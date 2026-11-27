Từ áp lực ùn tắc đến bài toán vi phạm giao thông và an ninh, trật tự đô thị

Đèn đã chuyển xanh, nhưng những xe đầu hàng vẫn chưa thể qua ngã tư vì đoạn đường phía trước đã kín. Khi hàng xe kéo dài tới giao lộ liền kề, các hướng đang lưu thông cũng có thể bị chặn. Trên những tuyến hướng tâm và đường dẫn lên các cây cầu lớn của Hà Nội, tình trạng này dễ lan rộng vào giờ cao điểm, khi ô tô, xe máy và xe buýt cùng dồn về, còn các dòng xe đi thẳng, rẽ và nhập làn liên tục giao cắt.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, từ ngày 8/10 đến 8/11/2026, thành phố ghi nhận 309 lượt điểm ùn tắc. Với người dân, đó là những phút phát sinh trên đường đi làm, đón con hay đến bệnh viện. Với lực lượng điều hành, bài toán là xác định dòng xe đang bị cản ở đâu, nguyên nhân là gì và tình trạng ùn ứ có thể lan tới nút giao nào. Một vụ va chạm, một xe dừng chiếm làn hay lượng phương tiện dồn về cùng lúc đều có thể khiến hàng xe nối dài. Mỗi tình huống cần một cách xử lý riêng.

Khi dòng xe di chuyển chậm, một số người tìm cách thoát khỏi điểm ùn ứ bằng việc leo vỉa hè, đi ngược chiều hoặc cố vượt đèn đỏ. Những hành vi này có thể tạo thêm điểm xung đột ngay tại giao lộ và đẩy người đi bộ vào tình huống nguy hiểm. Một phương tiện dừng đỗ sai quy định sát nút giao cũng có thể buộc cả dòng xe phía sau chuyển làn, khiến đoạn đường vốn đã đông càng khó lưu thông.

Áp lực còn đến từ việc sử dụng lòng đường và vỉa hè. Khi hàng quán hoặc chợ tự phát lấn ra phần đường xe chạy, phương tiện phải di chuyển trong không gian hẹp hơn, còn người đi bộ có thể phải xuống lòng đường. Theo Sở Công Thương Hà Nội, tính đến ngày 29/9/2026, thành phố đã xử lý 220 trong số 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Việc theo dõi sau giải tỏa giúp lực lượng chức năng phát hiện những vị trí có dấu hiệu tái lấn chiếm. Khi xảy ra tai nạn, cháy hoặc tình huống cần cấp cứu, đường phố ùn ứ cũng có thể làm chậm việc tiếp cận hiện trường của lực lượng ứng cứu.

Vì vậy, trung tâm điều hành cần theo dõi diễn biến ở cả điểm đang ùn ứ và các nút giao lân cận. Dữ liệu từ nhiều vị trí giúp cán bộ trực nhận biết hàng xe đang dồn theo hướng nào, khoanh vùng sự cố hoặc vi phạm cần xác minh, từ đó cân nhắc điều lực lượng tới hiện trường hay phân luồng từ xa. Đây là bài toán mà Camera AI GSafe được phát triển để hỗ trợ, bằng cách phân tích hình ảnh từ các điểm giám sát và đưa dữ liệu về trung tâm điều hành.

Camera AI GSafe đưa dữ liệu từ nút giao về trung tâm điều hành

Ngày 19/11/2026, Công an TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp GEIC (GTINX GEIC) ký hợp đồng cung cấp 6.233 bộ camera AI GSafe, với giá trị gói thầu gần 700 tỷ đồng.

Ông Đoàn Việt Hà – Giám đốc Dự án GTINX GEIC (Ảnh GTINX GEIC)

Ông Đoàn Việt Hà, Giám đốc dự án GTINX GEIC, chia sẻ về định hướng phát triển giải pháp.

"Giải pháp Camera AI GSafe của GTINX GEIC được phát triển để trở thành nền tảng hạ tầng số cốt lõi cho hệ thống điều hành giao thông thông minh tại Việt Nam".

Trong vận hành, khi hàng xe ở một hướng vẫn kéo dài sau nhiều lượt đèn xanh, cán bộ trực có thể đối chiếu hình ảnh tại nút giao với đoạn đường phía trước. Nếu một phương tiện dừng chiếm làn, lực lượng chức năng có thể ưu tiên xử lý tại chỗ. Nếu dòng xe đang dồn về một đoạn đường đã quá tải, trung tâm có thể cân nhắc phân luồng từ các giao lộ lân cận để giảm lượng phương tiện tiếp tục đi vào khu vực.

Tại các nút giao đáp ứng điều kiện kỹ thuật và được kết nối với hệ thống đèn tín hiệu, dữ liệu về dòng xe còn có thể hỗ trợ điều chỉnh thời lượng đèn theo tình hình thực tế. Sau khi áp dụng phương án điều tiết, cán bộ trực có thể tiếp tục theo dõi hình ảnh để xem hàng xe đã rút ở hướng cần xử lý hay đang dồn sang tuyến khác. Dữ liệu từ hiện trường vì vậy phục vụ cả việc lựa chọn phương án ban đầu và đánh giá diễn biến sau can thiệp.

Hỗ trợ phát hiện vi phạm và giữ gìn trật tự đường phố

Cùng với điều tiết giao thông, Camera AI GSafe hỗ trợ phát hiện các trường hợp dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và những tình huống bất thường cần kiểm tra. Hình ảnh từ nhiều vị trí giúp lực lượng chức năng xác định khu vực cần rà soát và ưu tiên nhân lực cho những vụ việc cần có mặt trực tiếp.

Công an TP Hà Nội triển khai lắp đặt Camera AI GSafe để hỗ trợ giải quyết bài toán giao thông đô thị (Ảnh GTINX GEIC)

Với các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc dừng đỗ sai quy định, hình ảnh camera có thể phục vụ công tác xác minh và xử lý vi phạm. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra dữ liệu, thực hiện các bước thông báo và xử lý theo quy định.

Từ ngày 11/9 đến 7/10/2026, hệ thống camera AI hiện hữu tại Hà Nội đã phát hiện và gửi thông báo xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm. Việc bổ sung Camera AI GSafe hướng tới mở rộng nguồn dữ liệu ở hai khâu có liên hệ trực tiếp với nhau. Một xe dừng chiếm làn gần giao lộ vừa là trường hợp cần xác minh, vừa có thể là nguyên nhân khiến một hướng lưu thông chậm lại. Khi nhìn được diễn biến ở cả vị trí xe dừng và các nút giao xung quanh, lực lượng chức năng có thêm căn cứ để phối hợp xử lý vi phạm và giải tỏa dòng xe.

Công nghệ Việt phát triển cho điều kiện giao thông Hà Nội

Trên đường phố Hà Nội, xe máy, ô tô và xe buýt thường xuyên di chuyển sát nhau, che khuất nhau hoặc đổi hướng trong phạm vi hẹp. Cùng một nút giao có thể thông thoáng vào giữa ngày và quá tải trong giờ tan tầm. Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu từ cách bố trí điểm quan sát, phân tích hình ảnh đến khả năng kết nối dữ liệu với trung tâm điều hành.

Camera AI GSafe hỗ trợ phân tích hình ảnh đến khả năng kết nối dữ liệu với trung tâm điều hành (Ảnh GTINX GEIC)

GTINX GEIC phát triển và lắp ráp Camera AI GSafe tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Việc chủ động về phần cứng và phần mềm giúp doanh nghiệp điều chỉnh giải pháp theo điều kiện lắp đặt, yêu cầu tích hợp và vận hành của dự án, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin.

Hiệu quả của hệ thống sẽ được thể hiện trong quá trình vận hành, qua thời gian phát hiện sự cố, thời gian xử lý tại hiện trường và khả năng hạn chế ùn ứ lan sang nút giao kế tiếp. Với người đi đường, đó là những thay đổi có thể cảm nhận trên hành trình mỗi ngày, từ một làn đường được giải tỏa sớm hơn đến một nút giao được điều tiết trước khi hàng xe kéo dài sang tuyến phố bên cạnh.