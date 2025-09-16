3 góc trong nhà càng dơ dáy thì càng nghèo khó, làm ăn khó ngóc đầu

Nơi ở không chỉ là chỗ nghỉ ngơi mà còn là không gian nuôi dưỡng tinh thần. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng thì tâm trạng con người cũng sáng sủa, dễ đón nhận may mắn. Ngược lại, sống trong môi trường bẩn thỉu, lộn xộn chẳng những khiến tinh thần sa sút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và vận trình. Muốn cuộc sống ngày càng hanh thông, dù nhà lớn hay nhỏ, 3 khu vực dưới đây nhất định phải thường xuyên giữ sạch sẽ.

1. Khu vực cửa ra vào

Cửa ra vào là bộ mặt của ngôi nhà, đồng thời cũng là nơi giao thoa giữa không gian bên trong và bên ngoài. Tuy vậy, nhiều gia đình lại có thói quen chất đống đồ cũ, thùng giấy hay những vật linh tinh ngay trước cửa. Điều này không chỉ tạo ấn tượng xấu cho khách ghé thăm mà bản thân gia chủ mỗi lần đi qua cũng dễ nảy sinh cảm giác chán chường. Một lối vào gọn gàng, sáng sủa giúp tinh thần thêm nhẹ nhõm, đón năng lượng tích cực vào nhà.

2. Phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những nơi chúng ta dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng mong được thả lỏng và ngủ ngon. Thế nhưng nhiều người lại xem nhẹ việc dọn dẹp, để quần áo bừa bãi, ga gối lộn xộn, bụi bám ở gầm giường và bệ cửa sổ. Môi trường lộn xộn khiến tinh thần dễ căng thẳng, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Ngoài ra, bụi bẩn và nấm mốc còn là nguyên nhân gây dị ứng, viêm mũi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, hãy thường xuyên giặt giũ chăn ga, lau dọn phòng ngủ để không gian trong lành, giúp cơ thể và tinh thần thực sự được nghỉ ngơi.

3. Nhà bếp

Tổ ấm có bền vững hay không, phần lớn phụ thuộc vào gian bếp. Đây là nơi nuôi dưỡng sức khỏe của cả gia đình, cũng là nguồn gốc tạo nên sự ấm cúng. Tuy nhiên, không ít gia đình để bếp dầu mỡ bám đầy, mùi khó chịu ám khắp nơi. Nhà bếp bẩn không chỉ làm giảm cảm hứng nấu nướng mà còn khiến thức ăn dễ bị vi khuẩn xâm nhập, lâu dài gây hại cho hệ tiêu hóa và sức khỏe. Trái lại, một căn bếp sạch sẽ, thơm tho sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm ngon miệng, tạo cảm giác hạnh phúc và gắn kết.