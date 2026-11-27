Tháng 7/2021, bà Chu (Nội Mông, Trung Quốc) mang 750.000 NDT (hơn 2,9 tỷ đồng) đến gửi tại một ngân hàng trên địa bàn. Người trực tiếp tiếp nhận và xử lý giao dịch là nhân viên tên Mạnh Mỗ Chi.

Khoảng 3 tháng sau, khi đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền, bà Chu phát hiện tài khoản chỉ còn 40 NDT (hơn 155.000 đồng). Kiểm tra giao dịch, bà nhận ra toàn bộ 750.000 NDT đã được chuyển đến những tài khoản không quen biết. Người thực hiện các giao dịch này chính là nhân viên Mạnh Mỗ Chi.

Bà Chu cho biết nhân viên ngân hàng đã hướng dẫn khách hàng gửi tiền ngay trong giờ làm việc, tại quầy giao dịch. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục, số tiền của bà lại không còn trong tài khoản.

Theo thống kê, không chỉ bà Chu, có 10 khách hàng khác cũng trở thành nạn nhân trong vụ việc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2,2 triệu NDT (hơn 8,5 tỷ đồng). Mạnh Mỗ Chi đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để cho vay tư nhân, trả nợ và thanh toán lãi cho các khoản vay khác. Đến khi vụ việc bị phát giác, số tiền này đã bị tiêu hết, khiến các nạn nhân không thể thu hồi tài sản.

Tháng 10/2024, Mạnh Mỗ Chi bị kết án 12 năm tù về tội lừa đảo. Tuy nhiên, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt, các nạn nhân vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất trắng khoản tiền tích lũy.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vụ việc bị phát giác, phía ngân hàng không chấp nhận yêu cầu bồi thường của các nạn nhân, cho rằng Mạnh Mỗ Chi đã nghỉ việc và hành vi chiếm đoạt tiền là hành vi cá nhân, không thuộc phạm vi công việc được giao. Ngân hàng vì vậy phủ nhận trách nhiệm đối với khoản tiền bị thất thoát.

Tuy nhiên, các nạn nhân trong đó có bà Chu không đồng tình với lập luận này. Họ cho rằng toàn bộ quá trình giao dịch đều diễn ra tại quầy ngân hàng, do nhân viên trực tiếp tiếp nhận và hướng dẫn. Việc ngân hàng cho rằng đây chỉ là hành vi cá nhân của nhân viên khiến những người gửi tiền rơi vào tình cảnh vừa mất tiền, vừa không biết phải yêu cầu ai chịu trách nhiệm.

Đến tháng 10/2025, bà Chu khởi kiện ngân hàng, yêu cầu đơn vị này hoàn trả tiền gốc cùng khoản lãi tương ứng. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện, xác định hành vi của Mạnh Mỗ Chi là hành vi phạm tội cá nhân, không phải hành vi thực hiện nhiệm vụ được ngân hàng giao.

Theo nhận định của tòa, bà Chu đã tin vào lời mời chào về mức lãi suất cao nhưng không xác minh tính xác thực của sản phẩm, đồng thời không kiểm tra biến động tài khoản ngay tại thời điểm giao dịch. Những thiếu sót này được xác định là lỗi đáng kể từ phía người gửi tiền, khiến bà phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh.

Không chấp nhận phán quyết sơ thẩm, bà Chu và các nạn nhân đã kháng cáo. Ngày 5/1/2026, vụ kiện dân sự giữa các nạn nhân và ngân hàng được đưa ra xét xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hulunbuir, Nội Mông.

Đến thời điểm ngày 3/2/2026, phía ngân hàng xác nhận tranh chấp dân sự liên quan vẫn đang trong quá trình giải quyết, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

(Theo Sina)