17-08-2025 - 12:43 PM | Sống

3 dấu hiệu điển hình của đàn ông có EQ thấp, ai cũng muốn né xa

Người đàn ông EQ thấp cư xử tùy tiện, ít quan tâm tới cảm xúc của người đối diện. Chính vì thế họ thường khiến người xung quanh mất lòng, không muốn kết giao.

Trí tuệ cảm xúc (EQ) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tài chính. Người có EQ thấp thường khó tạo dựng được những kết nối bền vững, dẫn đến nhiều trở ngại trong cuộc sống. Dưới đây là ba dấu hiệu điển hình cho thấy một người đàn ông có EQ thấp, khiến họ khó đạt được thành công và thoát khỏi khó khăn tài chính.

1. Luôn muốn "thắng" trong mọi cuộc tranh cãi

3 dấu hiệu điển hình của đàn ông có EQ thấp, ai cũng muốn né xa- Ảnh 1.

Người EQ thấp thường không chịu nhượng bộ trong các cuộc tranh luận. Họ luôn muốn áp đảo người khác bằng lời nói, cho rằng mình "thẳng tính" và thông minh. Tuy nhiên, đây là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng và không biết lắng nghe.

Khang là một chàng trai tốt nghiệp đại học danh tiếng với thành tích xuất sắc, luôn được đánh giá cao bởi thầy cô và quản lý nhờ khả năng hùng biện. Nhưng đồng nghiệp lại ngại làm việc với anh vì tính cách thích "trên cơ", chỉ biết độc thoại mà không quan tâm đến ý kiến người khác. Hành vi này không chỉ khiến Khang bị cô lập mà còn cho thấy EQ thấp, thiếu sự đồng cảm và tôn trọng trong giao tiếp.

2. Không lắng nghe và thấu hiểu người khác

Người có EQ cao luôn đặt tầm quan trọng của đối phương lên trên bản thân khi giao tiếp. Họ biết rằng mọi người đều quan tâm đến lợi ích cá nhân, nên luôn thể hiện thiện chí và sự hợp tác. 

Ngược lại, người có EQ thấp thường không lắng nghe, không quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Họ thiếu kiên nhẫn để nhận biết khi đồng nghiệp hay người thân đang buồn bực, thậm chí tỏ ra khó chịu khi bị hỏi về cảm xúc của mình. Điều này khiến họ khó xây dựng mối quan hệ suôn sẻ và hiệu quả, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

3. Thích châm biếm, khơi lại nỗi đau của người khác

3 dấu hiệu điển hình của đàn ông có EQ thấp, ai cũng muốn né xa- Ảnh 2.

Một dấu hiệu rõ ràng của EQ thấp là thích đả kích, châm chọc vào những điểm yếu hay nỗi đau của người khác, chỉ để thỏa mãn bản thân. Trong một buổi họp lớp, Tùng, một người bạn cùng lớp, đã vô tư nhắc lại chuyện phá sản của Tiến, khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Dù biết đó là nỗi đau của bạn, Tùng vẫn tiếp tục "xoáy sâu", thể hiện sự thiếu tinh tế và đồng cảm. Hành vi này không chỉ gây tổn thương mà còn khiến người xung quanh xa lánh.

Làm thế nào để cải thiện EQ?

Nâng cao trí tuệ cảm xúc không phải là điều dễ dàng, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Hãy tập quan sát và kiểm soát phản ứng của bản thân trong giao tiếp, lắng nghe ý kiến người khác và tự nhìn nhận nội tâm. EQ cũng sẽ cải thiện dần theo thời gian, nhờ những trải nghiệm sống và sự học hỏi không ngừng. Tuy nhiên, quá trình này có thể đòi hỏi bạn phải đối mặt với không ít khó khăn và bài học đau thương.

Bằng cách rèn luyện EQ, bạn không chỉ cải thiện các mối quan hệ mà còn mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp và tài chính, giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

