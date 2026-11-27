Bệnh đái tháo đường (tiểu đường) đang trở thành mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Theo ấn bản thứ 11 của Diabetes Atlas do Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF) công bố, thế giới có khoảng 589 triệu người trưởng thành (20-79 tuổi) sống chung với bệnh tiểu đường vào năm 2024, gây ra 3,4 triệu ca tử vong (chiếm 9,3% tổng số ca tử vong ở nhóm tuổi này).

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Riêng tại Việt Nam, báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận hơn 13.800 ca tử vong do đái tháo đường, với đỉnh điểm năm 2025 chạm mức 3.723 trường hợp. Đáng lo ngại là tình trạng bệnh tiểu đường đang trẻ hóa rất nhanh và rất nhiều người mắc tiểu đường nhưng chưa được chẩn đoán.

Bác sĩ Zhang Dongmei, Trưởng khoa Nội tiết tại Bệnh viện Xiangya (Giang Tô, Trung Quốc) cảnh báo rằng trạng thái cơ thể vào buổi sáng quyết định sự ổn định đường huyết cả ngày. Sau 8 đến 12 tiếng nhịn ăn qua đêm, độ nhạy insulin giảm xuống. Việc vội vã thực hiện 5 sai lầm dưới đây khi bụng đói sẽ tạo ra cú "sốc" nội tiết, nguy hiểm hơn cả việc bạn ngủ nướng thêm một chút vào buổi sáng:

1. Bật dậy lập tức và lao vào làm việc cường độ cao

Khi vừa tỉnh giấc, cơ thể bắt đầu tiết ra các hormone như cortisol và adrenaline để kích hoạt trạng thái tỉnh táo. Bác sĩ Zhang nhấn mạnh rằng nếu bạn lập tức bật dậy và ép não bộ làm việc áp lực cao ngay khi chưa nạp năng lượng, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái stress cấp tính.

Lúc này, gan buộc phải giải phóng thêm glucose dự trữ vào máu để cung cấp năng lượng cho hệ thần kinh. Đối với người có hệ chuyển hóa yếu, việc đường huyết tăng đột biến vào sáng sớm như một "nhát dao" chí mạng tàn phá mạch máu và làm suy yếu tuyến tụy về lâu dài.

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2. Tập thể dục cường độ cao khi bụng rỗng

Nhiều người tin rằng tập nặng lúc đói giúp đốt mỡ nhanh hơn, nhưng thực tế đây là con dao hai lưỡi với đường huyết.

Vận động mạnh buộc cơ thể phải huy động lượng đường dự trữ từ gan một cách cấp tập. Với người có nguy cơ tiểu đường, cơ chế tự điều chỉnh này thường bị lỗi, dẫn đến tình trạng đường huyết dao động cực lớn từ cực cao sang cực thấp. Thay vì tập nặng ngay khi vừa thức dậy, các chuyên gia khuyên bạn nên cử động nhẹ nhàng tại giường và chỉ nên tập cường độ cao sau khi đã ăn nhẹ ít nhất 1 giờ để bảo vệ hệ thống mạch máu.

3. Uống cà phê hoặc trà sữa, nước ngọt khi bụng rỗng

Bác sĩ Chen Hailing, Trưởng khoa Nội tiết tại Bệnh viện Jishuitan (Trung Quốc) cảnh báo, nạp caffeine từ cà phê hay lượng đường hóa học khổng lồ từ trà sữa, nước ngọt có ga, nước tăng lực vào lúc dạ dày trống rỗng là cách nhanh nhất để phá hủy khả năng kiểm soát đường huyết.

Caffeine kích thích tuyến thượng thận tiết ra nhiều adrenaline, gián tiếp làm tăng mức đường vốn đã không ổn định vào sáng sớm. Trong khi đó, một ly trà sữa ngọt gắt sẽ tạo ra một "đỉnh đường" nhọn hoắt trong máu ngay lập tức. Thói quen này buộc tuyến tụy phải làm việc quá tải trong tình trạng báo động đỏ ngay từ đầu ngày, dẫn đến hiện tượng kháng insulin nghiêm trọng.

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4. Hút thuốc và uống rượu vào sáng sớm

Dù ở bất kỳ thời điểm nào, nicotine và cồn cũng đều gây hại, nhưng vào sáng sớm, mức độ tàn phá của chúng tăng lên gấp nhiều lần. Khi bụng đói, các chất độc hại này ngấm trực tiếp vào máu nhanh hơn, làm giảm độ nhạy của insulin và gây viêm nhiễm các thành mạch máu ngay lập tức.

Hút thuốc vào buổi sáng không chỉ gây ung thư mà còn khiến cơ thể rơi vào trạng thái kháng insulin cấp tính, đẩy nhanh tiến trình dẫn đến cái chết thầm lặng mang tên tiểu đường và các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

5. Ăn sáng sai cách

Theo bác sĩ Chen Hailing, không chỉ bỏ bữa sáng mà ăn sáng sai cách cũng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường. Cần đặc biệt lưu ý về sai lầm trong việc chọn thực phẩm và tốc độ ăn.

Việc tiêu thụ các món "bom tinh bột" như cháo trắng nấu nhừ, bánh bao chiên hay mì ăn liền khiến chỉ số đường huyết tăng vọt do tinh bột đã bị hồ hóa hoặc tinh chế quá kỹ. Thêm vào đó, việc ăn quá nhanh không chỉ hại dạ dày mà còn làm gián đoạn tín hiệu no của não bộ, khiến cơ thể nạp quá nhiều carbohydrate so với nhu cầu. Sự tăng nhanh đường huyết sau một bữa sáng sai cách sẽ dẫn đến hạ đường huyết phản ứng trước bữa trưa, khiến bạn rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát. Cũng không nên ăn sáng sau 9 giờ sáng.

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5 dấu hiệu sớm của tiểu đường cần chú ý! Bên cạnh việc điều chỉnh thói quen, bạn cần đặc biệt lưu tâm đến những tín hiệu cầu cứu từ cơ thể mỗi ngày. Việc nhận biết sớm các triệu chứng dưới đây chính là chìa khóa để ngăn chặn biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: - Khát nước liên tục: Khô miệng, khát nhiều dù uống nước suốt ngày do đường huyết cao kích thích cơn khát. - Đi tiểu thường xuyên: Đi vệ sinh nhiều lần, nhất là tiểu đêm, vì thận tăng đào thải đường dư thừa. - Sụt cân bất thường: Cân nặng giảm nhanh dù ăn uống bình thường do cơ thể đốt mỡ và cơ tạo năng lượng. - Thị lực giảm sút: Mắt mờ như có sương phủ do đường huyết cao ảnh hưởng đến thủy tinh thể và võng mạc. - Vết thương lâu lành: Vết trầy xước nhỏ chậm liền hoặc dễ nhiễm trùng vì lưu thông máu và phục hồi tế bào kém.



Nguồn và ảnh: LT, FMD