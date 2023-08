3 siêu thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, quen thuộc với người Việt mà có thể bạn đã bỏ qua

Việc lựa chọn những thực phẩm tốt cho sức khỏe ngày nay có thể giống như đang tìm đường trong một khu rừng khi bị bịt mắt bởi có quá nhiều thứ để cho chúng ta lựa chọn. Tất cả chúng ta đều biết rằng trái cây và rau củ tốt cho sức khỏe, nhưng đâu mới là siêu thực phẩm thực sự? CDC Hoa Kỳ đã xử lý các con số, xem xét mật độ dinh dưỡng và so sánh giá trị giữa nhiều loại thực phẩm khác nhau. Từ đó, đưa ra danh sách các thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe để bạn có thể dễ dàng lựa chọn.



Dưới đây là 3 siêu thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, quen thuộc với người Việt nhưng có thể bạn đã bỏ qua.

1. Cải xoong: Thần dược tăng cường miễn dịch

Cải xoong, thường bị bỏ qua, thực sự là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Những loại rau xanh rực rỡ này rất giàu vitamin A và C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Hơn nữa, chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, như beta-carotene, có thể giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi tổn thương oxy hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Loại rau lá xanh thủy sinh này chứa nhiều kali có thể giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ sức mạnh của xương và cải thiện sức khỏe tim mạch. Hàm lượng vitamin cao giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng và hỗ trợ sản xuất collagen khỏe mạnh để giúp chữa lành và phục hồi sau chấn thương nhanh hơn.

Để tận dụng tối đa cải xoong, hãy trộn nó vào món salad và bánh mì hoặc thậm chí trộn nó thành sinh tố. Chỉ cần nhớ, "viên ngọc" thủy sinh này ngon nhất khi được thưởng thức còn tươi. Vì vậy, hãy thử tự mình trồng hoặc cố gắng thưởng thức nó ngay sau khi mua để hấp thu được toàn bộ kho báu dinh dưỡng của nó.

2. Cải thảo: Người bảo vệ sức khỏe tim mạch

Loại rau họ cải này có lượng chất xơ, kali và canxi dồi dào, khiến nó trở thành thực phẩm bổ sung bảo vệ tim cho bữa ăn của bạn. Nó cũng là một nguồn vitamin K tuyệt vời, rất quan trọng cho sức khỏe của xương.

Cải thảo đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư ruột kết. Do hàm lượng selen cao, nó cũng có thể làm chậm sự phát triển của khối u. Hơn nữa, nó giúp cơ thể chống lại chứng viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim.

Để có lợi ích dinh dưỡng tối đa, hãy xào qua hoặc hấp cải thảo để giữ được độ giòn và hàm lượng chất dinh dưỡng. Cải thảo có thể được chế biến theo nhiều cách, trở thành một món ăn phụ, món xào hoặc thành phần súp tuyệt vời. Lần tới khi bạn tổ chức bữa tiệc nướng, hãy nướng một ít loại rau bổ dưỡng này.

3. Rau chân vịt: Bí quyết mang lại sức khỏe

Có lý do để giải thích vì sao loại lá xanh này đã nổi tiếng là siêu thực phẩm lâu nay. Rau chân vịt (rau bina) chứa nhiều sắt và vitamin C. Đó là sự lựa chọn tuyệt vời để cung cấp năng lượng và sức sống. Do hàm lượng chất xơ cao, nó hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Rau bina có hàm lượng protein cao và ít calo. Một cốc rau bina sống chứa 7 calo và gần 1 gam protein. Nói cách khác, bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng mà không cần nạp quá nhiều calo.

Để duy trì giá trị dinh dưỡng, rau bina có thể được ăn sống hoặc trần qua nước sôi. Hãy cân nhắc thưởng thức rau bina sống trong món salad hoặc chế biến qua thành món rau bina xào tỏi.

Ngoài ra, danh sách siêu thực phẩm của CDC Hoa Kỳ cũng đề cập đến cải cầu vồng và củ cải đường. Kết hợp những siêu thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn là một cách thú vị để tăng cường sức khỏe và là một sự đầu tư đầy hương vị cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Nguồn và ảnh: The Manual, Eat This