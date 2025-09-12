Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông

12-09-2025 - 17:05 PM

Dưới đây là 3 loại hoa bạn tuyệt đối nên cân nhắc trước khi mang về nhà.

Mỗi dịp cuối năm hay khi đông đến, nhiều gia đình thường đưa hoa từ ngoài trời vào nhà, hoặc mua thêm chậu hoa mới để tăng không khí lễ hội. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng phù hợp để trồng trong nhà. Đẹp là một chuyện, nhưng nếu chọn sai, hoa có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến phong thủy và năng lượng sống trong gia đình.

1. Hoa thu hút côn trùng – “tài khí” cũng bị hút đi

3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông- Ảnh 1.

Tôi từng trồng một chậu cây xanh, ban đầu lá bóng khỏe, nhìn rất mát mắt. Nhưng chỉ sau hai tháng, mặt sau lá xuất hiện chi chít côn trùng li ti. Dù phun thuốc trừ sâu nhiều lần, chúng vẫn không hết.

Mùa đông cửa đóng kín, lũ côn trùng bay loạn xạ, con tôi cứ gãi mũi ngứa ngáy. Cuối cùng, tôi buộc phải bỏ chậu cây ra ngoài.

Phong thủy có câu: “Nhà sạch thì vận khí sáng”. Những loại cây dễ thu hút côn trùng sẽ mang đến nguồn năng lượng xấu, khiến gia chủ mất tập trung, dễ cáu gắt và hao hụt tài khí. Nếu muốn không gian trong lành, tốt hơn hãy chọn những cây thanh lọc không khí thay vì mang “ổ côn trùng” vào nhà.

2. Hoa có mùi thơm nồng – hương nhiều nhưng khí lành ít

3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông- Ảnh 2.

Một người hàng xóm của tôi rất thích trồng hoa thơm. Mỗi lần bước vào phòng khách nhà họ, mùi hương nồng nặc lập tức ập vào mũi. Lần đầu tôi còn thấy “sang trọng”, nhưng chỉ nửa tiếng sau đã bị đau đầu.

Trong mùa đông ít thông gió, hương hoa đậm đặc khiến không khí trong nhà trở nên bí bách. Một số loài thậm chí còn tiết ra mùi lạ khi phơi nắng, gây cảm giác khó chịu.

Theo phong thủy, mùi hương nồng quá mức sẽ làm “rối loạn khí trường”, dễ khiến gia chủ căng thẳng, giấc ngủ chập chờn. Nên nhớ, hương hoa nhẹ nhàng mới có tác dụng dưỡng tâm, còn hương quá gắt thì chẳng khác gì “sự áp lực vô hình” trong chính căn nhà.

3. Hoa nhiều phấn – đẹp nhưng dễ “gieo bệnh”

3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông- Ảnh 3.

Năm ngoái, tôi từng mua một chậu hoa lớn đặt ở phòng khách. Vừa nở, phấn hoa vàng bay đầy phòng, vợ tôi lập tức nổi mẩn đỏ vì dị ứng.

Nhiều loài hoa tuy rực rỡ nhưng lại chứa lượng phấn lớn, gây hắt hơi, khó thở, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già.

Trong phong thủy, phấn hoa bay tán loạn còn tượng trưng cho sự “không tụ khí”, nghĩa là tài lộc đến rồi đi, khó giữ được bền lâu. Vì vậy, những loại hoa nhiều phấn nên tránh đặt trong nhà, nếu có thể thì chỉ trồng ngoài ban công thông thoáng.

Vậy nên trồng gì trong nhà?

3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông- Ảnh 4.
3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông- Ảnh 5.

Thay vì chọn hoa chỉ vì vẻ ngoài, hãy ưu tiên những loại cây vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe và phong thủy:

- Cây kim tiền: Biểu tượng của tài lộc, giúp thanh lọc không khí, đặt ở phòng khách rất hợp.

- Cây lưỡi hổ: Giải phóng oxy vào ban đêm, thích hợp đặt trong phòng ngủ, vừa dễ sống vừa trấn phong thủy.

- Cây trường sinh, dương xỉ măng tây: Xanh mướt quanh năm, mang đến cảm giác thư giãn và cân bằng năng lượng.

Lời kết

Trồng hoa, trồng cây là để làm đẹp cho ngôi nhà và nuôi dưỡng tinh thần. Nhưng nếu chọn sai, hoa có thể nở rộ mà gia chủ lại “không nở được vận”.

Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi đặt một chậu hoa trong nhà. Sạch sẽ, trong lành và hợp phong thủy – đó mới là yếu tố giúp ngôi nhà thực sự thịnh vượng.

Loại hoa nghìn tỷ của Việt Nam được Ấn Độ có bao nhiêu mua bấy nhiêu: Thu gần 29 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta cùng Trung Quốc thống trị nguồn cung toàn cầu

Theo Như Anh

Phụ nữ số

3 loại hoa

