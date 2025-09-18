Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 tháng cuối năm: 4 con giáp xoay chuyển tài chính ngoạn mục, từ khó khăn thành dư dả

18-09-2025 - 21:35 PM | Sống

Nhiều người nghĩ cuối năm chỉ là mùa “ngốn tiền” vì đủ loại chi tiêu dồn dập. Nhưng theo tử vi tài chính, 3 tháng cuối năm 2025 sẽ là bước ngoặt bất ngờ cho 4 con giáp: Từ bế tắc tiền bạc chuyển thành cơ hội tích lũy, thậm chí có khả năng dư dả để lên kế hoạch mua sắm hoặc đầu tư.

Tuổi Tý: Bắt đầu thấy tiền chảy về đều đặn

3 tháng cuối năm: 4 con giáp xoay chuyển tài chính ngoạn mục, từ khó khăn thành dư dả- Ảnh 1.

Người tuổi Tý vốn khéo léo trong chi tiêu, nhưng 6 tháng đầu năm dễ gặp cảnh “tiền đến tay rồi lại đi ngay”. Sang tháng 10–12, vận trình tài chính của tuổi Tý bắt đầu ổn định hơn.

Nguồn thu tăng: Người tuổi Tý có thể nhận được khoản thưởng dự án, tiền hoa hồng hoặc lộc từ công việc phụ.

Cơ hội nhỏ nhưng chắc: Không phải khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng đều đặn và có thể tích lũy.

Gợi ý hành động:

Áp dụng nguyên tắc 70–20–10: 70% cho chi tiêu thiết yếu, 20% tiết kiệm – đầu tư, 10% quỹ dự phòng cuối năm.

Hạn chế mua sắm tự phát, thay vào đó chọn 1–2 món đồ thật sự cần cho gia đình dịp Tết.

Với cách này, chỉ trong 3 tháng, người tuổi Tý có thể để ra được 10–15% thu nhập – đủ để bắt đầu quỹ tiết kiệm năm mới.

Tuổi Mão: Gỡ lại khoản nợ, nhẹ gánh cuối năm

3 tháng cuối năm: 4 con giáp xoay chuyển tài chính ngoạn mục, từ khó khăn thành dư dả- Ảnh 2.

Tuổi Mão là con giáp có nhiều khoản chi tiêu bất ngờ trong năm 2025, thậm chí không ít người phải vay mượn bạn bè hoặc trả góp. Nhưng 3 tháng cuối năm lại là thời điểm “gỡ lại”:

Có người nâng đỡ: Có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác, giúp công việc trơn tru.

Nguồn tiền bất ngờ: Có thể đến từ việc thanh toán hợp đồng, hoặc khoản nợ cũ được hoàn trả.

Checklist xoay chuyển tài chính cho tuổi Mão:

- Thanh toán ít nhất 50% khoản nợ trước Tết để giảm áp lực.

- Ưu tiên trả nợ lãi cao (thẻ tín dụng, vay nóng).

- Tạm hoãn kế hoạch mua sắm xa xỉ – tập trung trả nợ để bắt đầu năm 2026 nhẹ nhàng hơn.

Nếu biết tận dụng, tuổi Mão không chỉ hết nợ mà còn có thể bắt đầu gom được một quỹ nhỏ cho kế hoạch năm mới.

Tuổi Thân: Từ khó khăn sang thời điểm bứt phá

3 tháng cuối năm: 4 con giáp xoay chuyển tài chính ngoạn mục, từ khó khăn thành dư dả- Ảnh 3.

Người tuổi Thân thường nhanh nhạy, nhưng 9 tháng đầu năm dễ rơi vào cảnh “kiếm được bao nhiêu cũng trôi đi bấy nhiêu”. Bước sang quý cuối, tình hình thay đổi rõ rệt:

Công việc hanh thông: Các dự án, hợp đồng bị đình trệ trước đó nay được thúc đẩy, tiền bạc đổ về nhiều hơn.

Có vận may tài chính: Có thể trúng thưởng nhỏ, cơ hội đầu tư bất ngờ hoặc người thân hỗ trợ.

Chiến lược để giữ tiền:

- Lập bảng chi tiêu 3 tháng (tháng 10–12), chia rõ tiết kiệm – mua sắm – dự phòng Tết.

- Nếu có thêm thu nhập phụ, nên dùng 50% cho tiết kiệm dài hạn thay vì tiêu hết.

- Tránh lao vào đầu tư mạo hiểm vào thời điểm này, chỉ chọn kênh an toàn như vàng hoặc gửi tiết kiệm.

Người tuổi Thân hoàn toàn có thể xoay chuyển từ “không dư nổi” thành “có tiền để dành” trước khi bước sang năm mới.

Tuổi Hợi: Cơ hội tích lũy để mua nhà hoặc đầu tư lớn

3 tháng cuối năm: 4 con giáp xoay chuyển tài chính ngoạn mục, từ khó khăn thành dư dả- Ảnh 4.

Tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất về tài chính 3 tháng cuối năm.

Thu nhập ổn định: Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, dòng tiền của tuổi Hợi có xu hướng ổn định, không còn chập chờn như trước.

Có lộc lớn: Một số người có thể ký hợp đồng quan trọng, hoặc bán được tài sản, mở ra cơ hội để tích lũy khoản vốn đáng kể.

Kế hoạch hành động:

- Đặt mục tiêu cụ thể: để dành ít nhất 20–30 triệu trong 3 tháng cuối, làm vốn cho năm 2026.

- Bắt đầu tìm hiểu về bất động sản nhỏ (căn hộ tầm trung, đất nền ngoại ô) – nếu đủ cơ hội, 2026 có thể là năm “an cư”.

- Tách riêng một quỹ đầu tư dài hạn thay vì tiêu dần vào sinh hoạt.

Nếu biết nắm bắt, tuổi Hợi có thể biến 3 tháng cuối năm thành nền tảng để sở hữu tài sản lớn trong năm sau.

Bảng tóm tắt 4 con giáp xoay chuyển tài chính cuối năm

Con giápVận tài chínhHành động khuyên làmKết quả kỳ vọng
Tuổi TýTiền về đều đặn70–20–10, tiết kiệm nhỏ mỗi thángGom 10–15% thu nhập cuối năm
Tuổi MãoGỡ nợ, giảm áp lựcTrả nợ lãi cao, hoãn chi xa xỉNhẹ gánh, chuẩn bị quỹ mới
Tuổi ThânBứt phá bất ngờLập bảng chi, giữ 50% thu phụCó tiền để dành trước Tết
Tuổi HợiLộc lớn, cơ hội mua nhàTích 20–30 triệu, tìm BĐS nhỏCó vốn cho năm 2026

Kết luận

Cuối năm không chỉ là mùa “chi ra”, mà còn là cơ hội “gom vào” nếu biết cách quản lý. Với tuổi Tý, Mão, Thân, Hợi, 3 tháng cuối năm 2025 chính là bước ngoặt: từ khó khăn xoay chuyển thành dư dả.

Điều quan trọng không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà là cách bạn giữ tiền và dùng tiền. Nếu nắm bắt cơ hội và thay đổi thói quen chi tiêu ngay từ bây giờ, năm 2026 có thể mở ra một trang tài chính hoàn toàn mới.

Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng 9, có 4 con giáp bắt được vận may, tài sản ròng tăng mạnh: 1 con giáp có điều cần cẩn trọng

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
con giáp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được

61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được Nổi bật

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép Nổi bật

"Đại gia chè lam" kể cuộc sống hôn nhân "bê bát cơm, cúi gằm mặt xuống ăn": Bỗng dưng lại được xin vía

"Đại gia chè lam" kể cuộc sống hôn nhân "bê bát cơm, cúi gằm mặt xuống ăn": Bỗng dưng lại được xin vía

21:17 , 18/09/2025
255 bệnh nhân tại một bệnh viện lớn vẫn được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm, Sở Y tế lên tiếng

255 bệnh nhân tại một bệnh viện lớn vẫn được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm, Sở Y tế lên tiếng

21:12 , 18/09/2025
Người thầy dạy tiếng Anh trên sóng VTV nổi tiếng một thời giờ thế nào?

Người thầy dạy tiếng Anh trên sóng VTV nổi tiếng một thời giờ thế nào?

21:00 , 18/09/2025
CLIP: Giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

CLIP: Giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê tán sỏi

20:51 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên