4 món chớ nên cho vào nồi chiên không dầu: Có món vừa bắn mỡ, vừa tạo nhiều khói

Nồi chiên không dầu ngày càng xuất hiện phổ biến trong căn bếp nhờ khả năng chế biến nhiều món nhanh và gọn hơn. Từ thực phẩm đông lạnh, thịt, cá cho tới bánh, thiết bị này có thể đảm nhiệm khá nhiều cách nấu khác nhau.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa món gì cũng có thể cho vào nồi chiên không dầu. Martin Senders, đầu bếp chuyên về nồi chiên không dầu của hãng Philips, cho biết một số thực phẩm quá nhẹ, tiết nhiều mỡ hoặc dễ tan chảy có thể gây rắc rối khi gặp luồng khí nóng mạnh bên trong thiết bị.

Ông giải thích: “Những thực phẩm quá nhẹ, tạo ra nhiều dầu mỡ hoặc tan chảy nhanh có thể gây vấn đề trong giỏ chiên, vì chúng làm ảnh hưởng đến sự lưu thông của khí nóng, khiến thức ăn chín không đều, tạo nhiều khói hoặc làm việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn”.

4 món không nên cho vào nồi chiên không dầu

Dưới đây là 4 món chuyên gia khuyên nên cân nhắc trước khi cho vào nồi chiên không dầu.

1.Thịt xông khói: Có thể khiến nồi chiên bốc nhiều khói

Thịt xông khói có thể khiến nồi chiên bốc nhiều khói (Ảnh: Simply Recipes)

Thịt xông khói là món nhiều người nghĩ rất phù hợp với nồi chiên không dầu vì có thể làm phần thịt giòn nhanh chóng. Tuy nhiên, lượng mỡ tiết ra trong quá trình nấu lại là vấn đề đáng lưu ý.

Ông Martin Senders cho biết: “Thịt xông khói tiết ra một lượng mỡ đáng kể khi nấu. Phần mỡ nóng này có thể bắn quanh giỏ chiên và bắt đầu tạo khói khi tiếp xúc với các bề mặt nóng bên trong nồi”.

Theo ông, dù một số người vẫn có thể chế biến thịt xông khói bằng nồi chiên không dầu, nhưng cách này thường tạo ra nhiều khói và dầu mỡ bám bên trong hơn so với dùng chảo hoặc lò nướng.

Vì thế, nếu muốn hạn chế tình trạng ám khói và mất công vệ sinh, chuyên gia cho rằng đây không phải lựa chọn lý tưởng để cho trực tiếp vào nồi chiên không dầu.

2. Hạt ngô dùng làm bỏng: Có thể bay vào gần bộ phận gia nhiệt

Ngô là để bỏng ngô (Ảnh: Basic with Bails)

Không ít người cho rằng chỉ cần cho hạt ngô vào nồi chiên không dầu là có thể làm bỏng ngô tương tự máy chuyên dụng. Tuy nhiên, cơ chế lưu thông nhiệt của hai thiết bị không giống nhau.

Ông Martin Senders giải thích: “Nồi chiên không dầu không lưu thông nhiệt giống máy làm bỏng ngô. Nhiều hạt có thể không nổ, trong khi một số khác lại bị cháy”.

Đáng chú ý hơn, những hạt ngô rời có thể bị luồng khí mạnh thổi tung bên trong nồi và mắc gần bộ phận gia nhiệt. Chính vì vậy, theo chuyên gia, bỏng ngô là món nên tránh chế biến bằng nồi chiên không dầu.

3. Phô mai lát: Dễ chảy xuống đáy và cháy

Phô mai lát (Ảnh: Southern Living)

Phô mai nóng chảy nghe có vẻ rất hợp với nồi chiên không dầu, nhưng việc đặt trực tiếp những lát phô mai vào giỏ chiên lại có thể tạo ra một mớ hỗn độn.

Ông Martin Senders cho biết: “Ngay khi phô mai tan chảy, nó sẽ nhỏ qua các khe của giỏ chiên, cháy ở phần đáy, tạo khói và để lại những vết bám rất khó làm sạch”.

Thay vì cho phô mai lát trực tiếp vào nồi, chuyên gia khuyên nên sử dụng nó như một phần của món ăn khác, chẳng hạn kẹp trong bánh mì nướng hoặc bánh burger. Khi đó, phô mai được giữ lại trong thực phẩm thay vì chảy xuống phía dưới.

4. Bánh mì dẹt/ mỏng: Dễ bị quạt thổi tung

Bánh papadum (Ảnh: Taste Atlas)

Những loại bánh mì mỏng, ví dụ như papadum (loại bánh mỏng, giòn thường gặp trong ẩm thực Ấn Độ), thường có trọng lượng rất nhẹ. Luồng khí nóng mạnh trong nồi chiên không dầu có thể khiến bánh bị thổi bay quanh giỏ thay vì nằm yên để chín đều.

Ông Martin Senders cho biết: “Papadum rất nhẹ, vì vậy quạt mạnh bên trong nồi chiên không dầu có thể khiến chúng bay quanh giỏ. Bánh thường bị cong, chín không đều hoặc cháy từng mảng trước khi kịp giòn đúng cách”.

Theo ông, với loại thực phẩm này, tốt hơn hết nên làm theo phương pháp chế biến được nhà sản xuất hướng dẫn trên bao bì.

Nguồn: Express