3 điểm vàng bật tăng giá trị bất động sản cho HaDo Charm Villas

Không chỉ là chốn đi về, họ tìm kiếm một nơi có thể cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên thuần khiết, để sống và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Chính sự chuyển dịch ấy đã tạo đòn bẩy để những khu đô thị sinh thái như HaDo Charm Villas trở thành điểm dừng lý tưởng, lựa chọn hàng đầu của giới tinh anh.

Đô thị sinh thái ngay nội đô Hà Nội

Tọa lạc tại Km 11 Đại lộ Thăng Long, An Khánh, TP. Hà Nội, HaDo Charm Villas sở hữu vị trí đắt giá khi chỉ mất vài phút kết nối tới trung tâm thành phố qua Đại lộ Thăng Long và Liên khu 8. Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp trung tâm nội đô cũ với các khu đô thị mở rộng phía Tây Hà Nội. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tuyến đường trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng các trung tâm hành chính, thương mại, giáo dục & y tế hàng đầu thủ đô. Sự kết nối này giúp cư dân rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, đồng thời mở ra lợi thế tăng trưởng vượt trội về giá trị bất động sản.

Toàn cảnh khu biệt thự HaDo Charm Villas nhìn từ trên cao với không gian xanh nổi bật giữa trung tâm phía Tây Thủ đô.

Khu nội đô Hà Nội mở rộng đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nhờ tốc độ phát triển hạ tầng và quy hoạch đồng bộ, trở thành "trung tâm mới" của giới thượng lưu, chuyên gia quốc tế và các tập đoàn lớn. Trong bức tranh này, HaDo Charm Villas nổi bật tựa "ốc đảo sinh thái" hiếm hoi, nơi cư dân được tận hưởng một môi trường sống trong lành, yên tĩnh nhưng vẫn kết nối thuận tiện tới mọi tiện ích đô thị hiện đại.

Lợi thế vị trí còn được cộng hưởng mạnh mẽ khi dự án nằm gần tuyến Tuyến Metro số 5 Hà Nội, dự kiến khởi công vào cuối năm 2025. Việc gắn liền với hạ tầng đường sắt đô thị giúp HaDo Charm Villas đón đầu xu thế TOD (Transit Oriented Development) – mô hình đô thị phát triển quanh trục giao thông công cộng, mang lại giá trị tăng trưởng bền vững theo thời gian. Điều này đồng nghĩa, mỗi quyết định sở hữu hôm nay sẽ không chỉ mang lại chất lượng sống vượt trội mà còn là khoản đầu tư dài hạn với biên lợi nhuận hấp dẫn.

Kiến trúc và tiện ích 5 sao, không gian sống quyện hòa với thiên nhiên

Điểm nổi bật khiến HaDo Charm Villas khác biệt trên bản đồ bất động sản phía Tây Hà Nội nằm ở cách dự án định hình chuẩn sống nghỉ dưỡng, nơi kiến trúc, tiện ích và thiên nhiên hòa quyện thành tổng thể liền mạch. Mỗi căn biệt thự tại dự án được thiết kế theo phong cách mở, đón trọn ánh sáng và gió tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra hồ cảnh quan và công viên trung tâm.

Cổng vào HaDo Charm Villas với thiết kế sang trọng, hệ thống cây xanh bao phủ xung quanh.

Dự án có mật độ xây dựng thấp chỉ khoảng 18,1%, phần diện tích còn lại được dành để phát triển cảnh quan và cây xanh với "3 lớp xanh" độc đáo. Lớp xanh riêng tư là khu vườn nhỏ, tiểu cảnh và thảm cỏ trong từng căn biệt thự, nơi mỗi chủ nhân có thể tận hưởng khoảng trời riêng mà không bị tách rời khỏi nhịp sống đô thị. Lớp xanh cộng đồng bao gồm công viên trung tâm rộng 2,5 ha, hơn 20 công viên nhỏ xen kẽ các phân khu, hồ điều hòa, đường dạo bộ và hệ thống bể bơi trong nhà và ngoài trời. Xen giữa các lớp xanh này là các phân khu biệt thự được quy hoạch khoa học, tạo nên một tổng thể hài hòa, gợi nhớ đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở các thành phố quốc tế.

Chuỗi tiện ích nội khu được phát triển theo tiêu chuẩn resort 5 sao. Hệ thống clubhouse sang trọng, bể bơi bốn mùa, khu thể thao liên hoàn, phòng gym & spa, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và trường học quốc tế đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện và thư giãn của cư dân. Không cần rời khỏi khu đô thị, cư dân có thể tận hưởng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tiện ích nội khu liền mạch với hồ bơi, đường dạo bộ, cây xanh,…

Giá trị sống & tiềm năng đầu tư bền vững

Không chỉ được quy hoạch đồng bộ và phát triển bài bản, HaDo Charm Villas còn có lợi thế đặc biệt khi cộng đồng cư dân đã hình thành sớm. Hiện khu đô thị đã đón hơn 700 cư dân về ở, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, chủ yếu là doanh nhân, chuyên gia nước ngoài và các gia đình trẻ thành đạt. Đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị bền vững của dự án.

Đặc biệt, khi quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm và thị trường biệt thự compound không có nhiều nguồn cung mới, HaDo Charm Villas trở thành tài sản độc bản được giới đầu tư săn đón. Bên cạnh giá trị sử dụng, dự án còn sở hữu tiềm năng tăng giá rõ rệt khi hạ tầng khu vực liên tục được nâng cấp, các tuyến đường và metro hoàn thiện, tạo cú hích mạnh mẽ về thanh khoản.

