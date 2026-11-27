Dù nhìn ở góc độ nào, máy bay hiện vẫn là phương tiện di chuyển an toàn và nhanh chóng nhất, xét trên việc tai nạn máy bay thực sự hiếm khi xảy ra. Dù có thể đã đi máy bay rất nhiều lần, nhưng bạn có biết mỗi chiếc máy bay đều trang bị hàng loạt những chi tiết nhỏ để đảm bảo an toàn cho hành khách?

1. Sticker hình tam giác

Nếu quan sát kỹ khu vực phía trên một số cửa sổ, hành khách có thể bắt gặp những miếng dán hình tam giác nhỏ màu đen hoặc đỏ. Đây thực chất là dấu hiệu chỉ dẫn dành cho phi hành đoàn, giúp họ xác định chính xác vị trí cửa sổ có tầm nhìn bao quát nhất hướng thẳng ra phần cánh máy bay. Nhờ vậy, khi cần kiểm tra kỹ thuật cánh từ bên trong khoang, tiếp viên có thể tiếp cận ngay vị trí cần thiết mà không làm phiền đến các hành khách khác.

2. Tay vịn ẩn dọc khoang hành lý

Trong quá trình di chuyển dọc lối đi, các tiếp viên hàng không thường có thói quen đặt tay lên mép dưới của ngăn đựng hành lý phía trên. Khu vực này được thiết kế một rãnh tay vịn ẩn chạy dọc theo thân máy bay, đóng vai trò như điểm tựa giúp phi hành đoàn giữ thăng bằng khi máy bay rung lắc. Hành khách cũng được khuyến khích sử dụng thanh vịn này thay vì bám vào lưng ghế phía trước mỗi khi đứng dậy hoặc di chuyển.

3. Nút gỡ tay ghế

Nhiều hành khách ngồi ở hàng ghế sát lối đi thường cảm thấy vướng víu bởi phần tay vịn cố định. Tuy nhiên, phần lớn các dòng máy bay hiện đại đều trang bị một nút bấm hoặc lẫy nhỏ giấu kín ở mặt dưới, gần khớp nối của tay vịn. Khi nhấn vào chốt này, bạn có thể gập gọn phần tay vịn lên trên để mở rộng không gian ra vào, miễn là đảm bảo hạ chúng về vị trí ban đầu khi máy bay cất và hạ cánh.

4. Những chiếc ghế chống cháy nổ

Theo tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế được áp dụng suốt nhiều thập kỷ qua, toàn bộ hệ thống ghế ngồi trên máy bay thương mại đều phải chế tạo từ vật liệu chống cháy đặc biệt. Lớp đệm và vỏ bọc này có khả năng ngăn chặn ngọn lửa bùng phát và tự dập tắt nguồn nhiệt, giúp kéo dài thời gian quý giá cho công tác sơ tán nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn.

5. Luôn có dây khóa zip

Ít người biết rằng trong danh mục thiết bị an ninh tiêu chuẩn của mỗi chuyến bay luôn có sẵn các loại dây rút nhựa cỡ lớn với độ bền cực cao. Phi hành đoàn được huấn luyện để sử dụng công cụ này như một biện pháp khống chế tạm thời đối với những hành khách có hành vi quá khích, gây rối hoặc đe dọa đến an toàn bay trên không.

6. Cái móc nhỏ bên cánh máy bay

Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp xuống mặt nước hoặc địa hình phức tạp, hành khách ngồi khu vực giữa thân tàu sẽ thoát hiểm thông qua các cửa phụ mở thẳng ra phần cánh.

Do bề mặt cánh máy bay rất trơn và cách xa mặt đất, các kỹ sư đã thiết kế sẵn những chiếc móc kim loại chịu lực gắn cố định trên cánh. Tiếp viên sẽ móc dây cáp cứu hộ vào vị trí này để làm điểm tựa, giúp hành khách di chuyển và trượt xuống an toàn.

7. Trên đầu mỗi hành khách là một đống hóa chất

Thay vì lắp đặt các bình khí nén cồng kềnh và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, khoang chứa phía trên mỗi hàng ghế thực chất lưu giữ một tổ hợp các hóa chất đặc biệt. Khi mặt nạ dưỡng khí rơi xuống trong tình huống máy bay mất áp suất, một phản ứng hóa học sẽ được kích hoạt để sinh ra khí oxy tinh khiết, đi kèm với mùi khét nhẹ đặc trưng. Lượng khí này đủ duy trì sự sống trong vài phút quý giá để phi công kịp hạ độ cao xuống vùng không khí an toàn.

8. Máy bay có còi

Tương tự như các phương tiện giao thông đường bộ, máy bay cũng được trang bị hệ thống còi riêng với âm thanh trầm vang gợi nhớ đến tiếng còi tàu thủy. Thiết bị này hoàn toàn không có tác dụng khi đang bay trên bầu trời mà chỉ được phi công sử dụng lúc máy bay đỗ tại sân đỗ. Thông qua các chuỗi âm thanh dài ngắn khác nhau, tổ lái có thể phát tín hiệu giao tiếp khẩn cấp hoặc cảnh báo tới đội ngũ kỹ thuật viên mặt đất.

Nguồn: Bright Side