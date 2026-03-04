3 loại cây đừng trồng sau nhà

Đặc biệt, khu vực phía sau nhà thường được xem là "điểm tựa" của ngôi nhà, theo quan niệm phong thuỷ. Bố trí cây không phù hợp có thể khiến không gian trở nên ẩm thấp, bí bách, thậm chí ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Dưới đây là 3 loại cây thường được khuyên không nên trồng phía sau nhà, xét cả yếu tố phong thủy lẫn thực tế sinh hoạt.

Cây bàng: Tán rộng, rễ mạnh, dễ "nuốt" ánh sáng

Cây bàng là loại cây quen thuộc tại sân trường, công viên nhờ tán rộng, tạo bóng mát lớn. Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại khiến bàng không phải lựa chọn lý tưởng cho phía sau nhà.

Tán bàng xòe rộng, lá lớn và rụng nhiều theo mùa. Trong khi đó, phía sau nhà vốn ít nắng hơn mặt tiền, nếu bị che phủ quá dày sẽ càng trở nên âm u, ẩm thấp. Điều này không chỉ tạo cảm giác nặng nề mà còn dễ phát sinh nấm mốc, muỗi và côn trùng.

Cây bàng.

Bên cạnh đó, rễ bàng phát triển mạnh và lan rộng. Nếu trồng quá sát tường, sau vài năm có thể ảnh hưởng đến nền móng, gây nứt tường hoặc đâm hỏng gạch sân.

Về phong thủy, phía sau nhà tượng trưng cho sự ổn định và nâng đỡ. Một cây quá lớn, tán đổ ngang và che kín khoảng trời phía sau dễ tạo cảm giác "đè nén", làm mất sự cân bằng của tổng thể ngôi nhà.

Cây mít: Lấy quả thì tốt, đặt sai chỗ lại thành bất tiện

Cây mít là loại cây ăn trái được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu trồng phía sau nhà, đặc biệt trong diện tích hẹp, mít có thể gây không ít phiền toái.

Mít có thân lớn, rễ khỏe và phát triển nhanh. Nếu không tính toán khoảng cách hợp lý, rễ có thể lan tới khu vực móng nhà. Trái mít lại nặng, mọc trực tiếp trên thân; khi chín rụng có thể gây nguy hiểm nếu phía sau nhà là lối đi hoặc khu vực sinh hoạt.

Ngoài ra, mùi mít chín khá đậm. Nếu khu vực phía sau bí gió, mùi dễ tích tụ, thu hút ruồi nhặng và côn trùng, ảnh hưởng đến vệ sinh chung.

Trong quan niệm dân gian, mít thường được khuyên trồng ở trước sân nơi thoáng đãng để tượng trưng cho sự sung túc. Còn phía sau nhà nên ưu tiên cây có kích thước vừa phải, ít rủi ro và gọn gàng hơn.

Cây xương rồng lớn: Gai nhọn và cảm giác khô cứng

Xương rồng nhỏ trồng chậu để trang trí thì không vấn đề, nhưng các loại xương rồng cột cao, nhiều gai dày lại không phù hợp trồng sát phía sau nhà.

Xét về thực tế, gai nhọn dày đặc có thể gây nguy hiểm nếu khu vực này là lối đi hoặc nơi trẻ nhỏ vui chơi. Khi phát triển lớn, cây có thể trở nên cồng kềnh và khó di dời.

Về mặt phong thủy, xương rồng mang tính "phòng thủ", tượng trưng cho sự khô cằn, gai góc. Phía sau nhà vốn cần sự nâng đỡ, êm dịu và vững chãi; một loại cây có hình dáng sắc nhọn, khô cứng dễ tạo cảm giác thiếu mềm mại và không hài hòa với không gian sống.

Chọn cây phía sau nhà

Khu vực phía sau nhà nên đảm bảo ba yếu tố: thông thoáng, đủ sáng và an toàn cho kết cấu công trình. Khi chọn cây, cần lưu ý:

- Tránh cây đại thụ có rễ ăn ngang mạnh.

- Không chọn cây rụng lá quá nhiều, gây ẩm trơn.

- Hạn chế cây có gai nhọn hoặc trái quá nặng.

- Ưu tiên cây có tán vừa phải, thân thẳng, rễ không xâm lấn.

Có thể cân nhắc các loại cây cảnh thân cao vừa phải, tre cảnh, cau cảnh hoặc cây gia vị thấp tầng để vừa tạo mảng xanh, vừa đảm bảo sự thông thoáng.