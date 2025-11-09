7 điều người EQ thấp hay làm vào ban đêm

Ban đêm là thời điểm con người nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một ngày dài. Nhưng với nhiều người, đây lại là khoảng thời gian tâm trí trở nên hỗn loạn nhất, khi chỉ số cảm xúc (EQ) bị thử thách rõ ràng hơn bao giờ hết. Có người dùng đêm để chữa lành, nhưng cũng có người vô thức tự làm tổn thương chính mình.

Dưới đây là 7 thói quen mà người có EQ thấp thường mắc phải vào ban đêm. Nghe tưởng bình thường, nhưng thực chất đang âm thầm khiến tinh thần mệt mỏi hơn mỗi ngày.

1. Nghĩ lại mọi chuyện trong ngày và tự trách mình

Khi màn đêm buông xuống, người EQ thấp thường rơi vào vòng xoáy “tua lại” mọi khoảnh khắc trong ngày: có phải mình nói câu gì đó vô duyên, có làm ai phật ý, hay lẽ ra phải xử lý tình huống khác đi. Họ xem đó không phải là bài học, mà là lý do để tự dằn vặt. Thói quen này khiến tâm trí kẹt trong quá khứ và mất ngủ triền miên. Trong khi đó, người EQ cao cũng có thể nghĩ lại, nhưng họ chỉ để rút kinh nghiệm rồi buông bỏ, chứ không tự trừng phạt bản thân.

2. So sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội

Nhiều người chỉ định lướt TikTok hoặc Instagram một chút cho vui trước khi ngủ, nhưng lại kết thúc bằng cảm giác tệ hại về chính mình. Họ so sánh ngoại hình, sự nghiệp, tình yêu của bản thân với người khác và tự hỏi: “Tại sao ai cũng hạnh phúc còn mình thì không?”. Họ quên mất rằng mạng xã hội chỉ là phiên bản đã qua chỉnh sửa của cuộc sống thật. Việc lượn lờ xem người khác đang sống tốt hơn mình chỉ khiến tâm trạng tụt dốc và giấc ngủ đến muộn hơn.

3. Cãi nhau trong đầu với người không có ở đó

Có bao giờ bạn nằm trên giường mà tự tưởng tượng lại cuộc cãi vã với ai đó, có thể là sếp, người yêu, hay một người bạn từng khiến bạn tổn thương? Người EQ thấp thường làm vậy để “giành phần thắng” trong tưởng tượng, hoặc để nói ra điều họ đã không dám nói vào ban ngày. Nghe thì vô hại, nhưng việc này chỉ khiến cảm xúc tiêu cực bị nuôi dưỡng liên tục. Người có EQ cao thường chọn cách viết ra rồi để đó, hoặc đơn giản là học cách im lặng và cho qua.

4. Gửi tin nhắn trong lúc cảm xúc dâng trào

Một đặc điểm điển hình của người EQ thấp là không kiểm soát được cảm xúc khi đêm về. Họ dễ nhắn tin “tâm trạng” cho người yêu cũ, cho bạn bè hoặc người thân bằng những lời bốc đồng, và hối hận ngay sau đó. Ban ngày họ có thể lý trí, nhưng khi cô đơn, buồn chán hay mệt mỏi, họ để cảm xúc điều khiển mình. Sáng hôm sau, kết quả thường là cảm giác xấu hổ hoặc tiếc nuối. Người EQ cao không phải không có cảm xúc, họ chỉ biết chọn thời điểm thích hợp để thể hiện.

5. Xem phim, nghe nhạc buồn để “đắm mình trong nỗi đau”

Không ít người cảm thấy “dễ chịu” khi được buồn, nên họ chọn nghe nhạc da diết, xem phim u sầu hay đọc lại tin nhắn cũ. Họ tin rằng nỗi đau cần được cảm nhận trọn vẹn, nhưng thực tế họ đang tự kéo dài cảm xúc tiêu cực. Người EQ cao thì khác, họ cho phép mình buồn nhưng biết dừng đúng lúc. Khi nhận ra mình đang lún sâu, họ sẽ làm gì đó giúp bản thân nhẹ lòng hơn, như tắm nước ấm, thiền ngắn hoặc đi ngủ sớm.

6. Nghĩ quá nhiều về tương lai và hoảng sợ vì điều chưa xảy ra

Ban đêm vốn yên tĩnh, nhưng chính vì thế mà nỗi lo thường phóng đại. Người EQ thấp dễ rơi vào vòng xoáy “nếu như: nếu mai bị sa thải, nếu mãi không thành công, nếu người ấy rời đi thì sao. Họ sống trong những viễn cảnh chưa tồn tại, để lo lắng thay cho tương lai. Còn người EQ cao dùng thời gian đó để lên kế hoạch hoặc ghi chú những điều cần làm. Họ không phủ nhận nỗi lo, nhưng biết biến nó thành hành động thực tế vào ngày hôm sau.

7. Trì hoãn việc đi ngủ dù biết ngày mai sẽ mệt

Một biểu hiện rất quen thuộc của EQ thấp là “tự phá năng lượng” của chính mình. Dù biết rõ rằng nên đi ngủ sớm, họ vẫn cố kéo dài thời gian thức để xem thêm video, đọc thêm vài bài đăng hay lướt mạng thêm chút nữa. Thực chất, đây là phản ứng của cơ thể khi cảm thấy thiếu kiểm soát ban ngày và muốn “giành lại thời gian” cho riêng mình. Người EQ cao hiểu rằng, chăm sóc giấc ngủ không chỉ là yêu bản thân, mà còn là tôn trọng cảm xúc và sức khỏe tinh thần.

Không ai có EQ cao suốt 24 giờ trong ngày. Ai cũng từng có “đêm EQ thấp”, nằm trằn trọc giữa hàng loạt suy nghĩ hỗn độn. Nhưng sự khác biệt nằm ở việc bạn nhận ra điều đó sớm hay muộn. Người EQ cao không phải người không buồn hay không lo, mà là người biết dừng đúng lúc.

Nếu gần đây bạn thường xuyên mất ngủ, thấy tâm trạng nặng nề hay kiệt sức mỗi sáng, có thể không phải vì cuộc sống quá khó, mà vì bạn đang đối xử với cảm xúc của mình sai cách. Hãy thử làm điều ngược lại: tắt điện thoại, viết xuống ba điều biết ơn trong ngày, nghe nhạc nhẹ, hít thở sâu và đi ngủ sớm. Giấc ngủ là liều thuốc miễn phí nhưng cực kỳ hiệu quả, giúp nạp lại EQ của bạn theo cách tự nhiên nhất.