3 loại cây nhất định phải có trong nhà dịp Tết Bính Ngọ: Đỉnh cao hút may mắn, tài lộc

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là dịp người Việt chăm chút không gian sống với những loại cây mang ý nghĩa cát tường. Trong quan niệm truyền thống, một số cây cảnh ngày Tết không chỉ làm đẹp nhà cửa mà còn tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự khởi đầu thuận lợi.

Dưới đây là 3 loại cây thường được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp năm mới

1. Cây quất - Biểu tượng của sung túc, đủ đầy

Cây quất từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Với đặc trưng lá xanh quanh năm, quả vàng cam trĩu cành, quất được xem là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy và thành quả sau một năm lao động.

Trong quan niệm dân gian và phong thủy phổ biến, sự kết hợp hài hòa giữa lá xanh, hoa trắng và quả chín thể hiện vòng tuần hoàn sinh trưởng - sinh sôi - kết trái, tượng trưng cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, nhiều gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thường chọn quất để trưng bày với mong muốn năm mới làm ăn thuận lợi, hanh thông.

Theo cách lý giải phong thủy truyền thống, cây quất cũng thường được xem là đại diện cho sự hài hòa của ngũ hành:

- Kim: Hoa màu trắng.

- Mộc: Thân và cành cây.

- Thủy: Lá xanh, sự sinh trưởng nhờ nước.

- Hỏa: Quả chín màu vàng cam.

- Thổ: Đất trồng trong chậu.

2. Hoa đào - Hoa mai: Biểu tượng mùa xuân và phú quý

Nếu quất đại diện cho sự đủ đầy thì đào và mai lại là biểu tượng của mùa xuân và vận khí mới.

Hoa đào phổ biến ở miền Bắc, sắc hồng tượng trưng cho sự sinh sôi, may mắn và xua đuổi điều không lành theo quan niệm dân gian.

Hoa mai đặc trưng miền Nam, sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng.

Trong văn hóa truyền thống, hoa nở đúng dịp Tết được xem là dấu hiệu của năm mới hanh thông. Vì vậy, nhiều gia đình chăm sóc rất kỹ để hoa nở đúng thời điểm giao thừa hoặc mùng Một.

3. Cây kim tiền - Biểu tượng của tài lộc và phát đạt

Kim tiền là loại cây nội thất được ưa chuộng nhiều năm gần đây. Với thân vươn thẳng, lá xanh bóng, cây mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tăng trưởng, phát triển bền vững.

Theo phong thủy phổ biến: Tên gọi “kim tiền” gắn với tài lộc. Lá mọc hướng lên biểu trưng cho sự đi lên. Cây dễ sống, ít cần chăm sóc, phù hợp đặt trong phòng khách, văn phòng.

Nhiều gia đình thường buộc thêm dây đỏ hoặc treo bao lì xì nhỏ trên cây vào dịp Tết để tăng tính biểu trưng may mắn, dù đây chủ yếu là yếu tố văn hóa - tín ngưỡng dân gian.

Việc trưng bày quất, đào, mai hay kim tiền trong năm mới xuất phát từ truyền thống văn hóa lâu đời và niềm tin dân gian về sự khởi đầu thuận lợi.

Trên thực tế, giá trị lớn nhất của những loại cây ngày Tết nằm ở:

- Tạo không khí xuân, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

- Gắn kết các thành viên trong gia đình qua hoạt động chọn và chăm sóc cây.

- Gợi nhắc về truyền thống văn hóa và bản sắc.

Dù lựa chọn loại cây nào cho năm mới Bính Ngọ, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần tích cực và kế hoạch rõ ràng cho năm mới. Cây cảnh có thể mang ý nghĩa tượng trưng, còn tài lộc và may mắn thường đến từ sự nỗ lực và chủ động của mỗi người trong hành trình phía trước.

