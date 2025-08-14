4 kiểu trả lời tin nhắn của EQ thấp, ai cũng muốn né xa

Cách nhắn tin không chỉ là phương tiện trao đổi thông tin mà còn phản ánh rất rõ trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi người. Trong thời đại mạng xã hội và ứng dụng chat lên ngôi, nhiều mối quan hệ từ công việc đến tình cảm được duy trì qua những dòng tin nhắn trên màn hình. Chính vì vậy, chỉ cần quan sát cách một người phản hồi tin nhắn, bạn có thể phần nào đoán được họ có EQ cao hay thấp.

Dưới đây là 4 biểu hiện thường gặp ở người có EQ thấp khi nhắn tin:

1. Phản hồi ngắn ngủn, thiếu tinh tế

Người có EQ thấp thường trả lời tin nhắn một cách cộc lốc, lạnh lùng hoặc chứa hàm ý xem nhẹ người đối diện. Những câu trả lời như “Ừ”, “Biết rồi”, “Kệ” khiến đối phương cảm thấy bị phớt lờ hoặc không được tôn trọng. Ví dụ: Bạn hỏi “Họp nhóm mấy giờ bắt đầu vậy?”, họ đáp “6h. Tự tìm hiểu thêm”. Cách phản hồi này cho thấy họ không quan tâm đến cảm xúc và trải nghiệm của người nhận.

2. Ngôn từ gay gắt khi bất đồng ý kiến

Khi không cùng quan điểm, người EQ thấp thường chọn cách bày tỏ thẳng thừng, thậm chí công kích cá nhân thay vì trao đổi mang tính xây dựng. Những câu như “Ý kiến của bạn quá tệ”, “Đừng nói nữa” dễ làm dấy lên tranh cãi. Ví dụ: Trong nhóm chat bàn chuyện đi chơi, bạn gợi ý đi biển, họ đáp “Đi biển chán chết, lựa chọn dở tệ”. Điều này thể hiện sự thiếu kiềm chế và kỹ năng giao tiếp kém.

3. Cố tình bỏ qua tin nhắn

Một dấu hiệu khác là làm ngơ tin nhắn khi không muốn trả lời, kể cả khi nội dung liên quan trực tiếp đến công việc hoặc việc quan trọng. Ví dụ: Bạn nhắn “Mình cần phản hồi của bạn cho phần báo cáo, hạn cuối hôm nay”, họ vẫn online nhưng không trả lời. Hành vi này phản ánh sự thiếu trách nhiệm và không biết đặt mình vào vị trí người khác.

4. Nhắn tin dồn dập trong lúc tức giận

Khi cảm xúc tiêu cực bùng lên, người EQ thấp thường gửi liên tiếp nhiều tin nhắn trách móc, đổ lỗi mà không suy nghĩ kỹ. Ví dụ: Sau một hiểu lầm, họ có thể gửi hàng loạt tin kiểu “Tại sao lại làm vậy?”, “Tôi không thể chấp nhận” liên tiếp, khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng và khó giải quyết.

Cách nhắn tin chính là “tấm gương” phản chiếu trí tuệ cảm xúc của một người. Nếu muốn cải thiện EQ, hãy luyện thói quen trả lời rõ ràng, tôn trọng, kiểm soát cảm xúc và đặt mình vào vị trí người nhận trước khi bấm nút gửi. Điều này không chỉ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn mà còn xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt người khác.

