3 kiểu ông bà thường nuôi dạy được những đứa trẻ thông minh, EQ cao: Trước 6 tuổi, cha mẹ có thể yên tâm nhờ họ chăm sóc con

Không ít cha mẹ sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản phải nhờ ông bà hỗ trợ chăm sóc con. Tuy nhiên, bên cạnh sự yên tâm khi có người thân đỡ đần, nhiều người vẫn lo lắng liệu ông bà có đủ kiên nhẫn, phương pháp và kỹ năng để nuôi dạy trẻ hay không.

Thực tế, ông bà có nhiều kinh nghiệm sống, sự từng trải và những ưu điểm riêng trong việc chăm sóc trẻ. Nếu biết kết hợp tình yêu thương với cách giáo dục phù hợp, ông bà không chỉ giúp cha mẹ san sẻ gánh nặng mà còn góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp ở trẻ.

Đặc biệt, nếu gia đình có người lớn tuổi thuộc 3 kiểu dưới đây thì đó thực sự là một điều may mắn.

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1. Ông bà có cảm xúc ổn định, cư xử chừng mực

Cha mẹ trẻ ngày nay thường chịu nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống. Vì thế, sự kiên nhẫn dành cho con đôi khi cũng giảm đi. Sau một ngày mệt mỏi, không ít người dễ mang những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong ngày trút lên trẻ. Trong khi đó, những người ông, người bà đã trải qua nhiều thăng trầm thường có sự từng trải và bình tĩnh hơn trước các tình huống thường ngày. Họ ít khi vì một chuyện nhỏ mà nóng nảy hay nổi giận.

Khi trẻ mắc lỗi, thay vì quát mắng, họ có thể từ tốn giải thích. Khi trẻ mè nheo, họ cũng kiên nhẫn lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân.

Một đứa trẻ lớn lên bên cạnh người chăm sóc có cảm xúc ổn định thường có nhiều cơ hội cảm nhận được sự an toàn, yêu thương và tôn trọng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để trẻ học cách nhận biết, điều chỉnh cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

2. Ông bà có tinh thần trách nhiệm cao

Chăm sóc một đứa trẻ tưởng chừng là việc ai cũng có thể làm, nhưng muốn làm tốt lại cần rất nhiều trách nhiệm. Sự vất vả không chỉ nằm ở thể chất mà còn đến từ việc phải liên tục quan sát, quan tâm và lo lắng cho trẻ.

Những người ông, người bà có trách nhiệm thường không xem việc chăm cháu đơn thuần là trông nom cho hết ngày. Họ chủ động tìm hiểu nhu cầu của trẻ, chú ý đến chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và sự an toàn trong sinh hoạt. Khi đưa trẻ ra ngoài, họ luôn để mắt đến cháu, không mải mê sử dụng điện thoại hay làm việc riêng mà bỏ mặc trẻ. Trong bữa ăn, họ cũng quan tâm đến sự đa dạng thực phẩm, chú ý những món trẻ có thể bị dị ứng. Thậm chí, nhiều ông bà còn chủ động nhận phần chăm cháu vào buổi tối để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Điều đáng quý là họ không chăm sóc cháu qua loa, cũng không thường xuyên kể công hay đòi hỏi sự đền đáp. Tất cả xuất phát từ tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm dành cho con cháu. Có những người ông, người bà không chỉ giúp cha mẹ san sẻ gánh nặng mà còn thực sự dành tâm sức để đồng hành cùng các cháu trong từng giai đoạn trưởng thành.

3. Ông bà biết yêu thương nhưng không nuông chiều

Nói đến tình yêu thương dành cho cháu, có những ông bà đôi khi lại chiều cháu quá mức. Trẻ thích món đồ chơi nào, ông bà lập tức mua món đó. Đồ chơi trong nhà đã chất đầy nhưng chỉ cần cháu đòi, ông bà vẫn sẵn sàng mua thêm. Trẻ không chịu ăn, ông bà lại chạy theo đút từng thìa hoặc tìm cách dỗ dành bằng bánh kẹo, đồ ăn vặt. Ở nhà, trẻ dần trở thành một "ông vua nhỏ": Muốn gì phải có nấy, nói gì cũng phải được đáp ứng ngay lập tức.

Ông bà yêu thương cháu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu tình yêu ấy không có giới hạn, nó rất dễ biến thành sự nuông chiều. Trẻ được đáp ứng mọi yêu cầu trong thời gian dài có thể hình thành thói quen coi mình là trung tâm, thiếu ý thức về quy tắc và khó chấp nhận việc người khác nói không. Ngược lại, những người ông, người bà thực sự có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ sẽ biết cách cân bằng giữa tình yêu thương và nguyên tắc.

Chẳng hạn, khi trẻ lấy đồ chơi của bạn mà chưa hỏi ý kiến, thay vì bênh vực cháu, người lớn cần hướng dẫn trẻ biết xin lỗi và tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Có thể nhẹ nhàng giải thích: "Nếu con thích đồ chơi của bạn, con hãy hỏi xem bạn có đồng ý cho con chơi cùng không. Nhưng nhất định không được tự ý giành lấy, vì làm như vậy là không lịch sự". Một cách giáo dục có nguyên tắc như vậy vừa giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương của ông bà, vừa dạy trẻ hiểu chuyện, biết tôn trọng người khác và cư xử đúng mực.

Nếu gia đình có những người ông, người bà vừa giàu tình yêu thương vừa đủ tỉnh táo và nguyên tắc như thế, đó thực sự là một điều may mắn. Bởi chăm sóc trẻ không đơn thuần là giúp trẻ ăn no, mặc ấm hay lớn lên khỏe mạnh. Quan trọng hơn, người lớn còn góp phần hình thành tính cách, thói quen và cách trẻ đối xử với những người xung quanh.

Trước 6 tuổi, trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhiều nền tảng quan trọng. Vì vậy, nếu có ông bà phù hợp để đồng hành, cha mẹ hoàn toàn có thể yên tâm nhờ họ hỗ trợ chăm sóc và giáo dục con.