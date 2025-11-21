3 lý do nên tải ứng dụng VNeTraffic
Phòng CSGT Công an TPHCM vừa nêu một số lý do người dân cần cài đặt ứng dụng VNeTraffic.
- 07-01-2025Cục CSGT nói gì về trào lưu "săn tiền thưởng", báo vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic bị lỗi?
- 03-01-2025Cách phản ánh vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeTraffic
Ngày 21-11, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết 3 lý do người dân cần tải ứng dụng VNeTraffic.
Đầu tiên, người dân sẽ không biết xe đã bán nhưng vẫn đứng tên dẫn đến gánh trách nhiệm pháp lý khi xảy ra vi phạm. Thứ hai, không được cập nhật kịp thời thông tin về phạt nguội hoặc yêu cầu xử lý vi phạm. Thứ ba, dễ bị dẫn dụ bởi các trang web/tin nhắn giả danh CSGT dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
PC08 cho hay VNeTraffic là ứng dụng chính thức do Bộ Công an xây dựng nhằm hỗ trợ người dân quản lý mọi thông tin liên quan đến giao thông ngay trên điện thoại thông minh.
Ứng dụng giúp mỗi công dân tra cứu – theo dõi – thực hiện các thủ tục nhanh chóng, chính xác, giảm tối đa giấy tờ và thời gian đi lại. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, thuận tiện, dễ sử dụng, nhận thông báo chính thống từ CSGT, hạn chế bị lừa đảo qua tin nhắn, đường link giả mạo.
Các tính năng quan trọng của VNeTraffic
- Tra cứu vi phạm giao thông (phạt nguội), lịch sử vi phạm, thông báo vi phạm chính thức từ CSGT.
- Ví giấy tờ giao thông điện tử gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm dân sự, chứng nhận kiểm định…
- Theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký xe, biển số xe đấu giá, thông tin bảo hiểm, tình trạng đăng kiểm.
- Nộp phạt trực tuyến không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng.
- Nhận cảnh báo, thông báo giao thông từ lực lượng CSGT.
Người lao động