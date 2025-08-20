3 món ăn này là "ngân hàng máu tự nhiên": Luân phiên ăn 3 lần trong 1 tuần giúp dưỡng gan, chống lão hóa và da đẹp mịn

Khi nói đến việc bổ máu, nhiều người thường nghĩ ngay đến táo đỏ. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều thực phẩm còn có tác dụng bổ máu hơn cả táo đỏ. Thậm chí chúng còn được ví von là "ngân hàng tạo máu tự nhiên". Các nguyên liệu này không chỉ chứa hàm lượng sắt cao, có thể thúc đẩy sản xuất hemoglobin, mà còn có tác dụng giảm nhiệt gan và chống lão hóa.

Ăn những món ngon được chế biến từ các nguyên liệu này luân phiên nhau 3 lần trong 1 tuần, khí huyết của bạn sẽ dần trở nên đầy đủ, tình trạng gan nóng sẽ lặng lẽ lắng xuống, thậm chí làn da của bạn cũng sẽ trở nên hồng hào, mịn màng và sáng bóng, khiến bạn trông trẻ hơn so với những người cùng trang lứa!

1. Đậu đỏ - Chè đậu đỏ và khoai môn

Theo Đông y, xích tiểu đậu vị ngọt chua, tính bình, vào 2 kinh tâm và tiểu tràng có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, tiêu sưng tấy, rút mủ, cầm máu. Chủ trị phù thũng, nhiệt miệng, mẩn ngứa, mụn nhọt, mề đay, bệnh ngoài da, chữa suy nhược cơ thể, bổ máu tốt cho phụ nữ mang thai, giúp tiêu phù, lợi tiểu tiện… Còn theo y học hiện đại, đậu đỏ giàu chất dinh dưỡng (đường, đạm, chất xơ, chất béo, chất khoáng như: canxi, phốt-pho, sắt, axit nicotinic, vitamin B1, B2…), vừa là loại thực phẩm bổ máu vừa có tác dụng giải độc, kích thích nhu động ruột, kháng khuẩn, tiêu viêm, lợi tiểu, hạ cholesterol và chống ung thư.

Nguyên liệu làm món chè đậu đỏ và khoai môn

150g đậu đỏ, 200g khoai môn, 200g đường phèn, 500ml sữa tươi, lượng nước vừa phải.

Cách nấu cháo đậu đỏ và khoai môn

Bước 1: Ngâm đậu đỏ trong nước lạnh qua đêm cho nở mềm. Khoai môn bạn đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành khối vuông nhỏ sau đó đem hấp chín. Tiếp theo bạn đổ nước và đậu đỏ đã ngâm vào rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó ninh ở lửa nhỏ trong khoảng 30-40 phút cho đến khi đậu mềm.

Bước 2: Tiếp theo bạn thêm khoai môn hấp và lượng đường phèn vừa đủ vào. Tiếp tục nấu trong khoảng 3 phút cho đến khi đường tan hoàn toàn. Sau đó bạn tắt bếp, thêm sữa tươi vào, khuấy nhẹ cho đến khi hòa quyện. Lấy chè đậu đỏ và khoai môn ra bát, rắc thêm chút hoa mộc khô lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm chè đậu đỏ và khoai môn

Chè đậu đỏ và khoai môn hoàn thành có mùi thơm thanh mát, dễ chịu. Khoai môn mềm, ngọt và thơm. Đậu đỏ giàu vitamin và các khoáng chất. Khi kết hợp khoai môn với đậu đỏ và sữa tươi sẽ tạo nên một món chè ngon miệng giúp loại bỏ độc tố, bổ sung sắt cho cơ thể.

2. Nấm tuyết và đường nâu - Chè nấm tuyết, khoai lang và đường nâu

Nấm tuyết vốn được ví là "tổ yến của người nghèo" có tác dụng bổ máu và thải độc cho da, bảo vệ sức khỏe tim mạch... Nấm tuyết cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa. Y học cổ truyền ghi nhận, nấm tuyết có công dụng tư bổ sinh tân, nhuận phế dưỡng vị (bổ phổi và dạ dày), dùng chữa các chứng ho do hư lao, trong đàm lẫn máu, miệng khát ít dịch, thở ngắn yếu sức, suy nhược sau cơn bệnh... Do đó, bạn nên bổ sung nấm tuyết vào các món ăn phù hợp trong mùa thu để cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Đường nâu là một thực phẩm giàu chất sắt và có thể cung cấp một lượng các khoáng chất khác, có thể hỗ trợ quá trình tạo máu. Đường nâu rất tốt cho chị em phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt nếu dùng đúng cách.

Nguyên liệu làm món chè nấm tuyết, khoai lang và đường nâu

1 củ khoai lang, 3-5 quả táo đỏ, 1/2 cây nấm tuyết, 1 miếng đường nâu, nước.

Cách làm món chè nấm tuyết, khoai lang và đường nâu

Bước 1: Gọt vỏ và cắt khoai lang thành từng miếng vừa ăn. Nấm tuyết ngâm cho nở mềm, rửa sạch rồi xé thành các miếng nhỏ. Rửa sạch táo đỏ, loại bỏ hạt rồi cho vào nồi nước cùng với khoai lang. Bật bếp và đun sôi nước ở lửa lớn, sau đó chuyển sang lửa vừa nấu trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Tiếp theo bạn thêm nấm tuyết và 1 miếng đường nâu vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút. Sau khi các nguyên liệu chín mềm, bạn lấy ra bát là có thể thưởng thức.

Thành phẩm chè nấm tuyết, khoai lang và đường nâu

Chè nấm tuyết, khoai lang và đường nâu là món tráng miệng ngọt ngào và bổ dưỡng, kết hợp vị giòn của nấm tuyết, vị bùi của khoai lang và vị ngọt của đường nâu. Món ăn này nấu đơn giản, hương vị ấm áp, thơm ngon lại tốt cho sức khỏe.

3. Rau bina và gan heo - Canh rau bina và gan heo

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina và cải xoăn đều rất giàu chất sắt, là lựa chọn tốt cho người ăn chay để bổ sung máu. Bên cạnh đó, nhờ giàu chất diệp lục nên những loại rau này cũng giúp loại bỏ độc tố trong máu và hỗ trợ chức năng gan. Ngoài ra, những loại rau này còn chứa một lượng vitamin C nhất định, có thể làm tăng tỷ lệ hấp thu của sắt non-heme và cải thiện tác dụng bổ máu của thực phẩm thực vật.

Trong khi đó, gan heo là loại thực phẩm chứa nhiều chất đạm, chất béo, sắt và vitamin A. Cụ thể, trong 100g gan heo cung cấp 12mg sắt có tác dụng cải thiện tình trạng thiếu máu rất tốt. Do chứa nhiều sắt nên món gan heo được mệnh danh là "vua bổ máu". Sự kết hợp của cả 2 nguyên liệu này không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng bổ sung toàn diện cho cơ thể.

Nguyên liệu để làm canh rau bina và gan heo

150g gan heo, 200g rau bina, lượng gia vị thích hợp, một chút bột nêm, 1 thìa cà phê bột tiêu trắng, một chút bột gừng, 1 thìa canh tinh bột bắp, 2 cây hành lá và một chút gừng thái lát.

Cách làm món canh rau bina và gan heo

Bước 1: Gan heo rửa sạch rồi thái lát mỏng. Sau ngâm gan heo đã cắt miếng trong nước lạnh để giúp loại bỏ máu và tạp chất. Sau đó rửa lại nhiều lần cho đến khi hết máu, để ráo. Cho gan heo vào bát tô, sau đó thêm bột tiêu và bột gừng vào trộn đều để tạo thêm mùi thơm và khử mùi tanh đặc trưng của nó. Tiếp đó thêm bột bắp vào, trộn nhẹ nhàng để các lát gan heo thấm hết hương vị của gia vị.

Bước 2: Đun sôi một nồi nước, cho rau bina vào chần nhanh rồi vớt ra. Sau đó bạn tiếp tục chần gan heo trong 30 giây, vớt ra. Bước này không chỉ giúp khử mùi tanh của gan heo mà còn giúp nước canh trong và thanh hơn.

Bước 3: Cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm hành lá đã cắt nhỏ và gừng thái lát vào. Sau đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào. Sau khi nước được đun sôi trở lại bạn cho gan heo và rau bina vào. Tiếp đó nêm gia vị, bột nêm rồi đun thêm một lúc là có thể tắt bếp. Nếu thích bạn có thể thêm khoảng vài hạt kỷ tử vào là có thể lấy ra bát rồi thưởng thức.

Thành phẩm món canh rau bina và gan heo

Canh rau bina và gan heo nấu đơn giản mà ngon miệng. Gan heo mềm ngậy kết hợp với vị tươi mướt của rau chân vịt hòa quyện thơm ngon trong miệng. Món ăn này đặc biệt tốt cho trẻ em, đặc biệt là các bé gái, phụ nữ và những người thiếu máu.