Theo truyền thông Trung Quốc, chiều 11/5/2011, ông Lục, 56 tuổi, đến Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn tại Tân Loan, Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, để rút khoản tiền 200.000 NDT từ sổ tiết kiệm. Sau khi nhận sổ, nhân viên ngân hàng kiểm tra rồi lịch sự thông báo: “Ông rút một khoản tiền khá lớn, xin vui lòng chờ một lát”.

Ông Lục ngồi chờ hơn 10 phút nhưng không thấy nhân viên mang tiền ra. Thay vào đó, cảnh sát xuất hiện tại ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng cho biết sổ tiết kiệm ông Lục mang đến có dấu hiệu bất thường, từ màu sắc giấy đến con dấu đều khác với chứng từ thật. Qua kiểm tra sơ bộ, họ nghi ngờ đây là sổ giả nên đã báo cơ quan chức năng.

Ông Lục sững sờ khi nghe thông báo. Ông khẳng định mình đã gửi tiền tại ngân hàng và không hiểu tại sao sổ tiết kiệm lại bị xác định là giả. Chỉ đến khi con trai ông, Tiểu Lục, 27 tuổi, đến đồn cảnh sát, sự việc mới được làm rõ. Sổ tiết kiệm mà ông Lục mang đi rút quả thực là giả, còn sổ thật đã bị chính con trai ông tráo từ trước.

Hóa ra vào năm 2010, gia đình ông nhận được khoản tiền bồi thường sau một vụ phá dỡ nhà. Ông chia số tiền thành nhiều khoản, gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng và cất các sổ tiết kiệm trong ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Lục không có công việc ổn định, thường xuyên phải dựa vào bố mẹ hỗ trợ tài chính. Khi gia đình bố vợ có nhu cầu xây nhà, anh muốn góp tiền giúp đỡ nhưng bản thân không có đủ khả năng. Khi đó, Tiểu Lục từng hỏi vay bố tiền để xây nhà cho bố mẹ vợ, song bị ông Lục từ chối. Không muốn từ bỏ ý định giúp gia đình bên vợ, Tiểu Lục đã nhắm đến những sổ tiết kiệm được bố cất trong ngắn kéo.

Đầu tháng 11/2010, Tiểu Lục lén lấy sổ tiết kiệm 200.000 NDT cùng giấy tờ tùy thân của bố rồi đến một cửa hàng in ấn làm giả sổ tiết kiệm. Sau đó, anh tráo sổ giả vào vị trí cũ để ông Lục không phát hiện. Có được sổ thật, Tiểu Lục đến ngân hàng rút 80.000 NDT đưa cho bố vợ. Số tiền còn lại, anh gửi vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn đứng tên mình.

Tiểu Lục khai ban đầu chỉ định tạm thời lấy tiền, sau khi tích góp đủ sẽ hoàn trả cho bố và nói rõ sự việc. Tuy nhiên, kế hoạch không thành khi anh không thể kiếm đủ tiền để bù lại khoản đã lấy.

Trong khi đó, ông Lục vẫn tin rằng khoản tiền 200.000 NDT của mình đang được gửi tại ngân hàng. Đến ngày đi rút tiền, ông mới phát hiện sổ tiết kiệm đã bị tráo và sự việc được đưa ra ánh sáng.

Vụ việc khiến người đàn ông 56 tuổi mất đi sự tin tưởng vào chính con mình, trong khi Tiểu Lục phải đối mặt với hậu quả từ hành vi lấy tiền và làm giả giấy tờ ngân hàng để che giấu sự việc. Theo Điều 177 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, làm giả hoặc sửa đổi chứng từ tài chính, trong đó có chứng từ tiền gửi ngân hàng, có thể cấu thành tội làm giả, sửa đổi chứng từ tài chính.

Người phạm tội có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, đồng thời bị phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT. Nếu phạm tội với tình tiết nghiêm trọng, mức án có thể tăng lên 5–10 năm tù; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 10 năm đến tù chung thân.

Qua vụ việc, cảnh sát Trung Quốc cảnh báo hành vi làm giả chứng từ ngân hàng không chỉ xâm phạm quyền lợi tài sản của người khác mà còn có thể cấu thành tội phạm hình sự. Một khi bị phát hiện, người thực hiện có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc, thậm chí trả giá bằng nhiều năm tù.

(Theo Sina0