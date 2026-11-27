Ngày thứ Sáu, 27/11/2026, tức ngày 19/10/2026 Âm lịch, còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Phú Đăng Hỏa, biểu trưng cho ngọn lửa đèn dầu ấm áp, bền bỉ giúp soi sáng và dẫn lối trong màn đêm. Sự kết hợp giữa thiên can Ất thuộc âm Mộc và địa chi Tỵ thuộc âm Hỏa tạo nên cục diện Mộc sinh Hỏa, mang lại nguồn năng lượng tương sinh hài hòa, thúc đẩy sự phát triển và sáng tạo.

Nhờ có gốc Mộc nâng đỡ liên tục, ngọn lửa trong ngày Ất Tỵ cháy ổn định và lan tỏa sức ấm tích cực, rất thuận lợi cho các hoạt động học thuật, tư duy chiến lược và kết nối nhân duyên. Tuy nhiên, đặc tính của lửa đèn dầu vẫn đòi hỏi sự chăm chút, kiên nhẫn và tránh nóng vội phô trương để giữ cho vận khí luôn hanh thông suốt cả ngày.

Tử vi học có nói, với các điều kiện thiên thời địa lợi, 3 con giáp dưới đây nếu biết nắm bắt tốt thì công dễ thành, danh dễ toại trong ngày Ất Tỵ này.

Con giáp tuổi Dậu: Tam hợp quý nhân - Tài lộc vượng phát

Nhờ cục diện Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu nâng đỡ, người tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn bước vào ngày thứ Sáu với vận trình tài chính vô cùng rực rỡ và hanh thông. Các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra trôi chảy hơn dự kiến, giúp bản mệnh dễ dàng ký kết được những hợp đồng mang lại giá trị kinh tế cao.

Người làm kinh doanh buôn bán có cơ hội gặp gỡ đối tác tiềm năng, mở rộng quy mô khách hàng và thu về nguồn lợi nhuận đáng kể ngay trong ngày. Với người làm công ăn lương, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với cấp trên, mở ra cơ hội nhận thưởng nóng hoặc đề bạt tăng lương. Nguồn thu nhập chính ổn định kết hợp cùng các khoản thu phụ bất ngờ giúp túi tiền của con giáp này luôn trong trạng thái rủng rỉnh.

Bản mệnh cũng rất nhạy bén với thời cuộc, biết cách nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lời nhanh chóng mà không gặp phải quá nhiều rủi ro cản trở. Nhìn chung, đây là thời điểm vàng để tuổi Dậu bứt phá mạnh mẽ về mặt tiền bạc và khẳng định vị thế cá nhân.

Lời khuyên: Tuổi Dậu nên chủ động tận dụng các mối quan hệ xã giao sẵn có để mở rộng hợp tác đầu tư và nhanh chóng chốt hạ những hợp đồng quan trọng ngay trong các khung giờ hoàng đạo. Bên cạnh việc nắm bắt cơ hội gia tăng thu nhập, bản mệnh cần lập kế hoạch phân bổ ngân sách rõ ràng và tránh vung tay quá trán vào những khoản chi tiêu cảm tính để bảo toàn thành quả tài chính.

Con giáp tuổi Sửu: Vững vàng sự nghiệp - Tiền bạc đầy kho

Cùng nằm trong cục diện Tam Hợp với ngày Ất Tỵ, người tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận một ngày làm việc hiệu quả với nhiều tin vui liên tiếp về phương diện tiền bạc. Bản tính chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng giúp con giáp này giải quyết êm đẹp mọi tồn đọng, từ đó khơi thông dòng chảy tài chính bị ách tắc trước đó.

Những người đang theo đuổi lĩnh vực đầu tư, bất động sản hoặc tài chính sẽ nhận được tín hiệu tích cực từ thị trường, thu về khoản lãi vượt ngoài mong đợi. Người kinh doanh tự do buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông thuận lợi và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng thân thiết. Đối với người làm văn phòng, các dự án nhóm đạt thành tích xuất sắc mang lại cho bạn khoản hoa hồng hậu hĩnh cùng sự công nhận xứng đáng.

Vận may về tiền bạc còn thể hiện qua việc bản mệnh có thể nhận được quà tặng giá trị, trúng thưởng nhỏ hoặc được người thân hỗ trợ tài chính kịp thời. Có thể nói, sự ổn định và tăng trưởng đều đặn chính là điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh tài lộc của con giáp tuổi Sửu ngày hôm nay.

Lời khuyên: Đối với tuổi Sửu, sự kiên định và cẩn trọng sẽ giúp bạn gặt hái lợi nhuận bền vững từ những dự án dài hạn hoặc lĩnh vực bất động sản đang theo đuổi. Bạn cũng nên giữ vững lập trường trước những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm thiếu cơ sở và ưu tiên tích lũy nguồn vốn dự phòng cho các mục tiêu lớn sắp tới.

Con giáp tuổi Thân: Lục hợp dẫn lối - Đón lộc bất ngờ

Được cục diện Lục Hợp Tỵ - Thân che chở, người tuổi Thân sẽ là con giáp sở hữu vận trình tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió và dễ dàng thu hút tiền tài. Trí thông minh, sự linh hoạt cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy giúp bản mệnh biến những thách thức trong công việc thành cơ hội kiếm tiền đầy tiềm năng.

Người làm nghề tự do, sáng tạo hoặc dịch vụ sẽ có một ngày bận rộn nhưng vô cùng bội thu nhờ lượng đơn hàng tăng vọt đột biến. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho bạn nhiều quý nhân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quý báu và giới thiệu những mối làm ăn béo bở. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra triển vọng thăng tiến rõ rệt đi kèm với chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn.

Ngoài nguồn thu nhập cố định, con giáp này còn có duyên với các khoản lộc bất ngờ như được hoàn tiền, thu hồi được nợ cũ khó đòi hoặc có thêm nghề tay trái hái ra tiền. Bản mệnh nên tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực này để triển khai các ý tưởng kinh doanh mới mẻ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Kết thúc ngày thứ Sáu, con giáp tuổi Thân hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện với những thành tựu vật chất rực rỡ mà mình đã gặt hái được.

Lời khuyên: Đối với tuổi Thân, hãy phát huy tối đa sự nhạy bén và linh hoạt để biến những ý tưởng sáng tạo thành nguồn thu nhập thực tế thông qua các công việc tay trái hoặc dịch vụ tự do. Đồng thời, bạn cần giữ kín các kế hoạch tài chính cá nhân và hạn chế khoe khoang thành tích nhằm tránh sự đố kỵ hay cản trở không đáng có từ những người xung quanh.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm