Ông Lý, 65 tuổi, tại Trung Quốc vốn có nếp sinh hoạt khá điều độ. Mỗi sáng, ông đều tắm rửa rồi mới ra ngoài tập thể dục.

Tuy nhiên, một ngày nọ, sau khi bước vào phòng tắm, ông mãi không trở ra. Khi tỉnh dậy, người vợ cảm thấy có điều bất thường nên vội chạy vào kiểm tra. Lúc phát hiện ông Lý, bà thấy chồng đã không còn phản ứng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho biết ông Lý bị đột tử do nguyên nhân tim mạch, được cho là có liên quan đến việc tắm vào sáng sớm.

Vì sao việc tắm rửa tưởng chừng bình thường lại có thể tiềm ẩn nguy cơ như vậy?

Cơ thể có thể phát ra 4 tín hiệu cảnh báo khi tắm

Bác sĩ La Đại Luân, tiến sĩ chuyên ngành chẩn đoán y học cổ truyền Trung Quốc tại Đại học Y học cổ truyền Bắc Kinh, từng chia sẻ về trường hợp một người thân của mình qua đời đột ngột khi đang tắm, dù người này mới ngoài 70 tuổi. Nguyên nhân được xác định là đột tử do tim, một biến cố đáng tiếc.

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Theo bác sĩ, người cao tuổi mắc bệnh tim mạch vốn thuộc nhóm có nguy cơ cao gặp tình trạng đột tử do tim. Đặc biệt, thói quen tắm vào sáng sớm có thể trở thành yếu tố kích hoạt biến cố ở một số người. Vào thời điểm này, huyết áp của cơ thể chưa hoàn toàn ổn định trở lại sau một đêm ngủ. Việc tắm có thể tạo thêm áp lực lên hệ tim mạch.

Bác sĩ Lưu Giang thuộc Trung tâm Cấp cứu 120 Bắc Kinh từng lưu ý trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng người cao tuổi đang bị cảm lạnh không nên vội tắm. Họ cần đợi đến khi sức khỏe hồi phục và nên có người thân hỗ trợ, theo dõi trong quá trình tắm.

Trong lúc tắm nếu thấy những dấu hiệu bất thường dưới đây, mọi người cần cẩn trọng và kêu gọi giúp đỡ:

Chóng mặt: Phòng tắm thiếu thông thoáng có thể khiến lượng oxy trong không khí giảm, làm não không được cung cấp đủ oxy và gây chóng mặt. Khi khả năng giữ thăng bằng bị ảnh hưởng, người tắm dễ trượt ngã, thậm chí gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tim đập nhanh: Nước quá nóng hoặc tâm lý căng thẳng khi tắm có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến nhịp tim tăng và xuất hiện cảm giác hồi hộp. Tình trạng này làm tăng gánh nặng cho tim.

Khó thở: Khi tắm vào buổi sáng, cơ thể có thể rơi vào trạng thái căng thẳng sinh lý, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và làm tăng tiết adrenaline, khiến nhịp thở nhanh hơn. Nước nóng cũng có thể kích thích niêm mạc đường hô hấp, gây cảm giác hụt hơi.

Tay chân yếu, mất sức: Những thay đổi trong hoạt động tuần hoàn khi tắm có thể khiến máu phân bố lại, mạch máu ngoại biên giãn ra và lượng máu trở về tim giảm. Người tắm có thể cảm thấy tay chân yếu đi. Nếu không kịp ra khỏi phòng tắm để nghỉ ngơi, tình trạng khó chịu có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, mọi người nên tránh tắm bằng nước quá nóng vào buổi sáng. Đồng thời, cần uống đủ nước và chú ý giữ ấm cơ thể. Nếu gặp phải những dấu hiệu kể trên, hãy yêu cầu hỗ trợ ngay.

Ba cách giúp tắm an toàn, thoải mái hơn

Tắm rửa không chỉ giúp cơ thể sạch sẽ mà còn mang lại cảm giác thư giãn. Để duy trì thói quen này một cách phù hợp, người cao tuổi nên lưu ý:

Thứ nhất, tránh sử dụng sữa tắm có tính tẩy rửa mạnh. Các sản phẩm chứa thành phần dễ gây kích ứng có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da, khiến da nhạy cảm và dễ bị khô hơn. Nên chọn sản phẩm dịu nhẹ, không gây kích ứng và sử dụng với lượng vừa phải.

Thứ hai, thoa kem dưỡng ẩm sau khi tắm. Việc này giúp giữ nước, hạn chế tình trạng khô da. Nên thoa kem trong vòng 3 phút sau khi tắm, chú ý những vùng dễ bị khô như mặt trong cánh tay và vùng sau đầu gối.

Thứ ba, duy trì vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng. Các hoạt động thể chất phù hợp giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và quá trình trao đổi chất, góp phần giảm mệt mỏi. Mọi người có thể lựa chọn những bài tập đơn giản như chạy chậm, nhảy dây hoặc tập thể dục buổi sáng, duy trì ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cần chú ý xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như rau xanh, trái cây tươi để hỗ trợ duy trì sức khỏe.