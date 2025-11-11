Cách người EQ cao deal lương

Việc thương lượng mức lương hay các đãi ngộ đi kèm vốn không phải chuyện gì xa lạ trong môi trường công sở. Nhưng vấn đề cốt lõi chưa bao giờ chỉ đơn giản là đưa ra con số mong muốn. Quá trình deal lương phản ánh khả năng nhận thức giá trị bản thân và cách giao tiếp tinh tế với người khác - ở đây là sếp. Những người có EQ cao thường biết cách deal lương sao cho vừa đạt được mong muốn cá nhân, vừa giữ được mối quan hệ tích cực .

1. Họ không nói về “con số”, họ nói về “giá trị”

Người có EQ cao hiểu rằng việc thương lượng lương là một quá trình chứng minh giá trị của bản thân. Thay vì vội vàng nói “tôi muốn lương 25 triệu”, họ bắt đầu bằng cách chỉ ra những đóng góp thực tế hoặc tiềm năng của mình, chẳng hạn như: “Trong 6 tháng qua, tôi đã giúp tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý dự án xuống 30%”, hay “với kinh nghiệm này, tôi tin mình có thể giúp team đạt KPI nhanh hơn”.

Cách tiếp cận này giúp sếp hoặc nhà tuyển dụng thấy được lý do hợp lý đằng sau mức lương mà họ đề xuất. Nói cách khác, người EQ cao không ra giá, mà họ chứng minh vì sao mình xứng đáng, và chính điều đó khiến họ dễ được đồng ý hơn.

2. Họ chọn đúng thời điểm để nói chuyện về lương

Người EQ cao rất tinh tế trong việc “chọn thời điểm vàng”. Họ không đề cập đến lương tăng lương quá sớm, khi bản thân chưa chứng minh được năng lực. Họ bình tĩnh làm việc, quan sát, đợi đến khi cả hai bên đã cùng nhìn nhận rõ năng lực, vai trò và sự phù hợp của mình với công việc.

Khi ấy, việc đề xuất tăng lương trở thành một phần tự nhiên trong quá trình làm việc, chứ không phải một yêu cầu gượng ép. Ngoài ra, họ còn biết cách đọc vị ngữ cảnh, nếu công ty đang trong giai đoạn mở rộng, họ có thể nhấn mạnh năng lực giúp tiết kiệm chi phí. Nếu công ty đang cần người gấp, họ đề xuất mức lương tương xứng với tốc độ đáp ứng và hiệu quả làm việc của mình.

3. Họ không ngại nói “không”, nhưng luôn giữ thái độ tôn trọng

Người EQ cao không chấp nhận mọi mức lương chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Họ biết cách nói “không” mà vẫn giữ thiện cảm.

Thay vì phản ứng gay gắt, họ chọn cách nói mềm mại nhưng dứt khoát, chẳng hạn như: “Mức lương này hơi thấp hơn kỳ vọng của tôi một chút, nhưng tôi rất muốn hợp tác. Liệu mình có thể xem xét lại sau 3 tháng khi tôi chứng minh được hiệu quả công việc không?”.

Cách đối đáp này vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa giữ được không khí tích cực cho cả hai bên. Họ hiểu rằng một cuộc deal lương thành công không nhất thiết phải đạt được con số cao nhất, mà là đạt được sự tôn trọng, công bằng và khả năng hợp tác lâu dài.

Tựu trung lại, người EQ cao không xem việc deal lương là một cuộc đấu trí, mà là một nghệ thuật cân bằng giữa giá trị, thời điểm và cách thể hiện. Họ biết mình xứng đáng với điều gì, và quan trọng hơn là biết cách thuyết phục người khác cũng tin vào điều đó.