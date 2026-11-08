Phát hiện một cựu sinh viên FPT Việt Nam được trường Mỹ tài trợ 7,5 tỷ đồng tiền học kèm ăn, ở trong 5 năm: Xuất thân từ tỉnh miền núi, trở thành trợ giảng ngay khi nhập học

Trước khi có được cơ hội mà nhiều người mơ ước, chàng cựu sinh viên FPT từng không đủ tự tin để thực hiện kế hoạch du học, dù đã ấp ủ từ những năm phổ thông. Bước ngoặt đưa anh đến với con đường nghiên cứu khoa học chỉ bắt đầu từ một trải nghiệm khá tình cờ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và những lựa chọn sau đó đã dần thay đổi hướng đi của chàng trai trẻ.

Từ cậu học trò nhút nhát đến niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Nhân vật trong câu chuyện là Nguyễn Hồng Anh, sinh năm 2002, lớn lên tại Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Anh là cựu sinh viên khóa 16 ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT tại Hà Nội.

Khi còn học phổ thông, Hồng Anh là một học sinh hướng nội, ngại giao tiếp và thiếu tự tin khi đứng trước đám đông. Dù từng có ước mơ đi du học, anh quyết định tạm gác kế hoạch vì lo ngại bản thân chưa đủ kỹ năng sống để thích nghi với môi trường tại nước ngoài.

Nguyễn Hồng Anh, sinh năm 2002, là cựu sinh viên khóa 16 ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT tại Hà Nội (Ảnh FPT)

Cơ duyên đưa Hồng Anh đến với công nghệ xuất hiện trong một buổi triển lãm STEM tại trường THPT. Những mô hình robot tích hợp trí tuệ nhân tạo khiến cậu học trò yêu thích môn Toán đặc biệt tò mò. Từ đó, anh bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực AI và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về công nghệ.

Khi lựa chọn trường đại học, Hồng Anh quyết định theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học FPT. Bên cạnh chương trình đào tạo, môi trường học tập năng động cũng là yếu tố khiến anh kỳ vọng có thể thay đổi tính cách rụt rè của bản thân.

Những ngày đầu đại học, Hồng Anh bắt đầu từ lớp tiếng Anh dự bị, tham gia câu lạc bộ AI và tự học lập trình Python. Ba học kỳ đầu tiên diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, khiến phần lớn hoạt động học tập phải chuyển sang trực tuyến. Tuy nhiên, anh vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

Nguyễn Hồng Anh đã từng bước theo đuổi đam mê công nghệ và nghiên cứu khoa học (Ảnh FPT)

Bước ngoặt quan trọng đến vào học kỳ thứ tư, khi Hồng Anh tham gia SAP Innovation Lab và gặp giảng viên Trần Quý Ban, người sau này trở thành người hướng dẫn, đồng hành cùng anh trong quá trình nghiên cứu. Tại phòng nghiên cứu, Hồng Anh được tiếp cận quy trình xây dựng một công trình khoa học, từ xác định vấn đề, thiết kế thí nghiệm đến phân tích dữ liệu và hoàn thiện bài báo. Anh cũng cùng bạn bè tham gia các cuộc thi hackathon nhằm rèn luyện kỹ năng giải quyết những bài toán thực tế.

Có những giai đoạn, cuộc sống của nam sinh gần như chỉ xoay quanh việc học tập và nghiên cứu. Sự kiên trì ấy giúp anh hoàn thiện bài báo khoa học đầu tiên ngay khi còn học đại học, đặt nền móng cho những bước tiến sau này.

Ban ngày làm kỹ sư, buổi tối nghiên cứu và bước ngoặt tại Mỹ

Năm 2024, Nguyễn Hồng Anh tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo và gia nhập FPT Software với vị trí kỹ sư dữ liệu (Data Engineer). Dù đã có công việc toàn thời gian, anh vẫn không từ bỏ mục tiêu theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Ban ngày làm việc tại doanh nghiệp, buổi tối Hồng Anh tiếp tục tham gia hoạt động nghiên cứu tại QMOS Lab, nhóm nghiên cứu kết nối giữa Trường Đại học FPT và Texas Tech University (Mỹ). Từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, anh có thêm hai công bố khoa học, trong đó có nghiên cứu liên quan đến hệ thống gợi ý Top-N và ứng dụng giải thuật tối ưu hóa lượng tử vào bài toán sắp xếp giảng viên.

Sau khi tốt nghiệp năm 2024, Hồng Anh gia nhập FPT Software với vị trí kỹ sư dữ liệu, đồng thời tiếp tục nghiên cứu khoa học ngoài giờ làm việc (Ảnh FPT)

Song song với công việc và nghiên cứu, Hồng Anh dành khoảng 6 tháng chuẩn bị hồ sơ du học. Anh tìm kiếm những giáo sư có định hướng chuyên môn phù hợp, đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết để ứng tuyển chương trình tiến sĩ. Một thành tích đáng chú ý trong quá trình này là Hồng Anh đạt kết quả IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên, dù mục tiêu ban đầu của anh chỉ là 6.5. Theo chia sẻ của Hồng Anh, kết quả trên đến từ thói quen sử dụng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt hằng ngày suốt nhiều năm, thay vì chỉ tập trung luyện đề trong thời gian ngắn.

Sau quá trình chuẩn bị, tháng 3/2026, Hồng Anh nhận được email thông báo trúng tuyển chương trình Distinguished Graduate Student Assistantship (DGSA) tại Texas Tech University, Mỹ. Gói tài trợ dành cho chương trình tiến sĩ có tổng giá trị khoảng 300.000 USD, tương đương hơn 7,5 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt trong 5 năm.

Texas Tech University thuộc nhóm R1 trong hệ thống phân loại Carnegie của Mỹ. Đây là nhóm các trường đại học có hoạt động nghiên cứu ở mức rất cao, với những yêu cầu khắt khe về năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Hồng Anh còn có cơ hội đảm nhận vai trò trợ giảng (Teaching Assistant) ngay từ khi nhập học. Công việc này giúp anh tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu trong môi trường học thuật quốc tế.

Nguyễn Hồng Anh nhận gói tài trợ tiến sĩ trị giá khoảng 300.000 USD tại Texas Tech University (Mỹ), bao gồm học phí và sinh hoạt phí trong 5 năm (Ảnh FPT)

Theo thông tin được cập nhật trên trang cựu sinh viên Trường Đại học FPT, Hồng Anh hiện được giới thiệu với vai trò trợ giảng kiêm nghiên cứu sinh tại Texas Tech University. Từ một học sinh từng thiếu tự tin và không dám thực hiện ước mơ du học, chàng trai Việt đã từng bước xây dựng nền tảng học thuật để tiếp cận chương trình đào tạo tiến sĩ tại Mỹ. Trong thời gian tới, Hồng Anh đặt mục tiêu tiếp tục phát triển những nghiên cứu có giá trị ứng dụng, đồng thời mở rộng kết nối với các giáo sư và nhà khoa học quốc tế.

Hành trình của chàng cựu sinh viên FPT cho thấy những thành tích lớn không nhất thiết bắt đầu từ một xuất phát điểm đặc biệt. Đôi khi, sự thay đổi đến từ những quyết định nhỏ, quá trình tích lũy bền bỉ và nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình.

Nguồn: FPT