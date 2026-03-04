Mạch máu “rất thích” hai loại trái cây này, biết ăn thì huyết áp cũng đổi khác

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung một quả bơ và một cốc xoài vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp giữ cho tim khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2. Một nghiên cứu phát hiện rằng những người trưởng thành mắc tiền tiểu đường ăn hai loại trái cây này mỗi ngày trong tám tuần đã cải thiện chức năng mạch máu và huyết áp tâm trương — cả hai đều là những chỉ số phản ánh sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Britt Burton-Freeman, giáo sư tại Viện Công nghệ Illinois (Illinois Institute of Technology) ở Mỹ, cho biết: “Đây là một thông điệp đáng khích lệ: những bổ sung nhỏ nhưng giàu dưỡng chất — như kết hợp bơ và xoài vào các bữa ăn và bữa phụ — có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà không cần những quy tắc nghiêm ngặt hay thay đổi lớn trong chế độ ăn.”

Tổng cộng có 82 người trưởng thành khỏe mạnh, thừa cân hoặc béo phì nhưng không mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng, đã tham gia nghiên cứu.

Họ được phân công theo chế độ ăn bao gồm một quả bơ cỡ trung bình và một quả xoài tươi mỗi ngày, hoặc theo chế độ ăn đối chứng.

Xoài là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C dồi dào, trong khi bơ là nguồn giàu chất xơ và chất béo lành mạnh.

Những người ăn sự kết hợp hai loại trái cây này ghi nhận sự cải thiện đáng kể về chức năng mạch máu và các chỉ số khác liên quan đến sức khỏe mạch máu.

Những người tham gia ăn bơ và xoài cũng tăng lượng chất xơ, vitamin C và chất béo không bão hòa đơn trong khẩu phần ăn — những yếu tố có liên quan đến sức khỏe tim và hệ tuần hoàn — mà không tăng cân hoặc làm tăng tổng lượng calo tiêu thụ.

Nam giới ăn bơ và xoài cũng ghi nhận mức giảm nhẹ huyết áp.

Viết trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (Journal of the American Heart Association), các nhà nghiên cứu cho biết: “Việc bổ sung 1 quả bơ và 1 cốc xoài mỗi ngày giúp giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến chế độ ăn và cải thiện các chỉ số sức khỏe mạch máu, đóng vai trò như một chiến lược thực tế nhằm cải thiện kết quả tim mạch thông qua can thiệp lối sống có thể điều chỉnh.”

Tiến sĩ Burton-Freeman nói thêm: “Nghiên cứu này củng cố sức mạnh của các chiến lược ưu tiên thực phẩm tự nhiên nhằm giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương như những người mắc tiền tiểu đường.”

Lợi ích khác của bơ và xoài

Xoài và quả bơ là hai loại trái cây không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Xoài giàu vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do. Hàm lượng chất xơ trong xoài cũng góp phần cải thiện tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Trong khi đó, bơ nổi bật nhờ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn – loại chất béo có lợi cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Bơ cũng cung cấp kali, folate và chất xơ, giúp tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Khi kết hợp xoài và bơ trong chế độ ăn uống hợp lý, cơ thể có thể được bổ sung đa dạng dưỡng chất thiết yếu, từ đó góp phần bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể.



(Theo Express)