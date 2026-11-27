Mới đây, bác sĩ Toru Aso - Giám đốc điều hành của hệ thống Thẩm mỹ viện Tokyo (Nhật Bản) người được biết đến với doanh thu hàng năm của tập đoàn vượt mức 20 tỷ yên đã thu hút sự chú ý lớn khi đăng tải một video lên kênh YouTube cá nhân để chia sẻ quan điểm thẳng thắn về việc giáo dục con cái trong xã hội hiện đại.

Quan điểm gây chú ý của vị bác sĩ tỷ phú về trẻ em thời hiện đại

Trong video, khi được nhân viên đặt câu hỏi về việc so sánh phương pháp giáo dục giữa thời Reiwa (Lệnh Hòa - thời hiện đại) và thời Showa (Chiêu Hòa - thế hệ trước), ông Aso không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ dành cho lối dạy dỗ nghiêm khắc của thế hệ cũ.

"Vì tôi là người của thế hệ Showa nên tôi nghĩ cách giáo dục thời Showa tốt hơn. Trẻ em thời Reiwa bây giờ được nuông chiều quá mức, có thể nói là chúng không biết nhẫn nhịn", vị bác sĩ nhận định. Ông nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi những hành vi quậy phá nơi công cộng sẽ lập tức bị chấn chỉnh nghiêm khắc. Dù khẳng định bản thân không dùng bạo lực, ông vẫn không giấu được sự ngạc nhiên mỗi khi bắt gặp cảnh những đứa trẻ la hét, quậy phá trong cửa hàng nhưng người lớn lại thản nhiên bỏ mặc.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, ông Aso cũng chỉ ra một thói quen phổ biến của các gia đình trẻ hiện nay: dùng thiết bị điện tử để dỗ dành con. Theo ông, việc bố mẹ cứ đưa điện thoại cho con xem suốt trong lúc chờ dọn cơm chẳng khác nào đang tự tay tạo ra một thế hệ "trẻ nghiện dopamine" - những đứa trẻ luôn đòi hỏi sự kích thích tức thì và đánh mất khả năng chờ đợi. Ông cho rằng nhiều phụ huynh đang bất lực vì xã hội ngày nay không cho phép đòn roi, đồng thời nói đùa đầy nghiêm túc rằng nếu là con mình, ông chắc chắn sẽ rèn giũa đến nơi đến chốn.

Làn sóng tranh luận và những câu chuyện "dở khóc dở cười" từ phụ huynh

Ngay sau khi được đăng tải, những phát ngôn của bác sĩ Toru Aso đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bậc phụ huynh và tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia khác. Đồng tình với quan điểm của vị bác sĩ người Nhật, nhiều cư dân mạng cho rằng không ít bậc cha mẹ ngày nay đang hiểu sai về khái niệm "tôn trọng con", dẫn đến việc tự đánh mất uy quyền giáo dục và biến sự kiên nhẫn của mình thành sự dung túng trước thói hư của trẻ.

Dưới phần bình luận, một phụ huynh đã kể lại câu chuyện thực tế mà chị vừa chứng kiến tại một siêu thị để minh chứng cho sự bất cập này. Theo lời kể, một bé trai nằng nặc đòi mẹ mua một món đồ chơi mới. Vì ở nhà đã có món đồ y hệt nên người mẹ từ chối. Ngay lập tức, đứa trẻ lăn ra ăn vạ, la hét và gào khóc toáng lên giữa siêu thị.

Điều khiến nhiều người xung quanh ngán ngẩm không chỉ là tiếng khóc của đứa bé, mà là cách phản ứng của người mẹ. Thay vì đưa con ra khu vực riêng để giải quyết hay chấn chỉnh thái độ của con, người mẹ này lại cố gắng áp dụng phương pháp dạy con kiểu "chờ con tự bình tĩnh". Chị đứng khoanh tay, mặc kệ đứa bé gào thét khản cổ, không nói chuyện với con với lý do "đợi con tự điều tiết cảm xúc xong mới nói chuyện". Kết quả là suốt một khoảng thời gian dài, tiếng la hét chói tai của đứa trẻ tra tấn tất cả những khách hàng xung quanh, biến không gian công cộng thành nơi chịu trận cho bài học "tôn trọng cảm xúc" của hai mẹ con.

Ranh giới mong manh giữa "nuôi con hiện đại" và "nuông chiều vô lối"

Thực tế, xã hội hiện đại đang chứng kiến sự đối đầu giữa hai luồng quan điểm nuôi dạy con: một bên là phương pháp giáo dục không đòn roi, đề cao việc tôn trọng cảm xúc của trẻ nhỏ; một bên là sự nghiêm khắc, kỷ luật thép để rèn giũa tính kiên nhẫn và phép tắc. Đáng buồn là trên hành trình áp dụng các phương pháp mới, ranh giới giữa "nuôi con hiện đại" và "nuông chiều vô lối" đôi khi lại trở nên mong manh đến lạ.

Việc không dùng đòn roi chắc chắn là một bước tiến văn minh trong giáo dục gia đình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc để trẻ tự do làm phiền người khác hay phó mặc mọi thứ cho sự "tự điều tiết" non nớt của một đứa trẻ. Nuôi dạy con biết tôn trọng cảm xúc của bản thân là điều cần thiết, song dạy con biết kiểm soát hành vi, rèn tính nhẫn nại và tôn trọng không gian chung của cộng đồng mới thực sự là nền tảng vững chắc giúp trẻ trưởng thành.