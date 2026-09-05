3 mẫu iPhone giảm giá mạnh, có mẫu giảm gần 50% rẻ hơn gần chục triệu

Thị trường iPhone đang ghi nhận mức giá dễ tiếp cận hơn đối với một số model, đặc biệt là các sản phẩm đã ra mắt từ vài năm hoặc có thời gian mở bán đủ dài để giá bán được điều chỉnh. Mức giảm đáng chú ý nhất nằm ở iPhone 13 và iPhone 14, khi giá máy mới hiện thấp hơn nhiều so với giá niêm yết ban đầu.

Trong khi đó, iPhone Air - mẫu máy theo đuổi thiết kế siêu mỏng - cũng đã giảm giá đáng kể so với mức 31,99 triệu đồng khi ra mắt.

iPhone Air giảm gần 9 triệu đồng

iPhone Air phiên bản 256 GB hiện được bán với giá khoảng 22,99-24,39 triệu đồng, thấp hơn khoảng 24-28% so với mức 31,99 triệu đồng khi mở bán. Đây là mức điều chỉnh đáng kể đối với một sản phẩm mới, đặc biệt trong bối cảnh iPhone Air được định vị ở phân khúc cao cấp.

iPhone Air. (Ảnh: PhoneArena)

Điểm nhấn của thiết bị nằm ở thiết kế với độ dày chỉ 5,64 mm, khung titan và màn hình OLED 6,5 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Máy sử dụng chip A19 Pro, RAM 12 GB và camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage.

Đổi lại cho thiết kế mỏng, iPhone Air có một số giới hạn về phần cứng. Máy chỉ được trang bị một camera sau 48 MP, dung lượng pin khoảng 3.149 mAh và hệ thống loa đơn. Khả năng tản nhiệt cũng là yếu tố cần cân nhắc nếu người dùng thường xuyên thực hiện các tác vụ nặng.

Với mức giá hiện tại, iPhone Air trở nên dễ tiếp cận hơn so với thời điểm mới lên kệ, nhưng người mua vẫn cần cân nhắc giữa ưu điểm về thiết kế và những cắt giảm về phần cứng.

iPhone 14 xuống còn khoảng 13,9 triệu đồng

Sau gần bốn năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 128 GB hiện được bán với giá khoảng 13,9 triệu đồng cho máy mới, thấp hơn gần một nửa so với mức giá niêm yết ban đầu.

iPhone 14 Pro và iPhone 14. (Ảnh: PhoneArena)

Mức giá này đưa iPhone 14 xuống nhóm sản phẩm đáng chú ý đối với người dùng muốn sở hữu iPhone mới nhưng không muốn chi quá nhiều tiền. Máy có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng 172 gram, màn hình OLED và chip A15 Bionic.

So với thế hệ trước, iPhone 14 được nâng RAM lên 6 GB, đồng thời bổ sung Photonic Engine và chế độ Action Mode cho khả năng xử lý hình ảnh, quay video.

Tuy nhiên, việc giảm giá cũng phản ánh vòng đời của sản phẩm. iPhone 14 vẫn sử dụng màn hình tai thỏ 60 Hz, cổng Lightning và không có camera tele chuyên dụng. Thiết kế tổng thể cũng không tạo ra khoảng cách quá lớn so với iPhone 13.

Do đó, lợi thế lớn nhất của iPhone 14 ở thời điểm hiện tại nằm ở giá bán và khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng phổ biến, thay vì những công nghệ mới nhất.

iPhone 13 còn khoảng 11,8 triệu đồng

Ở mức giá thấp hơn, iPhone 13 128 GB hiện được bán khoảng 11,8 triệu đồng cho máy mới. Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, mẫu máy này vẫn giữ được sức hút nhờ chip A15 Bionic, màn hình OLED và thiết kế nhỏ gọn.

iPhone 13 và iPhone 13 Plus. (Ảnh: FPT Shop)

Với cấu hình hiện tại, iPhone 13 vẫn có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu thường ngày như sử dụng mạng xã hội, xem video, chụp ảnh, làm việc với các ứng dụng phổ biến hay chơi game.

Điểm hạn chế của sản phẩm nằm ở việc đã khá cũ so với các thế hệ iPhone mới. Máy chưa có Dynamic Island, vẫn sử dụng cổng Lightning và không được trang bị những tính năng phần cứng mới xuất hiện trên các thế hệ gần đây.

Dù vậy, với giá khoảng 11,8 triệu đồng, iPhone 13 vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý nếu tiêu chí hàng đầu của người mua là mức giá, trong khi vẫn muốn sử dụng hệ sinh thái iPhone và một thiết bị có hiệu năng đủ dùng trong nhiều năm.