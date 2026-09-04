Bí quyết thanh xuân của mẹ con Hồ Ngọc Hà: Đánh thức từng tế bào, rèn giũa sắc vóc tuổi 40+ nhờ chăm chỉ luyện tập bộ môn này

Có một kiểu gắn kết giữa mẹ và con gái không cần đến những chuyến du lịch hay những buổi ăn uống cầu kỳ. Đôi khi chỉ là cùng nhau duy trì một thói quen tốt trong nhiều năm, sáng hoặc chiều cùng trải thảm, tập vài động tác quen thuộc rồi trò chuyện về những chuyện rất đời thường.

Hồ Ngọc Hà và mẹ ruột, bà Ngọc Hương, có một điểm chung như vậy với yoga.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh hai mẹ con cùng tập luyện và viết: “Me&Mom. She is 70 but her energy just only 30”. Câu nói vui của nữ ca sĩ cũng phần nào cho thấy điều khiến cô ấn tượng ở mẹ không chỉ là vẻ ngoài mà còn là nguồn năng lượng tích cực được duy trì ở tuổi 70.

Hai mẹ con cùng tập một bộ môn, cùng giữ cho cơ thể không “già” quá nhanh

Hồ Ngọc Hà vốn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện để duy trì vóc dáng và sức khỏe. Yoga là một trong những bộ môn cô theo đuổi trong nhiều năm, và mẹ cô cũng có cùng thói quen này.

Nhìn hình ảnh hai mẹ con cùng tập, điều thú vị không nằm ở việc ai thực hiện động tác đẹp hơn hay cơ thể ai dẻo dai hơn. Nó nằm ở chính sự đồng hành.

Khi con gái bước vào độ tuổi trưởng thành, mối quan hệ giữa mẹ và con đôi khi thay đổi theo một cách rất đẹp. Hai người không chỉ còn là mẹ và con mà có thể trở thành những người bạn cùng chia sẻ sở thích, cùng nhắc nhau chăm sóc bản thân và cùng duy trì những thói quen tốt.

Yoga vì thế không chỉ là một bộ môn thể thao trong câu chuyện của hai mẹ con. Nó trở thành một khoảng thời gian dành cho nhau, nơi cả hai cùng tập trung vào cơ thể, hơi thở và trạng thái tinh thần của mình.

Đây cũng là điều khiến những hình ảnh như vậy dễ tạo cảm hứng với phụ nữ. Bởi chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải là một hành trình quá khắc nghiệt. Đôi khi, điều quan trọng nhất là tìm được một hoạt động mình có thể duy trì lâu dài.

Yoga có một ưu điểm rất hợp với phụ nữ U40: Không cần lúc nào cũng phải “chơi mạnh”

Khi bước vào tuổi 30, 40 hoặc hơn, nhiều phụ nữ bắt đầu quan tâm rõ ràng hơn đến chuyện duy trì sức khỏe thay vì chỉ tập luyện để giảm cân.

Nhưng không phải ai cũng thích hoặc phù hợp với những bộ môn vận động cường độ cao. Có người dễ mệt với những bài tập quá nặng, có người đơn giản là không thích cảm giác phải chạy, nhảy hay vận động liên tục.

Yoga đem đến một lựa chọn nhẹ nhàng hơn về mặt hình thức. Người tập có thể thực hiện các tư thế với mức độ phù hợp với khả năng của mình, tập trung vào độ linh hoạt, khả năng kiểm soát cơ thể và sự ổn định trong từng động tác.

Tất nhiên, “nhẹ nhàng” không có nghĩa là hoàn toàn không có thử thách. Một tư thế tưởng đơn giản vẫn có thể đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát cơ bắp và tập trung khá nhiều. Nhưng chính việc có thể điều chỉnh cường độ khiến yoga trở thành một lựa chọn được nhiều người yêu thích khi muốn duy trì vận động theo cách vừa sức.

Với phụ nữ U40, đây có thể là một điểm rất đáng cân nhắc. Không cần biến mỗi buổi tập thành một cuộc chiến với cơ thể. Quan trọng hơn là tìm được cách vận động khiến mình có thể duy trì đều đặn.

Tập để đẹp chỉ là một phần, tập để khỏe mới là chuyện lâu dài

Những năm còn trẻ, lý do khiến phụ nữ tìm đến tập luyện thường khá rõ: Muốn giảm cân, giữ dáng, mặc quần áo đẹp hơn hoặc có một cơ thể săn chắc. Nhưng càng trưởng thành, mục tiêu ấy thường thay đổi.

Một cơ thể khỏe mạnh giúp phụ nữ có đủ năng lượng để làm việc, chăm sóc gia đình, đi du lịch, theo đuổi sở thích và tận hưởng cuộc sống. Việc giữ được khả năng vận động tốt cũng trở nên quan trọng hơn việc chỉ nhìn vào một con số trên cân. Bởi vậy, hình ảnh Hồ Ngọc Hà tập yoga cùng mẹ cũng gợi ra một cách nhìn khác về chuyện giữ dáng.

Không phải cứ tập thật nhiều, ăn thật ít mới gọi là chăm sóc bản thân. Một lối sống tốt hơn có thể bắt đầu từ những việc đơn giản: Ăn uống hợp lý, ngủ đủ, vận động đều và dành cho mình những khoảng thời gian để cơ thể được phục hồi.

Yoga có thể trở thành một phần trong nhịp sống ấy. Và khi duy trì đủ lâu, việc tập luyện không còn là một “nhiệm vụ” phải hoàn thành mỗi ngày mà trở thành một thói quen tự nhiên giống như đánh răng hay chăm sóc da.

Mẹ 70 tuổi vẫn tập luyện: Điều đáng quý không nằm ở chuyện chống lại tuổi tác

Bà Ngọc Hương cũng chia sẻ một quan niệm khá đẹp về yoga. Theo bà, bộ môn này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn hướng đến trạng thái thân tâm an tịnh, đồng thời nhắc người tập về sự bền bỉ trước những thay đổi của cuộc sống.

Trong một chia sẻ nhân dịp 2/9, bà viết rằng mỗi tư thế là một minh chứng rằng tuổi tác không giới hạn ước mơ, còn niềm tin và sự bền bỉ có thể giúp con người làm được những điều tưởng như không thể. Đó có lẽ cũng là tinh thần đáng chú ý nhất từ hình ảnh một người phụ nữ 70 tuổi vẫn duy trì việc tập luyện.

Không phải để chứng minh rằng mình trẻ như người 30. Cũng không phải để phủ nhận tuổi tác. Mà là không để tuổi tác trở thành lý do khiến mình ngừng chăm sóc cơ thể và tận hưởng cuộc sống.

Tuổi 40, 50 hay 60 đều có những thay đổi tự nhiên của cơ thể. Điều phụ nữ có thể chủ động là cách mình bước qua những giai đoạn ấy: Vẫn vận động trong khả năng phù hợp, vẫn quan tâm đến sức khỏe và vẫn giữ cho mình những điều khiến tinh thần vui vẻ.

Điều đáng học nhất là tìm một người cùng mình duy trì thói quen tốt

Một trong những lý do khiến việc tập luyện dễ bỏ cuộc là chúng ta thường bắt đầu quá hào hứng rồi nhanh chóng mất động lực. Có một người cùng tập có thể khiến mọi chuyện khác đi. Đó có thể là chồng, bạn thân, chị em gái hoặc chính mẹ mình.

Hai mẹ con Hồ Ngọc Hà là một ví dụ khá dễ thương. Khi một người đã duy trì yoga trong nhiều năm, người còn lại cũng có thể trở thành bạn đồng hành. Hai người cùng trải thảm, cùng tập và cùng nhắc nhau tiếp tục.

Thói quen vì thế không còn là chuyện của riêng một cá nhân.

Với phụ nữ U40 đang muốn bắt đầu tập luyện nhưng chưa biết chọn bộ môn nào, yoga có thể là một gợi ý đáng thử nếu cơ thể phù hợp và được hướng dẫn đúng cách. Không cần đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu. Một vài buổi mỗi tuần, những động tác cơ bản và mức độ vừa sức đã có thể là điểm bắt đầu.

Quan trọng nhất vẫn là kiên trì và lắng nghe cơ thể, thay vì cố ép mình phải thực hiện những động tác vượt quá khả năng. Sau cùng, câu chuyện của hai mẹ con Hồ Ngọc Hà không chỉ là chuyện giữ dáng.

Nó gợi ra một cách sống mà phụ nữ càng trưởng thành càng có thể trân trọng: Đẹp nhưng không chỉ vì vóc dáng; khỏe nhưng không cần cực đoan; bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho mình; và nếu may mắn, có một người thân bên cạnh để cùng nhau duy trì những thói quen tốt.

Có lẽ đó mới là món quà ý nghĩa nhất của việc tập luyện lâu dài. Không phải vài centimet vòng eo hay một bức ảnh đẹp hơn, mà là đến một ngày nhìn lại, mình nhận ra cơ thể vẫn đủ khỏe để đi, để làm, để yêu thương và để tận hưởng cuộc sống cùng những người mình thương.