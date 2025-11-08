Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu trong điện thoại của bạn có 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

08-11-2025

Nếu điện thoại của bạn có 5 điều này, đó là dấu hiệu bạn có EQ cao: biết kiểm soát cảm xúc, sống tích cực và trân trọng những điều giản dị.

Chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc hay giải trí, mà còn phản ánh phần nào thói quen sống, tư duy và khả năng quản lý cảm xúc của mỗi người. Những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường có cách sử dụng điện thoại rất khác: có chọn lọc, có kỷ luật và biết tạo “không gian tinh thần” cho chính mình.

Nếu trong điện thoại của bạn có 5 dấu hiệu dưới đây, rất có thể bạn sở hữu EQ cao: 

1. Bạn không bật quá nhiều thông báo

Một trong những khác biệt rõ nhất giữa người có EQ cao và người dễ bị cảm xúc chi phối nằm ở khả năng kiểm soát sự chú ý. Thay vì để điện thoại “chi phối” tâm trạng suốt ngày bằng hàng chục tiếng thông báo, họ biết chọn lọc thông báo cần thiết, chỉ để thông báo cho những ứng dụng quan trọng.

Theo nghiên cứu của Đại học California, Irvine (Mỹ), trung bình mỗi người mất 23 phút mới lấy lại sự tập trung sau khi bị xao lãng khỏi công việc chính đang làm.

Những người biết thiết lập ranh giới kỹ thuật số, thường có xu hướng bình tĩnh, tập trung và chủ động hơn trong công việc lẫn đời sống. Đó không chỉ là thói quen “kỷ luật”, mà là biểu hiện của EQ cao, biết điều gì thực sự cần được chú ý và ưu tiên .

2. Điện thoại của bạn có thư mục “Ghi chú”, “Nhật ký” hoặc “Viết cho chính mình”

Những người có EQ cao thường không kìm nén cảm xúc, mà biết cách quan sát và xử lý chúng một cách lành mạnh. Nhiều người có thói quen ghi chú lại cảm xúc trong ngày, hoặc viết ngắn gọn những điều họ biết ơn, những bài học rút ra.

Việc viết ra cảm xúc giúp giảm căng thẳng, tăng khả năng tự nhận thức và cải thiện tâm lý tích cực.

Vì thế, nếu bạn có thói quen dùng “Ghi chú” như một “góc nhỏ cho tâm trí”, đó là dấu hiệu của người biết chăm sóc cảm xúc và hiểu rõ chính mình.

Nếu trong điện thoại của bạn có 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

3. Thư viện ảnh lưu giữ những khoảnh khắc, tấm ảnh đáng nhớ 

Một người EQ cao không chỉ chụp ảnh để khoe, mà để lưu giữ cảm xúc. Nếu trong điện thoại của bạn có nhiều ảnh về gia đình, bạn bè, phong cảnh hoặc những điều nhỏ bé mang lại niềm vui, thay vì chỉ là hình “check-in” hay “so sánh”, bạn đang thể hiện sự biết ơn và kết nối cảm xúc tích cực.

4. Bạn có ứng dụng học tập hoặc phát triển bản thân

Điện thoại là công cụ, người có EQ cao biết biến nó thành công cụ phát triển. Nếu bạn thường dùng các app đọc sách, nghe podcast, học ngoại ngữ hoặc thiền định, điều đó cho thấy bạn ý thức được giá trị của thời gian và sức khỏe tinh thần.

EQ cao không chỉ là “biết kiềm chế cảm xúc”, mà còn là khả năng điều hướng năng lượng vào những việc nuôi dưỡng bản thân. Việc chủ động học hỏi mỗi ngày cũng giúp bạn kiểm soát tốt hơn trước căng thẳng, thay vì bị cuốn vào mạng xã hội tiêu cực.

Nếu trong điện thoại của bạn có 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

5. Tin nhắn và nhóm chat của bạn ít “tranh cãi”, ít năng lượng tiêu cực 

Người có EQ cao hiểu rằng, năng lượng bị rút cạn không phải vì công việc, mà vì môi trường giao tiếp tiêu cực.  Họ chọn lọc mối quan hệ, rời khỏi các nhóm chat đầy tranh cãi hoặc tin đồn.

Điện thoại của họ thường là nơi có những cuộc trò chuyện tích cực, lời chúc, hoặc những kế hoạch ý nghĩa, không phải nguồn cơn gây bực bội.

Nếu trong điện thoại của bạn có 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

Cách bạn dùng điện thoại có thể phản ánh rất nhiều điều, không chỉ về lối sống mà còn về cách bạn nhìn nhận và quản lý bản thân. Một chiếc điện thoại “gọn gàng”, ít thông báo, nhiều ứng dụng học tập, đầy kỷ niệm đẹp và ít tiêu cực không chỉ là thói quen tốt, mà là dấu hiệu của một người trưởng thành về cảm xúc.

Theo Mini

Từ Khóa:
