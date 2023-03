3 tháng đầu năm thu ngân sách hơn 490.000 tỷ đồng

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết luỹ kế 3 tháng đầu năm thu ngân sách Nhà nước ước đạt 491.500 tỷ đồng. Số thu này băng 30,3% dự toán. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 37,6% dự toán, ngân sách địa phương đạt 22,1% dự toán. So với cùng kỳ năm ngoái, thu ngân sách nhà nước trong quý I/2023 chỉ tăng 1,3%.

Theo Bộ Tài chính, số thu nội địa quý I đạt khá chủ yếu do tập trung thu các phát sinh quý IV và chênh lệch so quyết toán thuế năm 2022, như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...). Trong khi đó, có 4 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; các khoản thu về nhà, đất và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng.

Ngoài ra theo thống kê, ứớc tính có 28/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 28% dự toán; có 23/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ và 40 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong chiều ngược lại, theo Bộ Tài chính, luỹ kế chi quý I đạt 17,5% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 10,1% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Chi trả nợ lãi ước đạt 27,1% dự toán (giảm 3,4%); chi thường xuyên ước đạt 22,4% dự toán, (tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022).

"Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/3, đã thực hiện phát hành gần 94.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,53 năm, lãi suất bình quân 4,26 %/năm.