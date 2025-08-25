3 "hành vi xấu tính đội lốt vui vẻ" mà cha mẹ phải dạy con nhận diện, nếu bạn cùng lớp có thì hãy tránh xa ngay

Trường học là môi trường giúp trẻ hình thành nhân cách và các mối quan hệ xã hội đầu tiên. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn học cũng là tấm gương tốt. Một số hành vi xấu tính tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến tâm lý và cách ứng xử của trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần dạy con biết quan sát và nhận diện sớm, để tránh xa và không vô tình học theo.

Dưới đây là 3 hành vi xấu tính thường gặp trong lớp học mà phụ huynh nên lưu ý:

1. Xúi giục bạn chống đối thầy cô

Một hành vi khá phổ biến ở tuổi học trò là rủ rê bạn bè cùng nhau “cãi lời” giáo viên. Ví dụ: một nhóm bạn xúi con cố tình không nộp bài tập, đồng loạt nói chuyện trong giờ hoặc cười cợt khi cô giáo nhắc nhở. Bề ngoài có vẻ như “cho vui”, nhưng thực chất đây là sự thiếu tôn trọng và sẽ dần biến thành thói quen coi thường người lớn.

Nếu con bị lôi kéo tham gia, trẻ dễ nghĩ rằng làm trái lời thầy cô là cách để được bạn bè công nhận. Cha mẹ cần nhấn mạnh: tôn trọng thầy cô là nền tảng quan trọng, và con tuyệt đối không nên vì áp lực nhóm mà đánh mất giá trị đúng đắn.

Ảnh minh họa

2. Cô lập và chia bè phái trong lớp

Một hành vi xấu tính khác rất nguy hiểm là cô lập bạn bè. Có những nhóm học sinh không trực tiếp bắt nạt, nhưng thường bàn tán sau lưng, cố tình không cho bạn khác tham gia trò chơi, hoặc rỉ tai nhau “không chơi với bạn A nữa”. Kiểu hành vi này gây ra tổn thương tinh thần nặng nề, khiến trẻ bị tách biệt và mất tự tin.

Nếu con mình vô tình tham gia vào nhóm này, trẻ sẽ học cách đối xử thiếu công bằng và vô cảm trước nỗi buồn của người khác. Cha mẹ cần dạy con biết phân biệt đâu là trò đùa vô hại, đâu là hành vi loại trừ gây tổn thương. Đồng thời, khuyến khích con biết bảo vệ bạn bị cô lập thay vì hùa theo số đông.

3. Ganh ghét trá hình, tỏ ra thân nhưng ngấm ngầm hạ bệ

Một số bạn học không biểu hiện rõ ràng, mà thường dùng những cách tinh vi hơn. Chẳng hạn, giả vờ khen ngợi nhưng kèm lời mỉa mai: “Giỏi quá ha, chắc may mắn thôi chứ gì”, hay lén bày tỏ sự khó chịu khi bạn được cô khen. Có khi còn làm ra vẻ thân thiết, nhưng lại cố tình tiết lộ bí mật của bạn cho cả lớp biết.

Những hành vi này nhìn qua tưởng nhỏ nhặt, nhưng dần dần gieo trong trẻ sự ganh ghét, đố kỵ và thiếu chân thành trong tình bạn. Nếu con thân thiết với kiểu bạn như vậy, trẻ dễ bị ảnh hưởng cách ứng xử hai mặt và thiếu niềm tin vào người khác. Cha mẹ nên dạy con rằng: tình bạn thật sự là chia sẻ và khích lệ, không phải là ganh ghét hay làm tổn thương người khác trong im lặng.

Lời khuyên cho cha mẹ

- Luôn lắng nghe con kể chuyện ở lớp để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

- Giúp con hiểu rằng việc “hùa theo” bạn xấu không khiến con được yêu quý hơn, mà chỉ làm con đánh mất chính mình.

- Khuyến khích con tìm kiếm và duy trì tình bạn dựa trên sự tôn trọng, chân thành và biết động viên nhau tiến bộ.

Kết luận: Không phải hành vi xấu tính nào cũng ồn ào, nhiều khi nó núp bóng trong những trò “cho vui” hay sự thân thiện giả tạo. Cha mẹ cần dạy con tinh tế để nhận diện và giữ khoảng cách. Khi con biết nói “không” với những ảnh hưởng tiêu cực, con sẽ trưởng thành tự tin, bản lĩnh và giữ được sự tử tế trong môi trường học đường.