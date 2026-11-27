Tại Trung Quốc, có một quan niệm cổ xưa cho rằng: “Bữa sáng ăn ngon, sức khỏe mới bền lâu”. Thế nhưng trên thực tế, bữa sáng lại thường là bữa ăn qua loa nhất của nhiều người. Có người chỉ ăn tạm một bát cháo trắng với dưa muối, người khác hâm nóng cơm thừa từ hôm trước rồi dùng cho xong.

Ít ai biết rằng, sau một đêm nghỉ ngơi, gan vừa hoàn thành “ca trực đêm” và cũng là lúc cơ thể cần được chăm sóc. Nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp vào bữa sáng, chúng ta có thể vô tình làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc có quan niệm “tỳ vị là nguồn sinh hóa khí huyết”. Từ 7-9 giờ sáng là thời điểm khí huyết lưu chuyển qua kinh tỳ vị. Nếu ăn sáng đầy đủ vào lúc này, tỳ vị được nuôi dưỡng tốt, quá trình sinh hóa khí huyết có nguồn cung cấp, từ đó giúp gan có đủ huyết để duy trì hoạt động.

Vì vậy, buổi sáng không chỉ được xem là thời điểm vàng để chăm sóc dạ dày mà còn là thời điểm vàng để dưỡng gan.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), có ba món ăn rất phù hợp để ăn vào bữa sáng, giúp gan khỏe, khí huyết lưu thông.

Yến mạch

Nhắc đến yến mạch, nhiều người chỉ biết đây là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn giảm cân của giới trẻ mà không biết rằng nó cũng có nhiều lợi ích dinh dưỡng.

Cứ 100g yến mạch chứa khoảng 10g chất xơ, cao gấp 10 lần so với gạo trắng. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, nhờ đó giảm bớt gánh nặng cho đường tiêu hóa khi ăn vào buổi sáng.

Có thể kết hợp yến mạch với một ít nấm tuyết để nấu súp. Theo quan niệm dưỡng sinh truyền thống, nấm tuyết có tác dụng dưỡng âm, làm dịu tình trạng khô nóng, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết lạnh và hanh khô. Thêm một ít hạt sen cũng là lựa chọn thích hợp với người trung niên, cao tuổi thường ngủ không sâu giấc hoặc cảm thấy bồn chồn, nóng trong.

Gợi ý món ăn: Súp hạt sen, yến mạch và nấm tuyết

Ngâm mềm nấm tuyết và hạt sen, sơ chế sạch rồi cho nấm tuyết vào nồi nước đun nhỏ lửa khoảng 40 phút đến khi mềm, sánh. Tiếp đó, thêm hạt sen và đường phèn, nấu thêm khoảng 5 phút. Cuối cùng cho yến mạch vào đun khoảng 10 phút, tắt bếp, thêm kỷ tử và ủ thêm 2 phút trước khi thưởng thức.

Súp yến mạch nấu với nấm tuyết và hạt sen.

Rau chân vịt (cải bó xôi)

Rau chân vịt vào mùa đông thường có lá dày, vị ngọt hơn sau khi trải qua những đợt sương giá. Loại rau này chứa nhiều axit folic và beta-carotene, những dưỡng chất có lợi cho việc bổ huyết, dưỡng gan.

Kết hợp rau chân vịt với trứng để làm món hấp sẽ tạo thành món ăn mềm, mịn và dễ ăn.

Gợi ý món ăn: Trứng hấp rau chân vịt

Chần rau chân vịt trong nước sôi khoảng 10 giây, vớt ra, để ráo rồi thái nhỏ. Đánh tan 4 quả trứng với một chút muối và lượng nước ấm gấp khoảng 1,5 lần lượng trứng. Trộn rau vào hỗn hợp trứng, lọc qua rây rồi đổ vào bát, bọc kín và chọc vài lỗ nhỏ trên màng bọc. Hấp cách thủy khoảng 10 phút, tắt bếp và ủ thêm 2 phút. Khi ăn, có thể rưới một chút nước tương, dầu mè và thêm tép khô.

Trứng hấp rau chân vịt.

Kê

Cháo kê từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong bữa sáng của người lớn tuổi. Người xưa còn gọi món cháo này là “canh thay nhân sâm”. Một bát cháo kê nóng vào buổi sáng giúp dạ dày cảm thấy dễ chịu.

Bí đỏ có vị ngọt, mềm, được cho là có lợi cho việc bảo vệ niêm mạc dạ dày; trong khi đó, khoai mỡ có tác dụng kiện tỳ, ích vị theo quan niệm y học cổ truyền. Kết hợp cả ba nguyên liệu để nấu cháo sẽ tạo thành món ăn sánh mịn, có vị ngọt nhẹ, phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Gợi ý món ăn: Cháo kê bí đỏ và khoai mỡ

Vo nhẹ nửa bát kê, không chà xát quá mạnh. Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng nhỏ; khoai mỡ gọt vỏ, thái hạt lựu. Đun sôi nước rồi cho kê vào nấu, sau đó thêm bí đỏ và khoai mỡ. Đun nhỏ lửa khoảng 25 phút, thỉnh thoảng khuấy đều để cháo không bị bén đáy. Khi hạt kê nở bung, bí đỏ và khoai mỡ mềm nhừ, tắt bếp và ủ thêm 2 phút là có thể dùng.

Cháo kê bí đỏ và khoai mỡ.

Ba món ăn sáng này vừa dễ ăn vừa có thể bổ sung nhiều dưỡng chất. Thỉnh thoảng thay đổi thực đơn với những món trên sẽ giúp bữa sáng thêm phong phú, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu và nguồn năng lượng cho cả buổi sáng.