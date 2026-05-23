3 loại gia vị nhất định phải cất trong tủ lạnh, nếu không thứ ăn vào toàn… vi khuẩn

Căn bếp là nơi giữ lửa yêu thương bằng những món ăn gia đình, nhưng cũng là nơi dễ phát sinh các nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu chúng ta lơ là trong khâu bảo quản nguyên liệu. Nhiều người có thói quen "tiện đâu đặt đó" với các loại gia vị, mà không biết rằng mỗi loại gia vị lại cần môi trường bảo quản khác nhau. Bảo quản gia vị sai cách không chỉ khiến món ăn hỏng vị, lãng phí mà còn sinh ra nhiều chất độc hại, vi khuẩn.

Dưới đây là 3 nhóm gia vị bắt buộc phải chuyển ngay vào ngăn mát tủ lạnh sau khi mở nắp, nếu không thứ bạn nạp vào cơ thể mỗi ngày sẽ không còn là dinh dưỡng mà là mầm bệnh:

1. Các loại nước sốt có hàm lượng nước và protein cao

Dầu hào, sốt xá xíu, sốt tương đen hay các loại nước sốt dùng cho món salad như sốt mayonnaise đều thuộc nhóm có độ ẩm rất cao và giàu protein. Ở trạng thái đóng chai nguyên bản, chúng vô trùng nhờ quy trình đóng gói công nghiệp. Nhưng ngay khi bạn vặn nắp, không khí và độ ẩm bên ngoài lọt vào sẽ lập tức kích hoạt các bào tử vi khuẩn.

Nếu bị bỏ quên ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, các loại sốt này rất nhanh bị nhiễm khuẩn, ôi thiu và biến đổi mùi vị. Nguy hiểm hơn, môi trường protein cao khi bị mốc dễ sản sinh ra Aflatoxin. Đây là một loại độc tố cực mạnh có khả năng phá hủy tế bào gan và làm gia tăng nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Do đó, việc đậy kín nắp và cất ngay dầu hào cùng các loại sốt vào tủ lạnh sau mỗi lần sử dụng là nguyên tắc tối thượng để ngăn chặn sự tấn công của vi sinh vật.

2. Gia vị được sản xuất bằng phương pháp lên men

Nước tương, tương đậu nành, tương miso, mắm tôm, ớt ngâm... là sản phẩm của quá trình lên men vi sinh có lợi. Tuy nhiên, các vi sinh vật và enzyme trong các sản phẩm này không hề biến mất mà chỉ tạm thời "ngủ đông". Khi bạn mở nắp và để hũ gia vị ở nhiệt độ phòng, gặp điều kiện ấm áp thích hợp, các vi khuẩn và nấm men này sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Quá trình lên men thứ cấp ngoài kiểm soát này làm thay đổi cấu trúc, biến đổi màu sắc và biến chất mùi vị đặc trưng của gia vị. Tiêu thụ các loại mắm, tương bị biến chất do bảo quản sai cách rất dễ gây kích ứng đường ruột và ngộ độc thực phẩm. Môi trường lạnh sâu của tủ lạnh là cứu cánh duy nhất giúp kìm hãm, làm chậm lại quá trình lên men này, bảo toàn nguyên vẹn chất lượng sản phẩm.

3. Gia vị chứa nhiều béo và gốc dầu

Nhiều người nghĩ rằng dầu mỡ không thể thiu nên vô tư để sa tế, dầu ớt hay bơ đậu phộng ở kệ bếp. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Hàm lượng chất béo cao trong các loại gia vị này cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ cao.

Khi bị tác động bởi hơi nóng từ bếp gas, quá trình oxy hóa chất béo diễn ra với tốc độ chóng mặt, tạo ra các gốc tự do và hợp chất độc hại có mùi hôi hăng khó chịu. Thường xuyên dung nạp chất béo đã bị oxy hóa sẽ gây áp lực nặng nề lên hệ tiêu hóa và tổn thương chức năng gan. Việc cất giữ chúng trong tủ lạnh giúp làm chậm phản ứng hóa học này, giữ cho lớp dầu béo luôn ổn định và an toàn.

Những sai lầm nguy hiểm cần loại bỏ ngay khi dùng gia vị

Bên cạnh việc phân loại nơi bảo quản, thói quen sử dụng hàng ngày cũng quyết định mức độ an toàn vệ sinh của món ăn. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn cần tuyệt đối tuân thủ các lưu ý sau:

- Để gia vị sát bếp nấu và nguồn nhiệt: Đây là lỗi phổ biến nhất ở hầu hết các gia đình. Hơi nóng từ bếp gas, lò nướng kết hợp với hơi nước bốc lên khi nấu nướng sẽ làm gia vị bị ẩm, thúc đẩy vi khuẩn và nấm mốc phát triển siêu tốc. Hãy di dời ngay các kệ gia vị ra xa khu vực bếp nấu, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng chiếu vào trực tiếp.

- Dùng muỗng bẩn, muỗng ướt hoặc dùng chung muỗng: Việc lười thay muỗng mà dùng chung một dụng cụ dính nước hoặc thức ăn khác để múc gia vị sẽ vô tình đưa tạp chất vào hũ. Nguồn ẩm này chính là mồi ngon kích thích các loại vi sinh vật độc hại sinh sôi nảy nở.

- Tiếc của, gạt bỏ mốc bề mặt rồi dùng tiếp: Khi thấy hũ sa tế hay dầu hào xuất hiện đốm mốc, nhiều người thường hớt bỏ phần trên rồi ăn tiếp phần dưới. Thực tế, mắt thường chỉ thấy phần ngọn, còn các sợi nấm độc ẩn sâu đã âm thầm lan rộng toàn bộ hũ thực phẩm. Việc cố tình ăn vào có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, tích tụ độc tố phá hủy gan và tăng nguy cơ ung thư.

- Mua chai quá lớn khi tần suất dùng ít: Nếu gia đình không có nhu cầu nấu nướng thường xuyên, bạn nên ưu tiên chọn các chai gia vị có dung tích nhỏ. Điều này giúp bạn nhanh chóng dùng hết sản phẩm trong thời gian ngắn sau khi mở nắp, giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chất gây hại cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: The News Lens, Family Esdlife