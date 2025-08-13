3 loại trái cây mùa hè cực ngon nhưng là “BOM calo ẩn”, ăn nhiều béo nhanh hơn cơm trắng

Mùa hè, nhiều người siết chế độ ăn để giảm cân. Trong số đó, không ít người thường cắt cơm trắng vì nghĩ nhiều tinh bột, nhiều calo, rồi thay bằng rau củ và trái cây vì tin rằng ít năng lượng, giàu chất xơ và dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trái cây, đặc biệt là thay hẳn cơm trắng, không hẳn là lựa chọn khôn ngoan.

Thực tế, 100g cơm trắng khoảng 116 kcal, cháo gạo tẻ chỉ 46 kcal - ngang một quả táo nhỏ, lại chứa cả chất xơ, protein và khoáng chất. Dù bổ sung trái cây tươi luôn có lợi, nhưng với người giảm cân, cần cảnh giác 3 loại trái cây mùa hè giàu calo, dễ gây tăng cân hơn cả cơm trắng dưới đây:

1. Sầu riêng: “Vua chất béo” trong thế giới trái cây

Sầu riêng nổi tiếng với mùi thơm nồng và vị béo ngậy, là “đặc sản” mùa hè nhưng lại là kẻ thù của những ai muốn giảm cân. 100g sầu riêng chứa khoảng 135-180 kcal, cao hơn cùng khối lượng cơm trắng. Loại quả này còn chứa 13-18g chất béo, phần lớn là chất béo bão hòa, trong khi protein thấp, khiến năng lượng khó chuyển hóa thành cơ bắp mà chủ yếu tích mỡ.

Hàm lượng đường trong sầu riêng cũng cao, khiến cơ thể dễ tích trữ năng lượng dư thừa. Ăn nhiều còn gây đầy bụng, khó tiêu, làm chậm quá trình đốt mỡ. Nếu muốn thưởng thức, nên ăn tối đa 2-3 múi nhỏ/lần, không ăn vào buổi tối và tránh kết hợp với đồ ngọt hoặc rượu để không “phá” chế độ giảm cân.

2. Xoài chín: Ngọt ngào nhưng dễ tích mỡ

Xoài xanh chỉ khoảng 50 kcal/100g, nhưng khi chín vàng, lượng calo tăng lên 60-90 kcal/100g. Một quả xoài chín cỡ vừa (200-250g) có thể chứa khoảng 145 kcal - gần ngang một bát cơm.

Xoài chín chứa tới 14% đường nhưng chỉ khoảng 1,6% chất xơ, khiến đường huyết tăng nhanh, giảm cảm giác no, dễ thèm ăn lại. Một số nghiên cứu còn cho thấy xoài chín có protein adiponectin - có thể làm chậm phân giải acid béo, khiến mỡ khó bị đốt cháy. Muốn ăn xoài chín mà không lo béo, chỉ nên ăn 2-3 lát nhỏ, ưu tiên vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện để cơ thể kịp tiêu hao năng lượng.

3. Bơ: Giàu dưỡng chất nhưng “nặng” calo

Bơ được nhiều người coi là thực phẩm lành mạnh nhờ chứa chất béo không bão hòa, vitamin E và kali. Tuy nhiên, 100g bơ cung cấp khoảng 160 kcal - cao hơn cả cơm trắng - và 8-29% chất béo tùy giống.

Điểm khiến bơ dễ “gây béo” là cách chế biến: nhiều người xay bơ cùng sữa đặc, đường, kem hoặc ăn kèm các món nhiều đạm, dầu mỡ, làm tổng calo tăng mạnh. Hơn nữa, bơ mềm, dễ ăn, ít tạo cảm giác no lâu, dẫn tới ăn quá lượng mà không nhận ra. Người giảm cân nên ăn bơ nguyên chất, chỉ 1/4-1/2 quả/ngày, và không ăn sát bữa tối để tránh tích mỡ.