3 kiểu hình nền trò chuyện mà người EQ thấp thích dùng

Trong giao tiếp hằng ngày, những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều có thể bộc lộ EQ (chỉ số cảm xúc) của một người. Trên các ứng dụng mạng xã hội, hình nền cuộc trò chuyện tưởng chỉ là một yếu tố phụ nhưng lại vô tình phơi bày tính cách, tâm trạng và cách một người đối xử với người khác. Những người có EQ thấp thường thích dùng 3 kiểu hình nền khung chat trò chuyện sau.

1. Hình nền quá phô trương, mang tính khoe khoang

Trong các cuộc trò chuyện trên zalo/messenger, không ít người thích đặt những hình nền phô trương như hàng hiệu, siêu xe, biệt thự sang trọng hoặc ảnh chụp cùng người nổi tiếng. Bên ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng những hình nền này cho thấy chủ nhân của chúng đang thiếu tinh tế và hiểu biết trong giao tiếp.

Người có EQ cao luôn hiểu rằng giá trị thực sự không cần phô bày. Họ biết cách “làm nhiều, nói ít”, coi trọng năng lực hơn là vẻ bề ngoài. Hình nền trò chuyện càng giản dị, càng thể hiện sự tự tin và vững vàng từ bên trong.

Cổ nhân có câu: “Kiêu ngạo dẫn đến tổn thất, khiêm nhường mới nhận được lợi ích”. Những người thích thể hiện sự giàu có thường có nội tâm thiếu an toàn, cần dựa vào vật chất để khẳng định bản thân. Kết thân với họ, bạn sẽ dễ có cảm giác bị so sánh, bị tạo áp lực và khó xây dựng được mối quan hệ chân thành. Sự phô trương này không thể hiện bản lĩnh, mà chỉ phơi bày sự bất an.

2. Hình nền mang màu sắc tiêu cực, u ám

Trái ngược với nhóm thích khoe khoang, một số người lại chọn những hình nền tối tăm: sắc đen chủ đạo, lời than vãn, câu nói buồn bã hoặc hình ảnh biểu lộ sự bi quan. Kiểu hình nền này truyền tải cảm giác chán nản, mệt mỏi và bất lực trước cuộc sống.

“Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh; người bi quan nhìn thấy nghịch cảnh trong cơ hội.” Người EQ cao luôn biết cách quản lý cảm xúc. Họ có thể buồn, có thể mệt, nhưng không để cảm xúc tiêu cực trở thành áp lực cho người khác. Họ tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Ngược lại, những người thường xuyên sử dụng hình nền u ám dễ khiến người đối diện cảm nhận năng lượng tiêu cực của họ. Sự bi quan kéo dài có thể ảnh hưởng đến bầu không khí giao tiếp, thậm chí kéo theo tâm trạng người khác. Nếu kết bạn hoặc làm việc với người như vậy lâu dài, bạn có thể bị ảnh hưởng về cảm xúc, mất dần sự nhiệt huyết và niềm tin.

Điều này không có nghĩa họ là người xấu, nhưng họ chưa học được cách quản lý cảm xúc của bản thân. Việc giữ khoảng cách với họ đôi khi là cách để chúng ta bảo vệ chính mình.

3. Hình nền “quá cá tính” nhưng thiếu tinh tế và không phù hợp

Một kiểu hình nền khác thường thấy ở nhóm người EQ thấp là các hình ảnh mang tính chất quá đà: câu chữ không đúng mực, hình ảnh hài hước nhưng phản cảm hoặc các yếu tố trêu đùa không đúng chỗ. Những hình nền này có thể khiến chính chủ cảm thấy “ngầu”, “khác biệt”, nhưng lại làm người xung quanh khó chịu.

Người EQ cao hiểu được ranh giới của sự tự do, họ vẫn thể hiện cá tính nhưng biết cân nhắc bối cảnh và cảm nhận của người đối diện. Dù là hình nền ở khung chat cá nhân, họ vẫn giữ sự tôn trọng tối thiểu trong giao tiếp.

Trong khi đó, những người dùng hình nền phản cảm lại thường quá chú trọng cảm xúc của riêng mình, thiếu tinh tế và thậm chí không nhận thức được điều gì là phù hợp. Giao tiếp với những người này dễ khiến bạn rơi vào tình huống khó xử, bất tiện hoặc ngượng ngùng. Một người không hiểu ranh giới và kém tinh tế trong những chi tiết nhỏ thường cũng sẽ dễ dẫn đến sự kém tinh tế trong hành động lớn hơn.

