11/2026 với vận khí tài chính thuận lợi và nhiều tin vui bất ngờ. Nhờ có quý nhân phương xa soi đường chỉ lối, con giáp này dễ dàng tháo gỡ các vướng mắc tiền bạc tồn đọng và tìm ra phương án tối ưu hóa dòng vốn.

Người làm công việc tự do, tư vấn hoặc kinh doanh dịch vụ sẽ có một ngày bội thu nhờ sự chu đáo và uy tín cá nhân thu hút nhiều khách hàng tiềm năng. Các kế hoạch hợp tác làm ăn từng được ấp ủ bấy lâu nay bắt đầu nhận được tín hiệu phản hồi tích cực, hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận bền vững trong tuần tới. Những khoản công nợ khó đòi hoặc tiền thanh toán bị trì hoãn trước đó cũng có dấu hiệu được hoàn trả sòng phẳng trong ngày Chủ nhật.

Bên cạnh nguồn thu chính, tuổi Mão còn đón nhận niềm vui nhỏ từ các khoản hoa hồng giới thiệu hoặc lộc ăn uống, quà biếu từ bạn bè. Nhờ tư duy quản lý chi tiêu khoa học và thực tế, con giáp này giữ vững được thành quả tài chính và gia tăng đáng kể khoản tiền tiết kiệm cá nhân. Bạn chỉ cần lưu ý kiểm tra kỹ các con số và điều khoản trước khi xác nhận giao dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khép lại ngày cuối tuần, sự dư dả và êm ấm về mặt tiền bạc chính là phần thưởng xứng đáng giúp con giáp tuổi Mão thêm phần phấn chấn.

Con giáp tuổi Hợi: Tam hợp cát tường - Thu hoạch quả ngọt

Được cục diện Tam hợp Hợi – Mão – Mùi nâng đỡ trọn vẹn, người tuổi Hợi sẽ là con giáp có một ngày Chủ nhật ngập tràn cát khí với phương diện tài lộc vượng phát bền vững. Ngày Đinh Mùi mang lại nguồn năng lượng hài hòa giúp bản mệnh nhìn thấy rõ thành quả kinh tế từ những kế hoạch đã kiên trì theo đuổi bấy lâu nay.

Những người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công việc và có cơ hội nhận được khoản thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm kinh doanh buôn bán gặp được những bạn hàng thiện chí, giúp việc chăm sóc khách hàng cũ mang lại doanh thu vượt ngoài kỳ vọng. Các hạng mục đầu tư an toàn từ trước bắt đầu sinh lời đều đặn, tạo ra dòng tiền thụ động ổn định giúp tuổi Hợi an tâm tích lũy.

Bản mệnh cũng có cơ hội đón nhận những khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ người thân trong gia đình. Nhờ tính cách dĩ hòa vi quý và biết tính toán đường dài, con giáp này sẽ tránh được những tranh chấp tiền bạc không đáng có, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh họ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Hợi tổng kết lại bức tranh thu chi tháng qua và lập kế hoạch tài chính vững vàng cho chặng đường sắp tới. Ngày Đinh Mùi thực sự mang lại cảm giác nhẹ nhõm, đủ đầy và những tín hiệu tài lộc tích cực cho túi tiền của con giáp tuổi Hợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm