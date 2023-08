3 loại vitamin cực "phá gan" nếu lạm dụng: Cẩn thận kẻo suy gan lúc nào không hay

Cơ thể con người rất khó tổng hợp vitamin, chủ yếu thông qua việc ăn rau và trái cây. Chính vì vậy việc uống bổ sung vitamin là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc lạm dụng vitamin quá liều lại gây hệ luỵ lớn đến sức khoẻ, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến gan - cơ quan chịu trách nhiệm chính cho các chức năng chuyển hóa và giải độc của cơ thể.

Có 3 loại vitamin có thể tàn phá gan rất nhanh nhưng nhiều người Việt vẫn thường lạm dụng mà chẳng hay. Biết để tránh ngay còn kịp.

1. Vitamin A

Vitamin A có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Thiếu vitamin A, cơ thể người sẽ mắc nhiều bệnh liên quan đến mắt như quáng gà, tăng sản sinh các tế bào vảy gây sừng hóa bề mặt, làm tổn thương và mất ổn định màn nước mắt từ đó gây khô mắt và có thể dẫn tới mù lòa. Do đó, việc bổ sung vitamin A cho cơ thể là vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều loại vitamin này trong thời gian dài có thể dẫn đến tổn thương gan và thận mãn tính. Bạn sẽ thấy buồn nôn, nôn, chóng mặt, buồn ngủ và các hiện tượng ngộ độc khác xảy ra. Đặc biệt nếu uống quá nhiều sẽ gây sưng đau khớp, ngứa ngoài da, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan.

Theo các bác sĩ, mỗi ngày trẻ em cần bổ sung khoảng 400mcg vitamin A và ở người trưởng thành lượng vitamin A cần cung cấp cho cơ thể là 600mcg. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tận dụng nguồn vitamin A dồi dào trong một số loại thức ăn như gan, cá biển, bơ, sữa, trứng... và từ các loại rau, củ, quả có màu vàng và màu đỏ rất giàu vitamin A. Do đó, khi đã bổ sung vitamin A qua các loại thực phẩm này, mọi người nên hạn chế việc uống thêm các loại thuốc có chứa hàm lượng vitamin A cao nữa thì rất dễ bị thừa và gây ngộ độc.

2. Vitamin B

Vitamin B là một trong những loại vitamin tốt nhất cho chức năng gan. Ăn thực phẩm giàu vitamin B có thể giúp đảo ngược các triệu chứng của một số bệnh gan ở giai đoạn đầu như bệnh gan do rượu. Tuy nhiên, không phải vì loại vitamin này tốt mà chúng ta có thể dùng nó một cách bừa bãi, thiếu kiểm soát.

Nguyên nhân là vì bổ sung vitamin B quá nhiều cũng có thể gây hại cho cơ thể. Nhiều người bị chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn và nôn, chán ăn khi vitamin B vượt quá tiêu chuẩn sinh học. Bên cạnh đó, việc bổ sung quá nhiều vitamin B có thể làm tăng gánh nặng cho gan, gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Vì vậy, mọi người nên thận trọng khi sử dụng loại vitamin này.

3. Vitamin C

Nhiều người thường sử dụng vitamin C như một loại "thần dược" để bồi bổ sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, theo các bác sĩ điều này rất nguy hiểm vì tiêm vitamin C trực tiếp vào cơ thể rất dễ gây sốc phản vệ. Hơn nữa, việc sử dụng vitamin C với liều lượng cao có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho gan, thận…

Vitamin C giúp kích thích khả năng hấp thu sắt của cơ thể. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân bị bệnh hemochromat di truyền - bệnh rối loạn di truyền khiến cơ thể hấp thu quá nhiều chất sắt từ chế độ ăn uống, đây có thể là một vấn đề lớn. Bởi khi khi cơ thể không thể bài tiết hết lượng sắt dư thừa, nó có thể làm hại các mô và cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là dẫn tới suy gan, suy tim hoặc nhịp tim bất thường.

Để chăm sóc sức khỏe lá gan, hãy làm thêm 2 việc này mỗi ngày

Gan là một cơ quan quan trọng của cơ thể con người, chịu trách nhiệm chính cho các chức năng chuyển hóa và giải độc của cơ thể. Nếu gan khỏe mạnh thì con người sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, ngược lại sẽ cảm thấy mệt mỏi và suy nhược. Để gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày, việc duy trì những thói quen lành mạnh là điều cần thiết. Mỗi người đều có thể giúp lá gan của mình khỏe mạnh hơn bằng cách duy trì 2 việc dưới đây:

1. Uống nhiều nước hơn

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần hình thành một thói quen tốt là uống nhiều nước. Uống nhiều nước nhằm cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tăng cường khả năng hoạt động của các tế bào gan, giúp quá trình đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể nhanh hơn.

Để đạt được hiệu quả giải độc gan, mỗi ngày nên uống 2 lít nước, tránh uống lượng nhiều trong một lần mà nên chia thành nhiều lần trong ngày, mỗi lần chỉ nên uống từ 150 -200ml.

2. Tập thể dục nhiều hơn

Gan chịu trách nhiệm chính trong quá trình trao đổi chất và giải độc của cơ thể, tập thể dục có thể giúp gan trao đổi chất và giải độc tốt hơn, đồng thời có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Khi hệ miễn dịch của cơ thể con người được nâng cao thì khả năng chống virus của gan sẽ tự nhiên được cải thiện, ngoài ra tập thể dục còn có thể làm giảm nguy cơ hình thành gan nhiễm mỡ và giúp bảo vệ sức khỏe của gan.

(Tổng hợp: suckhoedoisong.vn; Boldsky )