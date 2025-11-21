3 lý do nên tải ứng dụng VNeTraffic

Ngày 21-11, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết 3 lý do người dân cần tải ứng dụng VNeTraffic.

Đầu tiên, người dân sẽ không biết xe đã bán nhưng vẫn đứng tên dẫn đến gánh trách nhiệm pháp lý khi xảy ra vi phạm. Thứ hai, không được cập nhật kịp thời thông tin về phạt nguội hoặc yêu cầu xử lý vi phạm. Thứ ba, dễ bị dẫn dụ bởi các trang web/tin nhắn giả danh CSGT dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

PC08 cho hay VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng nhằm hỗ trợ người dân quản lý mọi thông tin liên quan đến giao thông ngay trên điện thoại thông minh.

Ứng dụng giúp mỗi công dân tra cứu – theo dõi – thực hiện các thủ tục nhanh chóng, chính xác, giảm tối đa giấy tờ và thời gian đi lại. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, thuận tiện, dễ sử dụng, nhận thông báo chính thống từ CSGT, hạn chế bị lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.