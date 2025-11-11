Thường bắt đầu cuộc gọi điện thoại bằng 3 cách này chính là biểu hiện của EQ thấp

Trong cuộc sống hiện đại, khả năng giao tiếp không chỉ thể hiện qua cách chúng ta nói chuyện trực tiếp mà còn qua cách chúng ta sử dụng điện thoại. Một số thói quen nói chuyện khi bắt đầu cuộc gọi điện thoại thực chất lại phản ánh mức độ EQ – trí tuệ cảm xúc – của một người.

EQ thấp không chỉ khiến việc giao tiếp trở nên thiếu hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc và đời sống cá nhân. Dưới đây là 3 cách bắt đầu cuộc gọi phổ biến mà người có EQ thấp thường sử dụng, bạn nên tránh.

1. Bắt đầu cuộc gọi bằng lời than phiền hoặc tâm trạng tiêu cực

Thay vì những lời chào hoặc câu hỏi thăm đơn giản, ngắn gọn, nhiều người có thói quen mở đầu cuộc gọi bằng việc than phiền về cuộc sống hay công việc của bản thân. Ví dụ: “Mệt thế nhỉ!” hay “Bực mình thật đấy!”

Khi bắt đầu cuộc gọi bằng năng lượng tiêu cực, người nghe khó tập trung vào nội dung chính của cuộc trò chuyện và dễ cảm thấy bị cuốn vào tâm trạng uể oải của bạn. Đây là biểu hiện của EQ thấp, bởi người gọi chưa biết kiểm soát cảm xúc của mình và không cân nhắc trạng thái cảm xúc của người khác.

Trái ngược, người có EQ cao sẽ mở đầu cuộc gọi bằng những câu chào thân thiện, ngắn gọn, tích cực để tạo không khí dễ chịu ngay từ phút đầu.

2. Bắt đầu cuộc gọi mà không quan tâm đến thời gian và bối cảnh của người nghe

Một số người thường gọi điện vào những thời điểm nhạy cảm như giờ ăn, giờ làm việc căng thẳng mà không có lời hỏi thăm hay thông báo trước. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, hành vi này thể hiện thiếu tinh tế – một yếu tố quan trọng của EQ.

Người có EQ cao sẽ luôn tôn trọng thời gian và trạng thái của người khác. Họ chọn thời điểm phù hợp để gọi điện, hoặc khi gọi điện sẽ mở lời một cách lịch sự, tinh tế: “Bây giờ bạn có rảnh nói chuyện một chút không?”

3. Bắt đầu cuộc gọi bằng những câu nói cụt lủn hoặc câu mệnh lệnh

Thói quen mở đầu cuộc gọi bằng các câu như “Nói đi” hay “Gì?” mà không chào hỏi hay giới thiệu mục đích của cuộc gọi khiến người nghe cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Đây là biểu hiện của EQ thấp, bởi người gọi chưa cân nhắc cảm xúc của người nghe và thiếu kỹ năng xây dựng không khí giao tiếp tích cực.

Người có EQ cao thường mở đầu cuộc gọi bằng lời chào thân thiện, ngắn gọn nhưng đủ để tạo cảm giác dễ chịu và hướng người nghe vào cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.

Nhìn chung, cách mở đầu cuộc gọi phản ánh nhiều về EQ của một người. Những thói quen như than phiền ngay từ đầu, không quan tâm thời điểm của đối phương hay nói chuyện cụt lủn, thô lỗ là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc chưa phát triển. Ngược lại, cách mở lời một cách tích cực, lịch sự sẽ giúp cuộc trò chuyện qua điện thoại trở nên hiệu quả và gắn kết mối quan hệ giữa 2 bên.

Trong công việc lẫn đời sống, cải thiện cách bắt đầu cuộc gọi là một bước quan trọng để nâng cao EQ và kỹ năng giao tiếp.

