Nếu bạn thường gửi 4 kiểu tin nhắn này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

Cách mỗi người nhắn tin tiết lộ rất nhiều điều về cảm xúc, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu người khác. Trí tuệ cảm xúc (EQ) thể hiện rõ nhất không phải trong những hành động lớn, mà trong những chi tiết nhỏ của giao tiếp hàng ngày, chẳng hạn như cách chúng ta phản hồi một tin nhắn.

Nếu bạn thường gửi đi 4 kiểu tin nhắn dưới đây, rất có thể bạn là người sở hữu EQ cao, biết đặt mình vào vị trí người khác, biết lắng nghe và truyền tải cảm xúc một cách tích cực.

1. “Mình hiểu cảm giác của bạn.”

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của người có EQ cao là biết đồng cảm đúng lúc. Câu nói “Mình hiểu cảm giác của bạn” nghe đơn giản, nhưng ẩn chứa sự tinh tế trong cách đặt mình vào vị trí người khác mà không làm họ thấy bị thương hại hay bị đánh giá.

Thay vì vội đưa ra lời khuyên hay phản ứng, người có EQ cao chọn cách lắng nghe và thấu hiểu người khác. Họ hiểu rằng đôi khi, điều người kia cần không phải là giải pháp, mà là một người chịu hiểu và lắng nghe thật lòng.

Sự thấu cảm giúp con người kết nối bền vững hơn bởi khi ta cảm thấy được hiểu, ta mới đủ tin để mở lòng. Và chính điều đó khiến những người có EQ cao luôn khiến người khác cảm thấy an toàn, dù chỉ qua một tin nhắn.

Ảnh minh hoạ.

Một người có EQ cao thường tinh tế trong việc nhận ra sự thay đổi dù nhỏ nhất ở đối phương.

Một tin nhắn ngắn “Cậu ổn không?” có thể đơn giản, nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành và khả năng kết nối cảm xúc sâu sắc.

Việc chủ động hỏi han người khác khi họ buồn hay im lặng là phản ứng tự nhiên của người có EQ cao. Họ không chỉ giao tiếp bằng lời nói, mà còn cảm nhận được “năng lượng” sau từng dòng tin nhắn.

Người như vậy khiến người đối diện cảm thấy được lắng nghe, được quan tâm và đó chính là nền tảng của mọi mối quan hệ lành mạnh.

Ảnh minh hoạ.

Cách nói này thể hiện khả năng nhận thức cảm xúc và chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, hai đặc điểm quan trọng của người có EQ cao. Thay vì đổ lỗi, họ lựa chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng cảm xúc của người kia.

Việc dùng cụm từ “nếu điều đó khiến cậu buồn” giúp câu xin lỗi trở nên tinh tế, không áp đặt, không phản ứng phòng vệ. Người EQ cao hiểu rằng lời xin lỗi không khiến họ yếu đi, mà giúp họ duy trì sự gắn kết và xây dựng lòng tin trong mối quan hệ.

4. “Cảm ơn vì đã nói thật với mình.”

Không phải ai cũng có thể tiếp nhận sự thật một cách bình tĩnh. Nhưng người có EQ cao hiểu rằng nhiều lời nói thật đôi khi là món quà khó nghe nhưng đáng giá.

Thay vì phản ứng thái quá, họ biết ơn khi người khác dám góp ý, bởi họ nhìn thấy giá trị của sự thẳng thắn.

Khả năng lắng nghe phản hồi mà không bị tổn thương là một trong những dấu hiệu rõ rệt của người có EQ cao. Họ biết rằng chỉ khi dám đối diện với sự thật, mình mới có thể phát triển.

Ảnh minh hoạ.

Trí tuệ cảm xúc không thể hiện ở việc nói khéo hay ứng xử hoàn hảo, mà ở khả năng hiểu và phản hồi cảm xúc của người khác một cách chân thành, đúng mực. Những người có EQ cao thường không tìm cách thể hiện bản thân, mà chọn cách làm người khác cảm thấy dễ chịu, được lắng nghe và được tôn trọng.

Nếu bạn thường gửi đi những tin nhắn như “Mình hiểu cảm giác của bạn”, “Cậu ổn không?”, “Tớ xin lỗi nếu…”, hay “Cảm ơn vì đã nói thật với mình”,... điều đó cho thấy bạn đang sử dụng cảm xúc của mình một cách thông minh: biết thấu hiểu, biết kiềm chế, và biết kết nối bằng sự chân thành.

Bởi cuối cùng, EQ cao không giúp bạn thắng trong mọi cuộc trò chuyện, nhưng giúp bạn giữ được những mối quan hệ có ý nghĩa và bền vững, điều mà không phải ai cũng làm được.